La derrota en Corrientes impactó en el Gobierno y afirman que la gran apuesta es la elección nacional de octubre

CORRIENTES.- El silencio y el desánimo fueron el denominador común durante el día después de una nueva derrota libertaria, esta vez a manos de la UCR en Corrientes. La Casa Rosada y los referentes del presidente Javier Milei en esta provincia compartieron la decepción por el magro cuarto puesto obtenido ayer por el candidato a gobernador Lisandro Almirón, con 9,51 puntos porcentuales y muy lejos del ganador, el oficialista Juan Pablo Valdés, que obtuvo un claro triunfo en primera vuelta, con el 51,89 por ciento de los votos.

“Esperábamos algo más”, fue la breve respuesta desde el búnker libertario correntino, que cerca de la medianoche se vació, luego de un comunicado leído por el propio Almirón en el que el diputado nacional ponía el acento, no ya en su segura derrota, sino en la prolongada demora de la Justicia electoral correntina en dar a conocer los resultados.

“Era esperable, no nos sorprendió”, afirmó hoy desde Buenos Aires el jefe de gabinete, Guillermo Francos, en declaraciones radiales. “Es un partido prácticamente debutante contra una fuerza política tradicional que viene gobernando hace mucho tiempo la provincia”, relativizó el ministro coordinador, una de las pocas voces que salió a hablar después de un nuevo traspié.

Más allá de las explicaciones locales, como que Almirón construyó el partido casi desde cero, la derrota en Corrientes se suma a una pobre cosecha de resultados en las elecciones locales durante el año electoral, con excepciones puntuales como la ciudad de Buenos Aires y Chaco, donde la Libertad Avanza logró ganar. Y se viene nada menos que la provincia de Buenos Aires, el próximo domingo, en un escenario a priori “difícil”, según reconocen en lo más alto del poder. En este panorama, el Gobierno reitera que “el objetivo es octubre” y que las chances de un triunfo en las legislativas nacionales, a pesar de la coyuntura adversa, es más que factible.

Las críticas a Karina Milei, que estuvo el jueves en esta ciudad, y a su armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, fueron una constante durante la jornada de ayer, sobre todo porque desde la gobernación correntina, que encabeza Gustavo Valdés, sostienen que la dureza en la negociación por parte de Balcarce 50- incluido el veto a la postulación de su hermano Juan Pablo Valdés- fue la que terminó frustrando un acuerdo, apoyado inicialmente por el asesor presidencial Santiago Caputo.

“Hubo una conversación, una posibilidad, pero bueno, no se llegó a un acuerdo, había algunas cosas que desde nuestro punto de vista no eran, digamos, razonables desde la convicción, el hecho de que se fuera el gobernador Valdés y entrara un hermano de Valdés”, dijo Francos, reconociendo que la intención de Karina Milei y “Lule” Menem era digitarle nada menos que el candidato a gobernador a un oficialismo que lleva 25 años en el poder. El resultado de la jugada en soledad fue pobre: además del cuarto puesto, los libertarios sumaban solo un diputado provincial (podrían ser dos en el recuento definitivo) y quedaron lejos de la pelea de fondo por la gobernación, el Senado provincial y las 73 intendencias que se pusieron en juego.

Mirar al futuro

Más allá que distintas voces libertarias afirman que “Santiago tenía razón”, y que un acuerdo menos ambicioso pero efectivo con Valdés hubiese sido el mejor camino, desde las Fuerzas del Cielo prefieren mirar hacia adelante. “No importa quién tuvo razón. La política se trata de lo que viene, no de lo que pasó”, dicen, concesivos, desde el sector que lidera Caputo. Y reiteran, como un mantra, que “lo que importa es octubre”, más allá del complicado escenario que seguiría a una eventual derrota, el domingo que viene, en el distrito más poblado del país.

“Sabíamos que la provincia de Buenos Aires iba a ser difícil”, se ataja una de las voces más involucradas en el escenario bonaerense, donde talla el armador provincial de LLA, Sebastián Pareja. Allí, más allá de reconocer las dificultades, en el mundo libertario hablan de una “dispersión de encuestas”, y la “necesidad” de ganarle al peronismo en la primera sección electoral, con el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela a la cabeza de la lista, para emparejar de ese modo la posible derrota en la no menos populosa Tercera Sección electoral.

“Creo que el espacio que responde al presidente Milei va a tener un resultado ampliamente superior a esta elección”, dijo Francos en relación a las legislativas nacionales, donde se pondrá en juego un tercio de las bancas del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados. “Entre las elecciones de septiembre y las de octubre hay un mes y medio, es demasiado tiempo”, afirma un representante legislativo libertario, confiado también en un triunfo en octubre que compense derrotas como la de ayer, en Corrientes, y otro eventual tropezón, en la provincia de Buenos Aires.