Controversia por una frase de Adorni sobre la importación de jeans: “¿Dónde se pierden puestos de trabajo?”

El jefe de gabinete, Manuel Adorni, defendió la apertura a las importaciones y relativizó el posible impacto que puede tener sobre el empleo. Durante una entrevista brindada a LN+, para explicar su postura, usó el ejemplo de la compra de jeans que rápidamente se hizo viral en redes sociales. Por otra parte, explicó que la prioridad del Gobierno es evitar que los argentinos paguen sobreprecios y sostuvo que el ahorro de los consumidores puede dinamizar otras actividades económicas.

La reflexión surgió en el marco de un intercambio televisivo que circulaba en torno a la apertura de importaciones. En ese marco, Adorni indicó: “Nosotros no tenemos que proteger industrias, tenemos que proteger el interés de todos los argentinos. Y hacer eso es evitar que paguen 40% más un caño o una remera cuatro veces más o un jean seis veces más de lo que los argentinos lo pueden comprar en otro lado”.

Adorni defendió la importación de productos: "Explicame dónde se pierden puestos de trabajo"

En ese contexto, Luis Majul planteó una objeción vinculada al empleo. “En el camino se pierden puestos de trabajo”, señaló el conductor. Adorni respondió con un ejemplo hipotético centrado en el precio de la prenda: “Vos vas a comprar un jean acá y te cuesta US$100. Importarlo te cuesta US$25, entonces lo importás. Explicame dónde se pierden puestos de trabajo”.

Tras un breve silencio en el estudio, Majul aseguró que en ese caso no se afectaría en términos laborales a esa industria. Entonces el funcionario completó su razonamiento: “Empieza a trabajar el importador que importa y el consumidor, con los US$75 que le sobran, va a reactivar otro montón de sectores”.

El exvocero presidencial y actual jefe de gabinete admitió que no se le permitió a Lavagna implementar un nuevo índice de inflación Captura de Video

Por otra parte, Adorni se refirió a la decisión del Gobierno de mantener el actual Índice de Precios al Consumidor (IPC) tras la renuncia de Marco Lavagna, quien había impulsado un nuevo indicador para medir la inflación. En ese marco, admitió que no se le permitió al saliente titular del organismo implementar el cambio “por instrucción del Presidente”.

“Quiso aplicar la metodología ahora y no vio en su tarea la posibilidad de no hacerlo y se fue. Se han ido un sinfín de funcionarios del Gobierno porque tal vez no estaban de acuerdo con tal o cual cosa. Es sano que sea así. Sería muy hipócrita que se sostenga en el cargo pensando que está haciendo algo en contra de lo que él cree”, dijo.

Y explicó: “El cambio de metodología estaba preparado desde hace bastante tiempo, pero dejás de tener base de comparación, suficiente para que el dato no te sirva. Lo que queremos es que la gente no tenga dudas de lo que se hizo en materia inflacionaria. Si hay algo que nosotros no estamos dispuestos es a falsear datos".