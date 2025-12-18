El cómico momento de Guillermo Francos al aire a un mes de su salida del Gobierno

Un cómico y distendido momento se vivió este jueves por la mañana en la radio, cuando el exjefe de Gabinete Guillermo Francos reapareció en escena pública a poco más de un mes de su renuncia al gobierno de Javier Milei y participó, de manera inesperada, de un informe de tránsito.

Poco después de las 8 de este jueves, el conductor de radio Mitre Eduardo Feinmann dio paso al informe de tránsito, a cargo de Fernando “Fino” Martínez. El locutor apareció vía Zoom desde una estación de servicio. “Eduardo muy buenos días. Vos sabés que estamos casi en época de vacaciones, así que estoy preparando mi reemplazo que te va a tirar el estado del tránsito y los anticipos”, dijo con ironía el periodista.

El cómico momento de Guillermo Francos a un mes de su salida del Gobierno

Fue tras ello que direccionó su cámara hacia Francos, quien sin introducciones actuó como si fuese el periodista de tránsito: “Buen día, Eduardo”.

“¿Me estás jodiendo?“, reaccionó, estupefacto, Feinmann. El exjefe de Gabinete ignoró su reacción y siguió: ”Respecto al tránsito vehicular en el marco de la protesta de la Confederación General del Trabajo (CGT), la movilización tendrá múltiples puntos de partida. El gremio ATE convocó a concentrarse en Diagonal Norte y Esmeralda. Con Fino estamos viendo pasar muchos micros hacia el centro. La UTA se reúne a las 12.30 en Luis Sáenz Peña y Avenida de Mayo; otro grupo concentrará en Piedras y Avenida Belgrano".

El conductor se reía y mostraba sorprendido. “Perdón, ¿qué tal, Guillermo?“, dijo, y Francos explicó: ”¿Qué tal, Eduardo? Estábamos viendo si podíamos levantar un poco tu audiencia, entonces me contrató [Fino Martínez] para hacer el tránsito".

“¿Vas a hacerlo todos los días? ¿Vas a hablar de los vuelos cancelados, los trenes, los choques y los subtes?“, preguntó Feinmann, siguiendo la broma. ”Es un cambio de actividad importante, estoy aprendiendo recién, vamos por el tránsito primero", expresó el exfuncionario.

Tras eso, el conductor le dijo que “se lo ve muy bien” a casi dos meses de su salida del Gobierno. Francos y Martínez se encontraron en una estación de servicio a la altura de Tigre y allí decidieron realizar la transmisión. “Todo muy bien, un abrazo a todos. Va a ser un gusto trabajar con ustedes y nos vemos el año que viene”, cerró entre risas Francos, y se despidió.

El exjefe de Gabinete renunció a su cargo el 31 de octubre, en medio de tensiones internas dentro del Gobierno. Tras su salida, habló de los motivos de su alejamiento y aseguró no guardar rencores. En su lugar asumió Manuel Adorni, actual vocero presidencial y hombre de confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.