Las críticas de La Cámpora al ‘súper RIGI’ que anunció Milei: “Tuvo todas las leyes que pidió y aún así no arranca”

La agrupación kirchnerista La Cámpora cuestionó este jueves el proyecto del ‘super RIGI’ que anunció el presidente Javier Milei, al advertir que el mandatario tuvo en su gestión “todas las leyes que pidió y aún así no arranca”.

“A Milei ya le aprobaron la Ley Bases, el RIGI, la reforma laboral y la flexibilización de Glaciares. El presidente tuvo todas las leyes que pidió y aún así no arranca”, expresó La Cámpora desde sus redes sociales.

Y añadió que “las imágenes de 4.000 argentinos haciendo fila para 60 puestos de trabajo en Moreno dicen más que las palabras del mejor orador. No va más”, subrayó.

El posteo de La Cámpora

“¿Y después vendrá la ‘súper reforma laboral’?”, preguntó con sorna la organización que conduce Máximo Kirchner.

El anuncio de Milei

Desde el vuelo que lo traía de regreso de Los Ángeles, el mandatario anunció este jueves que enviará al Congreso un proyecto de ley para crear un nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con el que apunta a generar empleo y atraer dólares a la Argentina.

Milei indicó que el nuevo RIGI tendrá mayores “ventajas” que el régimen incluido en la ley bases y que beneficia por 30 años a empresas que inicien proyectos desde US$200 millones.

Milei, el miércoles último, en Beverly Hills, California. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) PATRICK T. FALLON - AFP

“Estaremos mandando al Congreso una ley sobre spuper RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina”, señaló Milei.

Sobre ese anuncio, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que “va a implicar mas inversiones, mayor producción, mayor empleo, mayor recaudación, y mayores exportaciones”.

El posteo de Caputo

La multitud en Moreno

En su posteo, La Cámpora hizo referencia a la multitud que se congregó el miércoles último frente al frigorífico Cabaña Don Theo, en Moreno, luego de que la empresa lanzara una convocatoria para cubrir 60 puestos vinculados a la apertura de una nueva sucursal.

Las imágenes difundidas por LN+ mostraron una fila de al menos diez cuadras integrada por hombres y mujeres de distintas edades que, bajo la lluvia y las bajas temperaturas, aguardaron la posibilidad de entregar su currículum y acceder a una entrevista.

Colas para ingresar al Frigorifico Don Theo que realiza entrevistas laborales. Paso del Rey, MorenoProvincia de Buenos Aires Nicolás Suárez

Algunos llevaron sillas plegables y termos para soportar la espera; otros aseguraron haber llegado durante la madrugada para conseguir un mejor lugar.

La citación había sido anunciada el martes por la empresa en Instagram. “Vamos a sumar personal en todos los sectores”, indicaba el aviso publicado por la firma, que convocó a los interesados a presentarse con CV en mano en la sucursal ubicada sobre la Colectora Sur del Acceso Oeste, esquina Vélez Sarsfield.