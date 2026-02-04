LA NACION

El cruce entre Alberto Fernández y Adorni que empezó por el conflicto con Techint y terminó en la gestión de la pandemia: “Pavorni”

En redes sociales, el jefe de Gabinete cuestionó al expresidente por declaraciones sobre Paolo Rocca, pero los intercambios siguieron

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el expresidente Alberto Fernández tuvieron un cruce este martes en redes sociales a raíz del enfrentamiento entre el gobierno nacional y Paolo Rocca, CEO de Techint. Los intercambios comenzaron porque el exmandatario expresó su postura en contra del Poder Ejecutivo luego de que la empresa perdiera una licitación con un competidor indio y el funcionario le respondió.

Claramente me pongo del lado de Techint, lo que no quiere decir que esté de acuerdo con toda su política. Después de que propusiera un 40% se corrigió y volvió al precio. Yo no quiero defenderlo a Rocca, pero hay que preservar la producción nacional. Esté en manos de quien esté. Hay que cuidarla”, había expresado Fernández en diálogo con Radio con Vos, mientras que Adorni citó sus declaraciones y tuiteó dos signos de pregunta.

Acto seguido, el expresidente acusó al funcionario de realizar un recorte a sus declaraciones para modificar su contenido y lo denominó: “Pavorni”. “Comprendo su esfuerzo por pegar pelo donde no crece. Lo que me asombra es su esfuerzo por recortar lo que digo y acomodarlo a su relato”, señaló en referencia a un implante capilar que se realizó años atrás.

Además, insistió en que, durante la entrevista, no defendió a Rocca, sino a la industria nacional: “El ministro de Economía compra su ropa en el extranjero, cierran 30 empresas por día, el desempleo y la inflación crecen y por eso decidieron ocultar la realidad. Veo que en ese gobierno todos enloquecen cuando ven el 3%“.

Por su parte, Adorni redobló la apuesta e ironizó sobre la denuncia por violencia de género que la exprimera dama Fabiola Yañez radicó contra Fernández: “Señor, en su caso, utilizar el verbo ‘pegar’ tal vez no haya sido la mejor elección. De igual forma aprovecho para contarle que el pelo no se ‘pega’, sino que se implanta”.

“También le comento que mi primera intervención capilar la tuve que posponer porque usted decidió encerrar a los argentinos de forma indefinida allá por el año 2020. Su gobierno será recordado como el peor de la historia, por lo que tal vez no sea muy atinado seguir acotando bobadas en X. Que Dios se apiade de su alma”, siguió.

Fernández, a su vez, respondió a la última chicana de Adorni y citó un tuit del jefe de Gabinete del 19 de marzo, en el que el funcionario pidió a los ciudadanos argentinos que respeten los protocolos emitidos por las autoridades. “En el mundo, el 19 de enero había 100 casos de coronavirus. El 19 de febrero ya había 76 mil. Hoy, 19 de marzo, llegan a 242 mil. Cumplamos todos con la cuarentena. Por nosotros y por todos los demás”, dijo.

Al respecto, el expresidente volvió a llamarlo “Pavorni” y apuntó: “¿Este tuit fue antes o después de que no pudieras ir a pegarte pelo? ‘Buscate un problema honesto’, diría Pappo. Ocupate del 3%, hablo de la inflación".

