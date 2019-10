El chiste de Mauricio Macri en Olavarría: "El gato aguanta"

Macri y Vidal, en la marcha del Sí se puede en Olavarría

Al clásico "Sí se puede", hoy se sumó otro cántico a las marchas del presidente Mauricio Macri en su campaña por la reelección. "Hay gato para rato", coreaban a los gritos los asistentes del acto en Olavarría, incluida la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, a lo que el mandatario respondió. "El gato aguanta".

"Ustedes son el verdadero poder de este país y quiero decirles: el gato aguanta", dijo Macri en Olavarría este mediodía, mientras el público vitoreaba su nombre.

"El gato no se va, el gato no se va", fue el canto que recibió en respuesta. El mandatario respondió con otra humorada: "Cuesta eh, cantar esa canción de que 'hay gato para rato' cuesta. No es tan fácil hacerla rimar".

En otro momento de su discurso, el mandatario enfatizó que "acá no hay choripán", en una crítica a la entrega de comida a personas para que asistan a actos políticos, y remató: "pero seguro después nos vamos a comer uno porque es una de las cosas más linda que tenemos".

Macri encabezó hoy una nueva marcha del "Sí, se puede" en Olavarría, en un fin de semana que incluye, mañana, el primer debate entre los candidatos presidenciales, en Santa Fe. El lunes, en tanto, llevará su carava a Paraná.