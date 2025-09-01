El correntino Gustavo Valdés se suma al bloque de los gobernadores de Provincias Unidas para construir una alternativa para 2027

CORRIENTES.– La victoria de “Vamos Corrientes” en las elecciones del domingo, coronada por el triunfo de Juan Pablo Valdés en primera vuelta, abrió de inmediato un debate sobre la proyección nacional del gobernador Gustavo Valdés, que lejos de correrse, parece dispuesto a asumir el desafío y sumarse a Provincias Unidas, la nueva fuerza política de los gobernadores. “Tenemos que construir una Argentina mejor entre todos”, dijo a LA NACION.

El resultado, celebrado por la coalición provincial, llegó después de un cierre de campaña en el que Valdés logró convocar el respaldo de gobernadores clave del interior, una escena que ya fue consignada por este diario en la víspera del comicio.

Desde el escrutinio provisorio se confirmó que el oficialismo evitó la segunda vuelta y obtuvo una ventaja suficiente para imponer su continuidad política en la provincia, hecho que partidarios y analistas locales interpretan como un aval a la gestión del mandatario y a su estrategia de coordinación con otros gobernadores.

El propio Valdés lo pone en estos términos: “Tenemos que cambiar la macrocefalia boba de la Argentina. Este país tiene que ser vigoroso en todas sus regiones. De nada me sirve ser un gran gobernador si a los intendentes de mi provincia les va mal”.

Apenas repuesto de una jornada electoral larga, y de los festejos posteriores, Gustavo Valdés habló este lunes con LA NACION sobre el tema que se impuso en la agenda política: el alcance de este resultado y su proyección. “Con los gobernadores de Provincias Unidas estamos hablando. Nuestro norte debe ser la construcción de un espacio que proporcione alternativas, mirando el desarrollo de las provincias, porque nosotros, los gobernadores, no somos los responsables de la debacle nacional que por ahí se nos quiere atribuir”, dijo.

Valdés es plenamente consciente de que a las pocas horas del cierre de los comicios se multiplicaron los saludos y felicitaciones desde el arco político nacional: referentes de Provincias Unidas, dirigentes del Pro y gobernadores aliados enviaron mensajes públicos de reconocimiento por el resultado, un gesto que subraya el capital político que el gobernador comienza a acumular más allá de la provincia.

Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza, no solo usó sus redes, como lo hicieron Julio Cobos o el propio el presidente de la UCR, Martín Lousteau. Se tomó un vuelo a Corrientes para ser parte de los festejos, en el marco de un respaldo que iniciaron el jueves último, durante el cierre de campaña, los gobernadores Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Ignacio Torres, de Chubut; Carlos Sadir, de Jujuy, y Leandro Zdero, de Chaco, quién volvió a cruzar el río Paraná, el domingo, para saludar a su amigo Gustavo y al gobernador electo Juan Pablo. A la presencia de Juan Schiaretti el jueves, se sumó un mensaje del actual gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, y de Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, a los que siguieron comunicados oficiales del Pro, de Jorge Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y de los diputados Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal.

Festejo radical: Leandro Zdero, Juan Pablo Valdés y Alfredo Cornejo en Corrientes Joaqu

También saludaron, entre otros, el presidente del bloque de la UCR en Diputados, Rodrigo de Loredo, el senador Maximiliano Abad, el ex ministro Florencio Randazzo, candidato a diputado nacional por Provincias Unidas; Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, Oscar Zago, dirigente del MID, con reciente zigzagueo libertario.

Fueron saludos de reconocimiento, pero también mensajes calibrados por herramientas del tiempismo político. Una advertencia elegante, por caso del Pro, que podría encontrar en Valdés -aliado del extinguido Juntos por el Cambio-, una hendija para morigerar el trago agrio que el propio Milei les hizo tomar en distritos donde los acuerdos electorales parecieron más una rendición forzada.

Es también un camino posible para la UCR, donde las diferencias entre Valdés y Lousteau, por caso, se manifestaron otrora a la vista de todos, sin disimulos. Y es una senda posible porque el radicalismo tiene una realidad nacional distinta a la de algunas provincias. El caso de Corrientes puede ser un buen ejemplo, pero no de ahora, sino desde 2001, cuando el centenario partido hilvanó siete gobiernos consecutivos: todo un récord.

En su primera aparición pública tras confirmarse el triunfo, Valdés buscó dar el tono político de la jornada: llamó a la unidad entre las provincias y planteó que los mandatarios regionales deben trabajar en forma coordinada, un mensaje con claro corte federal dirigido tanto a los aliados como a sus interlocutores nacionales. Ese perfil de gobernador-articulador —que combina gestión territorial con búsqueda de acuerdos políticos subnacionales— es la base de su potencial proyección nacional.

Liderazgos provinciales

El triunfo del domingo pone a Valdés en una posición favorable para erigirse como vocero o coordinador de un bloque de gobernadores provinciales que puedan competir políticamente contra otras alianzas nacionales. Varios gobernadores ya se montaron públicamente en el triunfo correntino, lo que refuerza esa posibilidad.

Además, la multiplicación de gestos públicos de adhesión desde sectores de Provincias Unidas y de Pro sugiere que Valdés puede jugar un papel en la estrategia opositora para consolidar un frente competitivo en distritos clave. El gesto simbólico de hablar de “provincias unidas” que promovió ayer y hoy, será, sin embargo, funcional sólo si se traduce en acuerdos concretos entre mandatarios y líderes territoriales, que luego puedan materializarse en votos legislativos y más adelante en una opción electoral.

El resultado correntino, asimismo, reconfigura discursos: para el oficialismo nacional es una señal de alerta sobre limitaciones territoriales en provincias; para la oposición no solo es un alivio electoral, sino una oportunidad para disputar relato y estructura política a escala federal. No obstante, pese al efecto inmediato, la proyección nacional de Valdés enfrenta límites: el capital político provincial no siempre se traduce en liderazgo nacional; además, la fragmentación política del país exige habilidades de armado supraprovincial y recursos organizativos que trascienden una elección local. Este salto requiere construir articulaciones permanentes, por lo que no depende sólo de la voluntad de uno sino, como le dijo Valdés a LA NACION, “de una construcción colectiva”.

Y si bien la victoria del domingo coloca a Gustavo Valdés frente a una ventana de oportunidad, ya que puede consolidarse como figura clave en la liga de gobernadores y en el armado de un espacio que desafíe la grieta entre libertarios y kirchneristas, ampliando su influencia más allá de Corrientes, él mismo trató de imprimir a la posibilidad, una velocidad mesurada: “Hasta el 10 de diciembre soy el gobernador de Corrientes y debo seguir trabajando por los correntinos. Pero haré lo que deba para devolver el acompañamiento recibido”.

En el corto plazo, la agenda que se siga —desde la coordinación con gobernadores hasta la estrategia comunicacional— definirán si lo ocurrido en las urnas se traduce en un liderazgo reforzado o en un impulso simbólico que aún debe germinar.