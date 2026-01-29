El Club Político Argentino reclama al Gobierno más fondos para la lucha contra los incendios en la Patagonia

El Club Político Argentino reclamó que el Gobierno disponga cuanto antes ayuda adicional para los incendios forestales que golpean a la provincia de Chubut.

La institución, cuya presidenta honoraria es Graciela Fernández Meijide, se sumó al reclamo ciudadano de “ayuda extra” e instó al Poder Ejecutivo nacional “implemente, a través de los instrumentos que considere adecuados, mayores recursos económicos e institucionales a la lucha contra el fuego en ese territorio”.

Y añadió: “Hay muchas vidas humanas en juego, además de la muerte de animales y destrucción de recursos forestales que están ocurriendo, y que no admiten demoras en que se incrementen esfuerzos con esta finalidad”.

La situación en la Patagonia continúa siendo crítica por los nuevos focos de incendios forestales que desde hace semanas afectan el Parque Nacional Los Alerces.

El avance de las llamas, potenciado por altas temperaturas, vientos intensos y la falta de lluvias, obligó a tomar medidas de emergencia, entre ellas la autoevacuación de los vecinos de la zona.

Según el último relevamiento, ya se quemaron más de 45.000 hectáreas, pese al intenso trabajo de brigadistas, bomberos y vecinos autoconvocados que intentan proteger viviendas, animales y áreas productivas.

Las condiciones climáticas siguen siendo un factor determinante: el Servicio Meteorológico Nacional prevé altas temperaturas durante toda la semana sin precipitaciones significativas en los próximos días, lo que mantiene elevado el riesgo de propagación.