El Consejo de la Magistratura eligió a sus autoridades y aprobó tres concursos

El Consejo de la Magistratura eligió hoy, con su conformación de 20 miembros, a sus autoridades. Con el ministro de la Corte Suprema Horacio Rosatti como presidente del cuerpo -cargo que tiene por ley- y el aval de todos los consejeros, Carlos Matterson, representante de los abogados, fue elegido como vicepresidente. Ya ejercía ese rol antes de que entrara en vigencia el fallo del máximo tribunal que cambió la composición del Consejo.

También fueron aprobados tres concursos destinados a cubrir vacantes judiciales. Las ternas de candidatos serán enviadas ahora al Poder Ejecutivo.

La oposición aspiraba a conducir las comisiones de Acusación y de Disciplina, que durante la conformación anterior del Consejo funcionaban como una sola comisión, que presidía la senadora oficialista María Inés Pilatti de Vergara, y que ahora funcionan nuevamente como dos comisiones separadas. Se decidió entonces que Pilatti de Vergara seguirá como presidente de la Comisión de Disciplina. Silvia Giacoppo será su vice. En tanto, el diputado de Pro Pablo Tonelli fue elegido presidente de la Comisión de Acusación, y su vice será el senador Martín Doñate.

Para la Comisión de Selección fueron elegidos el académico Diego Molea como presidente y la jueza Agustina Díaz Cordero como vice. La Comisión de Administración Financiera seguirá siendo presidida por el abogado Diego Marías, y la Comisión de Reglamentación será conducida por la diputada Graciela Camaño. La vice de esa comisión será la abogada Jimena de la Torre.

Los concursos aprobados hoy son para cubrir vacantes en la justicia nacional de la Capital Federal. Uno es el 427, para cubrir dos cargos de Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, otro el 428, para cubrir el cargo de un juzgado de menores de la Capital Federal y por último el 423, para cubrir cuatro cargos de jueces en los juzgados de primera Instancia en lo Civil con competencia exclusiva en asuntos de familia.

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura

“Me parece que dimos un primer paso muy importante para que la rueda empiece a girar”, dijo el representante del Poder Ejecutivo Gerónimo Ustarroz después de que fueran aprobados los concursos. “Estos concursos los teníamos en consideración y habíamos dictaminado casi unánimemente el año pasado, nos resta de acá a noviembre cuando termine el mandato de todos o casi todos dar el resto de las discusiones de cara a la sociedad”

Dijo que todavía hay muchos concursos para tratar y que se deben buscar los consensos, y aludió al fallo de la Corte Suprema que modificó la conformación del Consejo de la Magistratura y había sido duramente cuestionado por el Gobierno. En una suerte de guiño a Rosatti, continuó: “Tenemos que cumplir el fallo de la Corte y cumplirlo implica discutir en este acto federal complejo la designación de magistrados. Discutir de cara a la sociedad la tramitación el alcance que le vamos a dar en este nuevo consejo de la magistratura a la parte que nos toca en la etapa de designación de magistrados. Así como lo expresó el presidente [Rosatti], sigamos para adelante, discutamos los concursos que quedan, sabemos de qué concursos estamos hablando”, agregó Ustarroz.

Cruces por las denuncias contra jueces

Después de la elección de autoridades fueron archivados cuatro expedientes contra magistrados porque caducó el plazo de tres años para tratarlos. A partir de esos archivos la abogada Jimena de la Torre llamó la atención respecto de una veintena de expedientes que están próximos a caducar y dijo: “Continuando con el discurso de Ustarroz, la manda constitucional nos dice que tenemos que trabajar en el funcionamiento de este Consejo de la Magistratura y no solamente tenemos como obligación tratar los procesos de selección, sino también los disciplinarios. Más allá de que estos expedientes caducaron, tuvieron muy poco movimiento. Tenemos por delante cinco expedientes más que han caducado y también y otros 29 que están próximos a caducar a lo largo de este año. Propongo para trabajar de mejor manera (...) y sugiero que los próximos presidentes que asuman en Disciplina y Acusación deberían informarnos en qué están los 29 expedientes que están próximos a caducar”.

Sobre el final del plenario tomó la palabra la senadora Pilatti de Vergara, a cargo de la Comisión de Disciplina, y djio: “Quería aclararle a la consejera De la Torre, por las menciones que hizo hace un ratito respecto a esta indignación con el tema de que tengamos que mandar al archivo denuncias porque ya pasó el plazo de los tres años sin que se hayan tratado y sin que hayan tenido sustanciación... Yo me hice cargo de esta comisión hace dos años con lo cual los que vencen y vencieron hasta hace dos días vienen de gestiones anteriores”.

Y agregó: “La misma indignación que siente Usted hoy la sentí yo cuando asumí al enterarme que hacía dos meses vencía una denuncia contra el juez [Martín] Irurzun y [Eduardo] Farah por su sentencia contradictoria por el dólar futuro y las lebac. Aspiro a que no se maneje política partidariamente los expedientes en cuestiones de disciplina en el Consejo por partes iguales y que tomemos el tema con seriedad y objetividad y que estemos a la altura de las circunstancias. Este desdoblamiento de las comisiones de Disciplina y acusación a mí me preocupa, creo que va a ser más engorroso de la forma en que veníamos trabajando pero confío en la buena voluntad de los consejeros y consejeras para que tratemos de salvar los inconvenientes de la manera más feliz posible”.

De la Torre retrucó y le respondió: “Le agradezco las palabras y seguramente tenga que ver con esto de cuando uno ingresa y mira y dice bueno, qué estamos archivando? mira los movimientos, se da cuenta de que hubo poco avance. Entiendo que la pandemia debe haber frenado mucho, solo llamar la atención de que tenemos dentro de estos 29 próximos a vencer el 9 de septiembre de este año nos vence una denuncia hecha por el Doctor Bonadio contra Alejo] Ramos Padilla y mientras tanto tenemos otra del Doctor Sergio Omar Martínez contra [Ernesto] Kreplak que estaría venciendo el 22 de noviembre de este taño. Me parece que son denuncias importantes que lo único que queremos es tratar con objetividad y con tratamiento. Ya sea por la desestimación o por seguir adelante e instruir las causas. Pero lo importante es que estas causas se traten, porque no podemos tener a los jueces rehenes tres años de causas que están funcionando”.

“Los expedientes están a disposición de todos y de quien los quiera ver, acá no se esconde nada, los expedientes se sortean -dijo Pilatti de Vergara-. Tendrá que averiguar quiénes tienen a cargo esos expedientes y pedir el acceso”. ”La sociedad también nos está mirando y es importante que se sepan esas cosas”, respondió De la Torre. “Y sí, mamita, por eso justamente te estoy hablando”, le contestó Pilatti.

Finalmente el senador kirchnerista Mariano Recalde pidió la palabra y llamó a “guardar el espíritu de cordialidad y de consenso”.

“Todos tenemos opiniones que podríamos vertir y exasperar los ánimos. Me preocupa que habiendo 27 o 29 expedientes demorados la consejera [De la Torre] se preocupe solamente por dos con nombre y apellido como si tuviéramos frente al derecho penal de autor por portar un apellido son causas importantes sin tener en cuenta los hechos. No ayuda a la objetividad que Usted plantea pedir el apuro o la preocupación por dos causas con nombre y apellido”. De la Torre dijo que nombró a Ramos Padilla y a Kreplak porque Pilatti había nombrado a Irurzun y a Farah. Quedó sobre la mesa en el debate que pocas denuncias contra magistrados prosperan.

Finalizado atrás el cruce, los consejeros volvieron a los buenos términos y celebraron haber llegado a los consensos que permitieron la elección de autoridades y la aprobación de tres concursos y del reglamento. Tonelli bromeó: “Para cortar con tanta dulzura, como dice una propaganda, quiero reclamar que no hubo medialunas. Espero que no se repita, hago responsable al administrador general de que esto no vuelva a ocurrir y espero que en las próximas sesiones haya medialunas como corresponde”.

Rosatti le respondió, también en tono de broma: “Estamos analizando, porque salió un DNU y estamos analizando creo que nos han autorizado lo que hemos pedido no sé la parte de las medialunas, pero si está la vamos a plantear. Afortunadamente nos han concedido lo que hemos solicitado para los próximos meses”. El presidente del Consejo y ministro de la Corte Suprema se refería a un Decreto de Necesidad y Urgencia que firmaría el Poder Ejecutivo para actualizar los presupuestos. El presupuesto de 2021 abocado al Consejo fue de aproximadamente 70 mil millones de pesos. Para funcionar durante 2022, el Poder Ejecutivo había previsto conceder unos 131 mil millones de pesos al Consejo de la Magistratura.