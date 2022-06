Horacio Rodríguez Larreta: “No estoy de acuerdo con la ampliación de la Corte”

Tras la convocatoria del presidente Alberto Fernández a los gobernadores del PJ para abordar los proyectos para ampliar el máximo tribunal judicial, Horacio Rodríguez Larreta, se opuso a esa maniobra y dijo: “No estoy de acuerdo con la ampliación de la Corte así como está planteada”. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se expresó durante una conferencia de prensa junto a funcionarios de su Gabinete en la que informaron sobre la problemática educativa en las escuelas primarias y secundaria porteñas como resultado del cierre decretado por el gobierno nacional durante la pandemia de Covid-19.

En ese sentido, Larreta agregó: “Creo que es un avance más del Gobierno sobre el Poder Judicial, como ya lo fue la reforma judicial, el intento de cambiar la ley del procurador y el intento de avanzar sobre el Consejo de la Magistratura. Todos intentos en los que fracasó gracias a la unidad de Juntos por el Cambio (JxC)”.

Después, advirtió: “En JxC estuvimos, estamos y estaremos más unidos que nunca para todo, pero sobre todo para frentar este tipo de embates del Gobierno. Y esto es una iniciativa más. Yo no estoy de acuerdo con una ampliación en donde se plantean, no sé... como 20 miembros. Yo no estoy de acuerdo con eso”.

Más tarde, el mandatario habló sobre las reiteradas críticas del jefe de Estado a la gestión de Cambiemos. A ese respecto, opinó: “Él dijo al comienzo del mandato que iba a unir a los argentinos y está profundizando la grieta, acusando, denunciando, y creo que la Argentina necesita exactamente lo contrario. Ante la inseguridad, la pobreza y la inflación, seguir peleándonos y acusando al que estaba antes no conduce a nada”.

Por último, sobre la ya confirmada participación de Fernández en la Cumbre de las Américas, planteó: “Me parece bien que la Argentina participe. Ahora, siempre tenía que haber participado. Esta cosa errática que van cambiando de la mañana a la noche, que la Contracumbre… no ayuda a nada. Tenemos que ser un país serio, coherente y predecible. No puede ser que nuestros únicos socios estables sean Venezuela y Rusia”.

La convocatoria de Fernández

Los dichos de Larreta llegaron luego de que se conociera la convocatoria de Fernández a los gobernadores del PJ para analizar junto a ellos las alternativas para ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia.

“Los gobernadores vienen reuniéndose y tienen el tema de la Corte en agenda. El Presidente se reunió con varios en las últimas semanas en casa de gobierno y en Olivos y quedaron en seguir hablando sobre el asunto: escuchar el proyecto de los gobernadores y mostrarles lo que venían trabajando acá sobre el tema”, informaron oficialmente en Casa Rosada, aunque negaron que vaya a existir en las próximas horas una “presentación en sociedad” de un proyecto.

Según pudo reconstruir LA NACION, Fernández tiene una iniciativa propia para la Corte, que consiste en ampliarla hasta los 25 miembros (uno por cada provincia, más la Ciudad de Buenos Aires y, eventualmente, un miembro por el Gobierno). Otra variante que circula en los corrillos oficiales habla de 28 integrantes. “¿Qué hacés con los jueces actuales? Hay dos de Santa Fe, uno de Córdoba y un porteño”, advirtió un funcionario de trato diario con Fernández. Como sea, son todas son ideas que implican un desafío abierto al poder de los cortesanos, aunque están sin formalizar.