Video: Ritondo se enojó con los libertarios y los acusó de hacer acuerdos con el kirchnerismo por cargos

El presidente del bloque de diputados de Pro, Cristian Ritondo -y aliado del oficialismo- acusó a La Libertad Avanza de haber alcanzado un acuerdo con el kirchnerismo a cambio de cargos en la Auditoría General de la Nación (AGN). "La falta de códigos corre por cuenta de LLA y de quien preside esta cámara [por Martín Menem]“, señaló con enojo.

Durante la sesión que le dio al Gobierno media sanción al Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, el debate seguía encendido a las 3 de la madrugada. Mientras el oficialismo todavía pujaba para derogar las leyes de discapacidad y financiamiento universitario, el bloque de Unión por la Patria logró —con el acompañamiento de los libertarios— la designación de nuevos auditores en la AGN. Así, órgano de control quedará integrado por Mónica Almada, por La Libertad Avanza; Juan Forlón, por el kirchnerismo; y Pamela Calletti, aliada del gobernador salteño, Gustavo Sáenz.

Tras esa votación, Ritondo pidió la palabra y cuestionó con dureza la validez del procedimiento. Advirtió que la designación de auditores no puede tratarse durante sesiones extraordinarias si el tema no está expresamente incluido en el decreto de convocatoria del Poder Ejecutivo. “Es un vicio de incompetencia, nos vamos a presentar en la Justicia. ¿En qué lugar dice que en extraordinarias se puede tratar un tema que no figura en el decreto? Solo se puede tratar una jura o la elección del presidente de la Cámara. Pero esto es inconstitucional. Esto no se puede tratar”, lanzó desde su banca.

“Fuimos citados con un temario, que es lo que tenemos tratar. Esto es extra Cámara de Diputados, extra constitucional", insistió.

Ritondo se enojó con los libertarios y los acusó de hacer acuerdos con el kirchnerismo por cargos

En el cierre de su intervención, cuestionó al Gobierno por el accionar del oficialismo pese al respaldo que Pro le brindó en votaciones clave. “Este bloque, Pro, que los viene sosteniendo hasta recién, en las votaciones va a ir a la Justicia para que se declare la inconstitucionalidad. Que le quede claro que la falta de códigos, de respeto con los compromisos asumidos corre por cuenta de La Libertad Avanza y de quien preside esta Cámara”, afirmó.

Las declaraciones del legislador se sumaron a un comunicado difundido por el bloque Pro en Diputados, en el que se cuestionó que el kirchnerismo haya denunciado “insensibilidad social” del Gobierno en materia de universidades y discapacidad, pero luego haya habilitado el tratamiento de los cargos de la AGN. Según ese texto, el objetivo habría sido garantizar los votos necesarios para avanzar en otros capítulos del temario. “El kirchnerismo logra dos de los tres cargos en la AGN, aunque todo sea inconstitucional”, señaló el comunicado.

Más tarde, el partido de Mauricio Macri emitió otro texto, esta vez mucho más extenso. “Rechazamos de pleno y no convalidamos esta designación. La consideramos nula de nulidad absoluta por incompetencia constitucional y adelantamos que vamos a iniciar las acciones judiciales correspondientes para que se restablezcan la legalidad y el respeto por las reglas institucionales”, sostuvo Pro, que se amparó, como Ritondo, en el artículo 63 de la Constitución Nacional, que establece el funcionamiento del Congreso.

Tal como publicó LA NACION, el Gobierno y Unión por la Patria lograron votar la integración de la AGN, cuya moción fue presentada por el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, quien tomó la palabra inmediatamente después de la aprobación del Presupuesto 2026. La estrategia había sido acordada de antemano con el espacio que conduce Germán Martínez. En conjunto reunieron más de 180 voluntades, por lo que avanzaron sin obstáculos.

Por su parte, Pro, la UCR y Provincias Unidas se retiraron del recinto para no convalidar los nombramientos, que profundizó el quiebre con Mauricio Macri, que aspiraba a ubicar en la AGN a su exministro de Trabajo, Jorge Triaca. Parte del radicalismo también había aspirado a ese lugar para Mario Negri.