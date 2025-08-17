El cura kirchnerista Juan Carlos Molina será primer candidato a diputado del peronismo en Santa Cruz

Juan Carlos Molina (58) encabezará la lista de unidad del peronismo en Santa Cruz como primer candidato a diputado nacional por el frente Fuerza Santacruceña. Además de su vocación sacerdotal, Molina se desempeñó como titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, entre 2013 y 2015.

La trayectoria de Molina -también conocido como Juanca- se caracteriza por el trabajo social en sectores vulnerables. En la provincia de Santa Cruz, cuando Néstor Kirchner cursaba su último año como gobernador en 2003, impulsó la Fundación Valdocco, que abrió hogares y centros de apoyo en distintas localidades del país y en Haití, destinados a niños, adolescentes y comunidades de bajos recursos.

Mientras estuvo a cargo del Sedronar, implementó un enfoque territorial en la prevención y asistencia de las adicciones mediante la creación de Centros Preventivos Locales de Adicciones (CePLA) y Casas Educativas Terapéuticas (CET). También denunció irregularidades al asumir. Tras dos años en el puesto, renunció.

Lejos de la función pública, mantuvo una presencia activa en los medios de comunicación y en el debate público. Condujo el programa radial “Rompiendo Moldes” (Radio 10), que este domingo tuvo su última emisión.

