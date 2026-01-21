El cruce entre Floreciencia Arietto y Javier Alonso por patrulleros de la Provincia en desuso

La senadora libertaria Florencia Arietto y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales después de que la legisladora denunciara a la gestión de Axel Kicillof por “esconder patrulleros”, en un contexto de hechos de inseguridad en Lomas de Zamora. “Antes de desinformar, sería bueno que se dedique a trabajar”, arremetió el funcionario provincial contra la Arietto.

El cortocircuito en redes comenzó con un posteo de Arietto, en el que compartió un video captado por la concejal de Lomas de Zamora libertaria Elisabeth Barboza. En las imágenes se observa una base de seguridad ubicada en las inmediaciones de Puente La Noria donde, según denunció la senadora, habría varios patrulleros de la Policía Bonaerense estacionados y fuera de servicio.

“Mirá cómo los vecinos de Budge son robados permanentemente mientras la Provincia esconde patrulleros y el municipio no arregla las calles ni las luces. Lomas de Zamora es tierra de nadie. Gran trabajo de la concejal Eli Barboza”, escribió Arietto para acompañar la publicación.

El video también incluye registros de cámaras de seguridad de vecinos en los que se reportan distintos hechos de inseguridad ocurridos en la localidad de Ingeniero Budge.

La respuesta del ministro de Seguridad bonaerense no se hizo esperar. Alonso recogió el guante y difundió un extenso descargo en X, en el que desmintió las acusaciones de Arietto.

“Basado en el profundo desconocimiento que vuelve a demostrar la senadora Arietto, algo ya habitual a lo largo de su trayectoria y de sus reiteradas derrotas en materia de seguridad, es necesario aclarar lo evidente”, marcó el funcionario de Axel Kicillof.

Así, Alonso aseguró que los móviles mencionados por las dos dirigentes libertarias fueron dados de baja y se encuentran a la “espera de que el Gobierno nacional autorice” su despacho para la compactación. “Una demora que responde a la desidia burocrática de Nación”, manifestó el titular de la cartera de Seguridad bonaerense.

“Los patrulleros, como cualquier herramienta operativa, tienen vida útil y luego son reemplazados por unidades nuevas”, justificó Alonso.

“Eso es exactamente lo que venimos haciendo durante toda nuestra gestión: más de 7.400 móviles 0 km, completamente equipados, fueron entregados hasta la fecha para fortalecer el trabajo policial en toda la Provincia”, agregó luego.

Y con un dardo directo contra Arietto concluyó: “Antes de desinformar, sería bueno que se dedique a trabajar. Los bonaerenses no conocen ningún aporte concreto de su parte, más allá de que todos los meses percibe recursos que salen del esfuerzo del pueblo de la provincia”.

Las declaraciones de Alonso se dan en medio de la escalada de tensiones entre la Casa Rosada y la gestión bonaerense, que le achaca a la Nación una quita de recursos, más de 13 billones de pesos, según cifras estimadas por la provincia, y un desfinanciamiento de obras públicas.

Las fricciones se suceden además mientras el ministro de Interior, Diego Santilli, activa varios encuentros con mandatarios provinciales, en medio de las negociaciones por la Reforma Laboral, si bien explicitó que no convocará a Kicillof luego que este no adhiriera al Pacto de Mayo o al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).