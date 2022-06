El día que Alberto Fernández aseguró que no iba a cambiar la Justicia: “No lo voy a hacer, grábelo”

Una entrevista de Alberto Fernández con un periodista cordobés durante la campaña electoral de 2019 da testimonio del giro en la posición del Presidente con respecto a los cambios en la Justicia.

“En la actualidad están hablando de que hay que cambiar la Justicia”, dijo durante una entrevista radial el periodista Mario Pereyra al entonces candidato presidencial antes de las elecciones. Así consta en un corte de ese diálogo que difundió el medio de Córdoba Cadena 3.

“Yo no dije eso”, le contestó Fernández. “La gente de su partido”, le aclaró el periodista. “¿Las cosas que dice Carrió se las carga a Macri? Seamos ecuánimes. Sé que es opositor mío, pero sea ecuánime”, le retrucó el exjefe de Gabinete.

El periodista volvió a preguntar: “¿Por qué no salió a decir que no tenemos que cambiar la Justicia?”. Fernández volvió a negar: “Usted escucha selectivamente. Yo nunca dije eso, dije quinientas veces que lo que dijeron Mempo Giardinelli y Zaffaroni no es mi opinión”.

“¿Usted dice que eso no va a pasar?”, le inquirió Pereyra.

“No lo voy a hacer eso”, le contestó el candidato.

“Lo quiero grabar”, siguió el periodista.

“Grábelo, lo va guardar de recuerdo, porque no me va a poder retrucar nada, como no me pudo retrucar nada hasta ahora”, respondió Fernández. Y remató con más críticas por las preguntas: “Si bajara la animosidad y recuperara la ecuanimidad... yo no miento, el que miente, es Macri. Yo soy el hijo de un juez”.

Ampliar la corte

Ayer, el Presidente encabezó una reunión junto a 13 gobernadores y representantes de otras cinco provincias oficialistas y aliados para avanzar en la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Durante la misma, presentó un proyecto de Casa Rosada diseñado a tales fines y explicó que lo había trabajado él mismo junto a la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, y al secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena. También aclaró que lo había conversado en su momento con la vicepresidenta.

La iniciativa, que eleva de cinco a 25 los miembros del tribunal supremo, fue rechazada por referentes de la oposición. Uno de ellos fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que ayer expresó: “No estoy de acuerdo. Creo que es un avance más del Gobierno sobre el Poder Judicial, como ya lo fue la reforma judicial, el intento de cambiar la ley del procurador y el intento de avanzar sobre el Consejo de la Magistratura”.

Por su parte, la titular de Pro, Patricia Bullrich, indicó: “Todos sabemos que este proyecto no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado en el Congreso y que solo se trata de un intento de extorsión y descalificación a la Corte para condicionar sus fallos sobre la corrupción y abuso de poder del kirchnerismo. ¿La inflación? Bien, gracias”.

Guárdelo, porque yo no miento! dijo Alberto Fernández cuando contestó que no iba a reformar la Justicia.

Lo quiero grabar para tenerlo! contesto el gran periodista Mario Pereyra, casi premonitoriamente.

Miente Presidente, nos mintió descaradamente a todos los argentinos. pic.twitter.com/QkV8iqMMo4 — Luis Petri (@luispetri) June 3, 2022

En tanto, otros como el radical Luis Petri o el diputado nacional Fernando Iglesias recordaron la entrevista de Fernández con Pereyra para dar cuenta del cambio de posición del jefe de Estado. “Miente Presidente, nos mintió descaradamente a todos los argentinos”, tuiteó el exlegislador.