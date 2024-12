El perfil de Javier Milei que escribió Jon Lee Anderson para The New Yorker

Jon Lee Anderson, periodista del semanario The New Yorker y autor de una de las biografías más reconocidas de Ernesto “Che” Guevara, entre muchos otros libros, divulgó este lunes un extenso perfil del presidente Javier Milei para la revista estadounidense. Para la crónica, Anderson se entrevistó con Milei, pero también con economistas norteamericanos, argentinos, referentes sociales, y otras fuentes. Reconstruyó el perfil “rimbombante y errático” del jefe de Estado, sus políticas “de ultra derecha” y su ajuste que, según describe, recayó en su mayor parte en los pensionados.

“The other MAGA president”, dice el título de la última edición. MAGA es un acronismo para Make América Great Again (Hacer América Grande Otra Vez) o, en este caso, Make Argentina Great Again. La relación y los parecidos entre Donald Trump y Milei es uno de los ejes de la nota. También aborda el vínculo del jefe de Estado argentino con el empresario y ahora funcionario de Estados Unidos, Elon Musk. “Con él, estuvieron explorando el negocio del litio”, dice en un tramo del artículo.

Anderson, el autor, escribió para los medios más importantes del mundo y realizó investigaciones, algunas de las cuales terminaron publicadas en libros.

El presidente Javier Milei

Lee admite en su nota para The New Yorker que Milei le hace acordar a Alex, protagonista de “La Naranja Mecánica” de Stanley Kubrick. “Durante mi visita, su estilista paró la conversación para ajustarle el pelo”, dice. “Ella quiere que tenga una mezcla entre Elvis Presley y Wolverine”, afirma Milei por Lilia Lemoine, que es quien lo peina en ese momento. “Pasó de ser un economista de bajo perfil a invitado frecuente a programas y ahora Presidente”, resume Anderson.

Al periodista de The New Yorker le llamó la atención las cortinas pesadas y el ambiente casi oscuro en el que se produce la charla. Una “atmósfera crepuscular” en la oficina de Milei, escribe. “Me contó que la tarea de combatir la inflación lo mantenía trabajando desde el amanecer hasta bien entrada la noche, y que eso le estaba sacando canas”. “Soy fotosensible”, le dice el Presidente.

Otro de los detalles que sorprendieron a Lee fue la relación entre el líder del Ejecutivo y sus “hijos de cuatro patas”. Revela que en su charla, Milei evoca a Conan, uno de sus mastines ingleses que murió en 2017. “Se refiere al animal en tiempo presente y asegura que puede comunicarse telepáticamente”, resalta el escritor. Y confiesa acto seguido: “No quise hacerle preguntas sobre Conan. Me dijeron que había un tabú en torno al tema”, admite el periodista en el artículo.

Javier Milei y sus "hijos de cuatro patas" Gentileza Editorial Perfil

No es la única relación en la que Lee se detuvo. Tras hacer un breve repaso sobre la infancia y adolescencia del Presidente -habla de la violencia que ejercían sus padres, su afición por el deporte y las bandas de rock, y la dificultad para hacer amigos-. pone el foco en su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei: “Apodada con el pseudónimo El Jefe, ejerce una inmensa influencia sobre su hermano; si quiere que despidan a alguien, su decisión es definitiva”.

También habló de Fernando Cerimedo, a través de quien Milei establece sus vínculos con la derecha global. Uno de los datos que en los que el autor focaliza respecto de Cerimedo no es menor. Asegura que, curiosamente, antes de trabajar para Milei y Bolsonaro, Cerimedo lo hizo para Barack Obama mientras vivía en Puerto Rico.

Más adelante en el artículo, Lee no pasa por alto los “modos de Milei”: “Ridiculiza a sus oponentes llamándolos ‘culos sucios’. Llamó a Luiz da Silva, el presidente de Brasil, ‘corrupto’ y ‘comunista’, y describió al Papa Francisco, un reformista de modales apacibles, como ‘un izquierdista sucio’ y ‘el representante del diablo’. En ese sentido, encuentra similitudes con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. “Ambos se rodean de elementos reacciones”, señala.

Escribe asimismo sobre algunas polémicas que se produjeron durante su gestión. Entre ellas, la visita de legisladores de La Libertad Avanza a represores en Ezeiza y el recorte austero que impulsa el Gobierno e impactó en los jubilados.

Javier Milei, Donald Trump, Elon Musk y Gerardo Werthein Pettinelli, Maria Belen (Redaccion)

Para Lee, otro punto vinculado a Milei que es digno de análisis son sus seguidores, a los que califica de “entusiastas de exhibir símbolos, banderas argentinas y gorras con la inscripción ‘Make Argentina Great Again’”, una parodia de la frase popularizada por el mismo Trump. Destaca entre ellos la figura de Héctor Espinoza, un contrabandista del licores de la Villa 31, donde el jefe de Estado obtuvo gran adhesión en las elecciones presidenciales de 2023. “Milei hablaba sin rodeos, y yo sabía que su mensaje llegaría lejos en las villas. Ese es su punto fuerte, algo que la gente percibía, porque estaban hartos de la política y de los políticos. Decían: ‘La política es una mierda’, y por eso, cuando Milei finalmente decidió entrar en política, ganó en los barrios”, resalta Espinoza en una charla con el periodista.

Por último, luego de una escueta alusión a la facilidad de Milei para hablar de sexo y los romances que mantuvo, corona con los planes a futuro del Presidente. Destaca que el jefe de Estado tiene planeado leer biografías y pasar tiempo con su hermana, sus perros y una eventual novia tras abandonar el Sillón de Rivadavia. Aun a pesar del perfil crítico que Lee armó sobre Milei, el mandatario compartió el artículo en redes sociales al grito de “Fenómeno barrial. ¡Viva la libertad carajo!”.

FENÓMENO BARRIAL

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/7cDwldYuhW — Javier Milei (@JMilei) December 2, 2024

LA NACION

Temas Javier Milei