El caso $LIBRA | Una trama abierta y forjada por las contradicciones de los protagonistas del escándalo

Los casi 20 días que transcurrieron desde el estallido del escándalo de la criptomoneda $LIBRA han despejado pocas dudas y, por lo contrario, evidenciaron una serie de contradicciones entre las versiones de los protagonistas del lanzamiento y las promesas no cumplidas para esclarecerlas. Los principales apuntados continúan siendo cuatro: el presidente Javier Milei; los “traders” Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy; y Hayden Davis, el joven estadounidense encargado del lanzamiento del token.

Dos figuras más están en la mira, aunque lo definitorio de su rol en la trama no es claro aún. Por un lado, Julian Peh, de KIP Protocol, no parece haber estado involucrado en el proyecto de la cripto, aunque sí en la distribución de los presuntos fondos que se recaudarían para Pymes y emprendedores, según dijo el presidente Milei. Por el otro, Sergio Morales fue uno de los organizadores del evento génesis de $LIBRA, pero no está claro en cuánto participó de su creación.

Hay contradicciones que surgen de forma evidente a partir de las declaraciones públicas de los implicados. Milei, por su parte, dio una sola entrevista en la que se refirió a $LIBRA. Novelli y Terrones Godoy emitieron un comunicado tras ella. KIP Protocol hizo dos, en los que apuntó a varios. Hayden Davis hizo un video y dio dos entrevistas, antes de la de Milei, y luego desapareció públicamente, aunque su abogada ha transmitido algunas intenciones de su defendido por redes sociales.

Milei se reunió en enero pasado en la Casa Rosada con el estadounidense responsable del lanzamiento de la cripto $LIBRA, Hayden Mark Davis

Algunas incoherencias son producto de los dichos de los protagonistas contra los hechos. La del lanzamiento es una. La cronología se obtiene a partir de los datos públicos de blockchain, que fueron procesados por especialistas como Fernando Molina, que explicó que $LIBRA (1.000 millones de tokens) fueron creados el 14 de febrero a las 18:38:02 (horario de la Argentina). El pool de liquidez para poder hacer compra y venta se generó 18.51:47, unos minutos después.

Sin embargo, hasta ese momento la cripto estaba disponible para la compra, pero sin precio, al no estar asociada a una criptomoneda estable como USDC o USDT. Las primeras compras llegaron a las 19:01:00, tan solo 22 segundos antes del tuit de Milei. Hubo 87 transacciones desde 74 billeteras diferentes, que compraron un total de US$13.500.000. La relojería articulada para el lanzamiento pone en duda la versión de Milei de que su rol era de un mero “difundidor” .

De su mensaje público era dependiente el proyecto. Eso se desprende de la ingeniería de un proyecto así, que necesita de un influencer para hacer crecer el precio de la moneda, y surge en contradicción con lo que dijo Davis. “Se planificaron tres etapas. La primera era el primer tuit de Milei. La segunda era otro tuit, que se supone, me habían dicho que iba a ser un video. Milei no me lo dijo directamente, pero su equipo sí, las personas representándolo lo hicieron; e iba a haber una tercera ola de personas extremadamente influyentes, no los voy a nombrar, que le iban a hacer marketing” , dijo Hayden Davis en la segunda entrevista.

El misterio

También mencionó que existió un “acuerdo de difusión” con el Presidente. “Pese a los compromisos previos, Milei y su equipo cambiaron inesperadamente de postura, retirando su apoyo y eliminando todas sus publicaciones en redes sociales”, afirmó. Es un misterio dónde fue publicitado el proyecto antes del tuit de Milei, es decir, de dónde podría haber obtenido la información si no hubiese sido por vía directa de quien le envió el mensaje para que publique .

El Presidente dijo que él difundió la iniciativa por parecerle un proyecto interesante para acceso alternativo al crédito para pymes y por ser un “tecno optimista”. Sobre lo primero no hay un dato sobre cómo se distribuirían los fondos. La página web de “Viva la Libertad Project”, creada ese mismo día, no brindaba detalles concretos sobre su funcionamiento o garantías para los inversores y la forma de inscribirse era a través de un Google forms elaborado ese mismo día.

El sitio decía haber sido hecho por KIP Protocol, pero la empresa lo negó en un comunicado en el que contradijo otras piezas de esta historia. Incluso, la primera declaración de la Oficina del Presidente apuntaba a que esta empresa había sido la que acercó la idea del proyecto.

La Oficina del Presidente informa que el pasado 19 de octubre el Presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con los representantes de KIP Protocol en Argentina en el que se le comentó la intención de la empresa de desarrollar un proyecto llamado “Viva la Libertad” para… — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 16, 2025

En esa página web se esconde otro de los grandes misterios del escándalo. Por un lado, el Presidente se refirió a $LIBRA como un “casino” o una “ruleta rusa”, pero al mismo tiempo dijo que se animó a difundirla por ser una herramienta de financiamiento. Por el otro, cabe la pregunta: ¿Qué fue $LIBRA? La cuestión no es menor, luego de que la SEC estadounidense asegurara que las meme coins (monedas que se inspiran en personajes o tendencias) no “implican la oferta y venta de valores bajo las leyes federales de valores” aunque “las conductas fraudulentas relacionadas con las mismas pueden estar sujetas a acciones de ejecución o enjuiciamiento por otras agencias federales o estatales bajo otras leyes federales o estatales” .

Entre las versiones de las cuatro partes hay una contradicción clara en el rol de Novelli y Terrones Godoy, los vínculos locales de Davis y Peh. “Kelsier Ventures y Kip Protocol, de quienes somos asesores, lanzaron el viernes pasado la criptomoneda $LIBRA. La intención de sus creadores (conforme consta en su prospecto) consistía en generar una masa de dinero con las ganancias del proyecto para donarle a emprendedores locales que se encuentran obstaculizados de acceder a créditos. Mas allá de que consideramos que se trata de una iniciativa muy interesante para el desarrollo económico del país, nuestra participación en el manejo de los tokens y el dinero fue nula”. Davis dijo en una entrevista que era Novelli el facilitador de información durante el lanzamiento y Peh, en un comunicado, aseguró que fue el argentino el que le pidió que difundiera la propuesta.

Los registros de los ingresos de Novelli y Davis a la Casa Rosada

A las contradicciones se suman algunas “promesas” no cumplidas. Cuatro billeteras, tres de las cuales son multisig (se necesitan dos de tres firmas para mover los fondos) tienen en su poder unos US$100 millones a los que Davis se refirió como “de la Argentina”. En qué sentido son “del país” no está claro. Luego del escándalo, el joven dijo que abría un período de 48 horas para “recibir instrucciones” de qué hacer con el dinero, pero esos fondos no se movieron hasta ayer.

Una de las cuatro billeteras, la que no requiere de autorizaciones conjuntas, primero movió US$4,5 millones en una maniobra que los especialistas sospechan podría tratarse de lavado de dinero para los insiders , es decir, los que tuvieron información privilegiada para la compra de la cripto.

Davis no cumplió con esa promesa de devolver el dinero ni tampoco, por ahora, con realizar una denuncia por su cuenta. El sábado pasado, Yanina Nicoletti, su representante, dijo en la red social X que se presentarían ante los juzgados de San Isidro y que pedirían ser querellantes en esa causa.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona

En cuanto a las investigaciones prometidas por el Gobierno, la Presidencia dijo que instruiría a la Oficina Anticorrupción (OA) para que lo investigue, pero la semana pasada se difundió la designación de María Florencia Zicavo, mano derecha del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, al frente de la investigación. Ella fue designada el 23 de mayo de 2024 como titular de la Unidad del Gabinete de Asesores del ministro. La OA dijo a este medio que no haría comentarios sobre posibles actuaciones.

Si bien el Presidente dijo que difundió la iniciativa “de buena fe” y por parecerle interesante, hay múltiples antecedentes de tanto promociones por su parte de proyectos cripto que colapsaron, como CoinX y el token $VULC, de la mano de mismos creadores locales que $LIBRA (Novelli y Terrones Godoy), sino que además surgieron evidencias de que la imagen y su nombre eran utilizados (no queda claro si con su consentimiento o no) para otros proyectos. Este medio reveló que Milei aparecía en la publicidad de la plataforma Cube Exchange, lanzada por Kelsier Ventures, de Davis.

Gideon Davis, hermano de Hayden y COO de Kelsier Ventures, dijo en una entrevista, en noviembre, que el vínculo entre la plataforma Cube Exchange, Kelsier Ventures y Milei habría llegado a plasmarse en una “carta de intención” que el Presidente habría firmado , según afirmó. Los Davis han asegurado en el mundo, a través de conversaciones privadas y este tipo de declaraciones, haber tenido influencia en las decisiones del Presidente a través de su hermana, la secretaria general Karina Milei.

Camila Dolabjian Por