Trastienda: cómo se gestó la decisión de Karina Milei de desmarcarse públicamente del abogado de la AFA

“Esto es una cuestión absolutamente política, no es una cuestión jurídica. Y se va a terminar arreglando políticamente; no con Santiago Caputo, pero posiblemente con Karina”.

La frase, explosiva, de Gregorio Dalbón, abogado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), salió en vivo en televisión a las 12.21 de este miércoles después de que terminara de declarar Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, a la que ARCA denunció por supuestamente retener de manera ilegal impuestos y aportes previsionales.

En paralelo, los hermanos Milei participaban a esa hora de la ceremonia de asunción de José Antonio Kast en Chile. Pero el pronunciamiento no le pasó inadvertido a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Ella es esquiva a las declaraciones públicas, pero esta vez eligió responder.

Dalbón: "Se va a terminar arreglando con Karina”

En el Gobierno los dichos de Dalbón no se interpretaron como un hecho aislado sino como parte de una serie de ataques que se acumularon en los últimos días para desgastar a la administración libertaria.

Las palabras del mediático abogado -que defendió a Cristina Kirchner en algunas causas pero que ya no es reconocido por el kirchnerismo como patrocinante oficial- se sumaron a los días revueltos para la gestión de los hermanos Milei.

Javier y Karina Milei durante la asunción de Kast en Chile Cristobal Basaure - AP

El ingreso de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, promocionado por Karina, levantó suspicacias (además de por la interna con el estratega Santiago Caputo) por cómo el Gobierno se relacionaría con la AFA desde entonces. El ministro admitió conocer a Claudio “Chiqui” Tapia y a Toviggino pero aseguró no tener amistad con ellos ni buscar beneficiarlos.

A eso se sumó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también del círculo de la hermana presidencial, quedó en el centro de los focos públicos por llevar a su esposa Bettina Angeletti a Nueva York en el avión oficial que se dirigía a la Argentina Week en esa ciudad. Dalbón, antes de su llamativa declaración de este miércoles, denunció a Adorni por malversación de fondos públicos.

Los sobresaltos que se acumularon en las últimas horas permearon para que dirigentes opositores hablaran de falta de transparencia y acuerdos con la “casta”, dos temas sensibles para el mileísmo, que dijo en campaña que justamente eso venía a combatir.

Según le contaron a LA NACION altas fuentes de Balcarce 50, los Milei definieron juntos salir a cortar el tema. “Así marcamos postura. Nos están tirando con lo de Adorni, con lo de Karina… Esta es una forma de marcar que no vamos a aflojar", resumieron a LA NACION para explicar la réplica de los hermanos.

En el círculo más cerrado del poder libertario volvieron a achacarle estas cuestiones a intentos de sectores opositores -tanto políticos como empresariales- de desgastar al Gobierno. “Son los tiros que les quedan”, intentó explicar una encumbrada fuente oficial.

La hora señalada

A las 12.53 los Milei saludaron a Kast en plena asunción para felicitarlo por el nuevo mandato. A las 13.38, llegó la respuesta de Karina Milei, la funcionaria más poderosa del esquema libertario y principal aludida por los comentarios del abogado de la AFA. “Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia y, si son culpables, tendrán que pagar con todo el peso de la ley. Fin“, sentenció la hermana presidencial en X.

De acuerdo a lo que pudo averiguar LA NACION de fuentes al tanto en la Casa Rosada, la decisión de salir a responder fue tanto de Karina Milei como del Presidente quien, apenas un minuto después del tuit de su hermana, arengó: “Palabras de El Jefe. Fin”.

Palabras de El Jefe.

Fin. https://t.co/SNoorGvclL — Javier Milei (@JMilei) March 11, 2026

Los hermanos Milei estaban en suelo chileno todavía cuando ultimaron esta aclaración. Recién a las 14.54, según la página especializada FlightRadar, el avión ARG01 de Presidencia despegó rumbo a Buenos Aires. Llegó a la Argentina cerca de las 16.30.

🇨🇱🇦🇷 Hace minutos arribó a Aeroparque el Boeing 757 ARG-01 proveniente de Santiago de Chile pic.twitter.com/1jYIa4Zcwj — Vuelos y Spotters ✈ (@SpottersArg) March 11, 2026

Inmediatamente, los funcionarios más importantes del Gabinete replicaron el mensaje de Karina Milei, donde orbita por estas horas la mayor cuota de poder del esquema libertario.

Mahiques no solo se subió al tuit, sino que también volvió a negar que su arribo al Gobierno sea para mejorar la situación judicial de Tapia y los suyos.

Dijo el ministro que el Gobierno “respecta estrictamente” el debido proceso y la independencia judicial, como así también afirmó que la Casa Rosada “seguirá poniendo toda la información necesaria a disposición de la Justicia” para colaborar con las investigaciones. “Como siempre esperamos que, de existir delitos, se investiguen con seriedad y se juzgue a los responsables conforme a derecho”, marcó.

Ante las recientes declaraciones, corresponde recordar que en la República Argentina el debido proceso y la independencia judicial se encuentran garantizados por normas de jerarquía constitucional y por tratados internacionales de derechos humanos.



Dicho marco jurídico prohíbe… https://t.co/1zWXsbItgv — Juan Bautista Mahiques (@juanbmahiques) March 11, 2026

En todas las entrevistas que dio desde que arribó al cargo, el ministro aseguró que no es amigo de Tapia ni de Toviggino. Dijo también que ninguno de los dos lo promocionó para vicerrector de la Universidad de la AFA (Unafa) y que nunca ejerció ese cargo aunque fue anunciado como tal. Además, negó que su padre, el camarista Carlos Mahiques, haya festejado el año pasado su cumpleaños en la quinta de Pilar que la Justicia investiga si es de Toviggino.

En la Casa Rosada este miércoles tampoco le escatimaban dardos a Dalbón. “Es un delirante”, se escuchó en una de las secretarías de Balcarce 50 alineadas con Karina Milei.

En su exposición ante los medios, el abogado -que en todo este tiempo defendió a la AFA sobre todo a través de su cuenta de X- también acusó al estratega Santiago Caputo de querer “quedarse” con la asociación del fútbol. La denuncia por la que fue a declarar Toviggino se inició por una denuncia de ARCA que comanda Andrés Vázquez, ladero del asesor.

A pesar de las internas que reflorecieron la semana pasada con el cambio en la cúpula de Justicia, hoy el estratega se abroqueló detrás de la hermana presidencial y replicó el mensaje contra Dalbón en su cuenta.

El retuit de Santiago Caputo a Karina Milei Captura

Incluso, la presencia del abogado generó rispideces dentro del esquema de defensa de la AFA. Toviggino, a través de su representante legal en esta causa, Marcelo Rochetti, salió a despegarse de las declaraciones contra Karina Milei.

Rochetti dijo a LA NACION que no coincide “en absoluto” con los dichos de Dalbón. “En lo personal, no tengo nada que decir ni sobre Santiago Caputo ni sobre Karina Milei, a quienes guardo profundo respeto. Lo que tenga que decir lo voy a hacer en la causa”, comentó Rochetti y enfatizó: “Pablo Toviggino tampoco comparte esas declaraciones”.