El Congreso presiona a Milei para que no acepte el placet del embajador designado por Trump

Las polémica declaraciones de Peter Lamelas, designado embajador por los Estados Unidos ante el gobierno de Javier Milei, actuaron como un revulsivo para el Congreso, en donde llovieron las críticas y declaraciones de repudio y de persona no grata desde las bancadas de izquierda y el kirchnerismo.

Por lo pronto, los diputados socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón (Santa Fe) presentaron un proyecto de resolución para que la Cámara baja le pida a Milei que le niegue el placet a Lamelas como representante del cuerpo diplomático.

Aprobar declaraciones de repudio es lo único que puede hacer el Congreso ante una situación de este calibre. La decisión de si le da el placet y acepta las cartas credenciales de un representante diplomático extranjero es potestad absoluta del Poder Ejecutivo.

Por su parte, el kirchnerismo fue más allá y presentó otro proyecto de resolución, pero que declara “persona no grata” al empresario designado por Donald Trump para representar a su gobierno ante la administración libertaria de Javier Milei.

Las declaraciones del nominado Embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, constituyen una inadmisible injerencia en nuestra soberanía y una pretensión intervencionista sobre nuestro país.



El presidente @JMilei debe rechazar oportunamente su plácet y cartas credenciales. — Mónica Fein (@MonicaFein) July 23, 2025

“Declarar ‘Persona No Grata’ al señor Peter Lamelas, en virtud de las declaraciones vertidas ante el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso estadounidense con motivo de presentar su nominación como Embajador de los Estados Unidos de América ante la República Argentina”, reza el único artículo de la iniciativa.

El proyecto también pide “exhortar al Poder Ejecutivo Nacional a transmitir la presente Declaración al Gobierno de los Estados Unidos de América por los canales diplomáticos correspondientes”.

Por su parte, la iniciativa impulsada por los socialistas santafesinos le solicita al Poder Ejecutivo que rechace la designación de Lamelas por considerar que sus expresiones ante el Senado norteamericano constituyen una “injerencia inadmisible” sobre cuestiones internas de la Argentina.

El martes, en una presentación en el Senado de Estados Unidos, desató polémica con las declaraciones sobre sus objetivos en el país: dijo que viene a “limitar la influencia maligna de China”, prometió “apoyar a Milei” para que gane las elecciones de medio término y pueda ser elegido, y propuso trabajar para que “Cristina Kirchner tenga la justicia que se merece”.

Como si se tratara de un cruzado, dijo que su misión incluirá viajes a cada una de las provincias para tener una “verdadera asociación con los gobernadores” y garantizar la eliminación de la “corrupción” en esos territorios.

También tuvo declaraciones que molestaron al peronismo, al cuestionar a la expresidenta y condenada por delitos de corrupción, Cristina Kirchner.

“Mi papel es asegurarme de que apoyemos al gobierno de Milei en todos sus esfuerzos por llegar al fondo del atentado a la AMIA y asegurarnos de que Cristina Kirchner reciba la justicia que bien merece”, afirmó.

En ese sentido, Lamelas dijo ante los senadores norteamericanos que “sigue habiendo un movimiento ahí fuera, hay un movimiento cristinista. Está probablemente más a la izquierda que el movimiento peronista. Y eso es algo que tenemos que seguir vigilando. La Argentina vivió tiempos muy, muy inusuales. Tuvieron múltiples presidencias y tenemos que seguir apoyando a la de [Javier] Milei durante las elecciones de mitad de mandato para poder construir una mejor relación entre nuestros dos países”.

Esto mereció la dura réplica del kirchnerismo en la Camara de Diputados. “En todos los casos, las declaraciones de Lamelas desconocen el más elemental principio de soberanía popular”, afirman los legisladores que reclaman declararlo persona no grata.

“De sus declaraciones además se deduce la intención indudable de inmiscuirse en procesos judiciales internos como el caso AMIA o la situación procesal de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner”, agregan los diputados de Unión por la Patria en los fundamentos de su proyecto.

Las declaraciones de Lamelas, que es un ferviente anticastrista, ya habían provocado la reacción de varios dirigentes peronistas, entre ellos varios gobernadores, como Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, y Ricardo Quintela, de La Rioja.

“En Tierra del Fuego no nos dejamos disciplinar por nadie y decidimos con autonomía. Frente a las declaraciones del embajador Peter Lamelas no podemos permanecer en silencio. No es aceptable que un funcionario diplomático adopte una postura que bordea el intervencionismo y desconozca la soberanía de nuestra provincia”, planteó Melella y enfatizó: “Señor Lamelas, quédese en su país a resolver sus problemas de corrupción. Deje de ser socio de los usurpadores británicos. La Argentina y nuestra provincia no necesitan de usted ni de sus pretensiones intervencionistas”.

Cuando Lamelas se refirió a Malvinas, todo en el mismo discurso, recordó que Estados Unidos “no reconoce la soberanía sobre las islas ni de la Argentina ni de Gran Bretaña” y habló de una “posición de neutralidad” sobre el dominio de ese territorio.

Por su parte, Quintela se quejó por la postura de la administración de Milei ante estas declaraciones del funcionario diplomático. “Los embates contra la libertad y la soberanía de nuestro país avanzan con el aval y la aprobación del gobierno nacional con total impunidad. Es inaceptable que un embajador extranjero pretenda entrometerse en cuestiones internas de un país del que no es más que un visitante temporal“, sostuvo el gobernador riojano.

“Entendemos que, al igual que el Presidente y su séquito, desconoce la Constitución Nacional y las autonomías que ella establece para cada provincia, y su capacidad para tener relaciones diplomáticas o comerciales con el país que sea necesario y conveniente para la gente.Ni en La Rioja ni en ningún lugar del suelo argentino permitiremos que un extranjero de Estados Unidos o de donde sea decida por nuestro futuro y el de nuestros recursos”, remarcó.

También reaccionó el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien calificó como “intolerables” los dichos del representante de Trump y pidió: “Lamelas go home [’Lamelas, andate a tu casa’, en inglés]”.

Kicillof entendió que hubo una “violación del derecho internacional” y una “falta de respeto a la dignidad nacional” de la Argentina, como así también sostuvo que Estados Unidos “busca condicionar procesos judiciales ajenos a su incumbencia”.