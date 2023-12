escuchar

Emerenciano Sena y Marcela Acuña, el matrimonio piquetero detenido en Chaco por el femicidio de su nuera, Cecilia Strzyzowski, se reencontraron con su hijo, César Sena, que está preso como principal sospechoso de haber matado a la joven. La “revinculación familiar” fue autorizada la semana pasada por una jueza de garantías y se desarrolló con un fuerte despliegue de seguridad en el traslado de los padres de César Sena desde las comisarías en las que están alojados hasta el Complejo Penitenciario de Villa Barberán, en Resistencia, donde está preso su hijo.

Según pudo saber LA NACION, el encuentro familiar se desarrolló con normalidad en un espacio común monitoreado con cámaras de seguridad que está ubicado al lado de la celda que ocupa César.

El encuentro, pactado para desarrollarse entre las 8 y las 12, requirió de un operativo de seguridad que se montó a partir de las 6.40. Ese despliegue tuvo participación de personal de tres comisarías, además de la Dirección General de Policía Caminera, el Departamento Cuerpo Operaciones Especiales y la División Cuerpo Operaciones Motorizadas, según informó el diario Norte, de Chaco.

La fecha de la reunión del clan piquetero (es la primera vez que se ven en los seis meses que llevan presos) coincide con el cumpleaños número 20 de César Sena. El joven debió ser atendido horas antes del reencuentro con sus padres por haber sufrido un principio de asfixia, al ser afectado por la quema de un colchón que protagonizó un interno en una celda cercana a la suya.

Un posteo de César Sena con sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña

La revinculación familiar se los Sena fue autorizada por la jueza de garantías María de las Mercedes Pereyra, en un fallo del jueves pasado. La magistrada, que subroga el Juzgado de Garantías Nº3, aceptó un habeas corpus presentado por Acuña, en el que ella pidió volver a ver a su esposo y a su hijo. Estableció reuniones hoy, el jueves 21, el 28 y el 4 de enero.

Los fiscales que investigan el caso Cecilia se habían manifestado en contra de que los Sena se reencontraran, por el temor de que entorpecieran la investigación. En el mismo sentido se había pronunciado el Juzgado de Garantías Nº2, que había rechazado la petición de Acuña anteriormente. Tanto los fiscales como los abogados que representan a la familia de Cecilia presentaron recursos de apelación y nulidad con el objetivo de frenar el reencuentro del clan piquetero, pudo saber LA NACION de fuentes judiciales.

El caso llegaría a juicio el año que viene. En el equipo de tres fiscales que investigan la causa se produjo un reemplazo que retarda los tiempos (Jorge Gómez se retiró para asumir como ministro de Gobierno y Justicia provincial, y tomó su lugar Martín Bogado, que debe interiorizarse de lo actuado en el expediente). El proceso será de juicio por jurados.

El domingo, en una publicación en su cuenta de la red social Instagram, la madre de Cecilia, Gloria Romero, mostró su enojo y resignación. “ Hoy siento como ese 5 de junio, hoy siento que me la arrancan de nuevo, hoy revivo el trauma de perder a mi hija, de sentirme sola, desamparada , un ama de casa con un escarbadientes peleando contra titanes de poder. Hoy es el día más triste después de 5 de junio. Hoy sé que Ceci no obtendrá justicia, que todo fue un circo político para usar la causa. Hoy siento la desilusión más grande de mi vida, saber que tenía razón, todos los políticos están cortados por la misma tijera de la corrupción. Bueno, gracias a todos los que me hicieron sentir que no estaba sola... la gente!!! Esta es mi última publicación, los Sena manejan y gobiernan el Chaco, es una realidad que no puedo cambiar y que le costó la vida a mi hija. Adiós y gracias”, fue el mensaje de Romero.

