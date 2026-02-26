La respuesta de la AFA a la IGJ, que detectó “graves irregularidades” en los balances de la entidad

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado —firmado por su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia— en el que calificó la reciente veeduría dispuesta por la Inspección General de Justicia (IGJ) como una medida ilegítima, basada en hechos falsos y con una clara finalidad política.

La entidad sostiene que existe una “contradicción insoslayable” en el accionar del organismo de control: mientras la resolución afirma que la veeduría no constituye una sanción ni implica una interferencia, el comunicado oficial de la IGJ menciona “graves irregularidades” y una “sede social falsa” para justificar su intervención.

