El diagnóstico de Sebastián Pareja, el armador bonaerense de LLA, contra los partidos que buscan romper la polarización

El armador de la campaña libertaria en la provincia de Buenos Aires y diputado electo, Sebastián Pareja, reflexionó este jueves sobre el rotundo triunfo del gobierno en las elecciones y criticó a las fuerzas políticas que se presentaron como alternativa a la polarización. Sostuvo que son “funcionales” al kirchnerismo.

“La provincia es un territorio hostil, difícil. Respiramos todos diferente. El primer ganador fue el pueblo argentino. Teníamos claro que el objetivo era octubre. En septiembre estuvieron mal puestas las expectativas”, afirmó en los estudios de LN+.

Sebastian Pareja

Sobre el resultado electoral, Pareja dijo que el presidente Javier Milei “volvió a reactivar la esperanza”. Y, en ese sentido, apuntó contra los candidatos de “posiciones intermedias”.

“Han quedado planteadas dos modelos de país totalmente antagónicos y diferentes. Desaparecieron las posiciones intermedias, que han sido funcionales al kirchnerismo. Van en búsqueda de la suya. No tienen proyecto de poder. Hemos logrado que la ciudadanía entienda que estamos enfrentando al kirchnerismo. Todos aquellos que trataron de hacer la patriada individual solitaria por una posición intermedia van a tener que abrazar las ideas de la libertad”, resaltó.

Sobre este punto, sugirió que La Libertad Avanza podría negociar en el Congreso con partidos políticos que tengan presencia en distritos para impulsar las reformas laboral y tributarias contempladas por el gobierno de Milei.

“Desde las provincias es más válido, desde los gobernadores. Ellos sí tienen proyecto de poder de gobierno. Hay alternativas que no tienen territorio”, remarcó.

También adelantó que junto con los diputados entrantes se reunirán la próxima semana para formular una “agenda legislativa” y que se aproxima “un congreso reformista”.

Ley de financiamiento universitario

En la entrevista Pareja también reconoció que existe un “conflicto de poderes” en la decisión del gobierno de no aplicar la ley de financiamiento universitario, insistida por el Congreso tras el veto de Javier Milei, bajo el argumento de que los legisladores no definieron cómo se financiará.

“Dentro de lo que es cumplir la ley, es dar las explicaciones hacia donde van destinados esos fondos. No podemos exigirle al gobierno nacional que ejecute varias partidas presupuestarias a un agujero negro”, manifestó.

Y añadió: “Que abran los libros y dejen que haya una investigación. El presidente no plantea reducir la inversión en la universidad. Una manera de solucionarlo es ajustando, investigando, sabiendo donde va el dinero de todos los argentinos”.

Consultado sobre la posibilidad de su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2027, Pareja, contestó: “Voy a tomar las decisiones que el presidente quiera que tome. Si me quiere tener en la fórmula para la gobernación, va a ser un honor y si quiere que siga presidiendo el partido en la provincia lo voy a seguir haciendo. En Diputados voy acompañar al presidente del bloque, Gabriel Bornoroni y al de la Cámara, Martín Menem“.

Por último, minimizó las internas en La libertad Avanza. “No he tenido discusiones abiertas con Santiago Caputo en dieciocho meses. Hay diferentes puntos de vista en cómo armar la estrategia de campana, como llevar adelante el mensaje. Hay mucha operación de prensa”.