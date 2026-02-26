La respuesta de la AFA a la IGJ, que detectó “graves irregularidades” en los balances de la entidad
Con la firma Claudio “Chiqui” Tapia, el ente rector del fútbol emitió un comunicado luego de que la Inspección General de Justicia pidiera que se designen veedores en el organismo
- 1 minuto de lectura'
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado —firmado por su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia— en el que calificó la reciente veeduría dispuesta por la Inspección General de Justicia (IGJ) como una medida ilegítima, basada en hechos falsos y con una clara finalidad política.
La entidad sostiene que existe una “contradicción insoslayable” en el accionar del organismo de control: mientras la resolución afirma que la veeduría no constituye una sanción ni implica una interferencia, el comunicado oficial de la IGJ menciona “graves irregularidades” y una “sede social falsa” para justificar su intervención.
La entidad, presidida por Claudio Tapia, sostiene que existe una “contradicción insoslayable” en el organismo de control, ya que mientras la resolución afirma no ser una sanción ni una interferencia, el comunicado oficial de la IGJ utiliza términos como “graves irregularidades” y “sede social falsa” para justificar su accionar.
- 1
En plena interna con Kicillof, el cristinismo reversiona 678 en el canal del sindicalista Víctor Santa María
- 2
Cuándo empieza a regir la ley de modernización laboral: los aspectos constitucionales
- 3
Corrupción en la Andis: Ornella Calvete dijo que los US$700.000 ya estaban en su departamento cuando se mudó y eran de su padre
- 4
Con sigilo político, el Gobierno ajusta la reforma de la ley de glaciares y negocia con aliados para blindar la votación en el Senado