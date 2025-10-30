Sturzenegger planteó “cuatro grandes temas” que propondrá el Gobierno y negó que la reforma laboral incluya sumar horas

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, planteó este jueves los “cuatro grandes temas” que propondrá el Gobierno para esta segunda etapa de gestión de Javier Milei y negó que la reforma laboral incluya sumarle horas a la jornada diaria.

Según el funcionario libertario, la Casa Rosada enviará al Congreso estos cuatro proyectos: la reforma laboral; la reforma tributaria -en la que trabaja el ministro de Economía, Luis Caputo-; un paquete de leyes que completan la reforma del Código Penal ya presentada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, antes de las elecciones; y una Ley Bases dos, que suma cambios en otras áreas que no formaron parte del texto original a principios de mandato, como la “modernización de la Justicia, la reforma del Código Civil y Comercial, y cambios en el sistema educativo”.

“La columna vertebral son las reformas laboral y la tributaria”, indicó en Radio Mitre.

En cuanto a los cambios en el mundo del trabajo, Sturzenegger planteó que el Gobierno pretende avanzar para lograr formalizar a la mitad del empleo total, que calculó que está en la informalidad. “Es una reforma que está orientada a mejorar la situación del trabajo. Algo hay que hacer”, sostuvo en base a esta iniciativa, que ya genera rechazo de gremios y del kirchnerismo, entre otros sectores de la oposición.

Sin embargo, pidió “no dar bolilla” a las versiones sobre lo que incluiría ese texto y esperar a ver lo que presente el Gobierno en el Congreso, derivado de las conversaciones en el Consejo de Mayo. “Pero lo de aumentar las horas [de la jornada laboral] es un disparate. Nunca en las discusiones lo escuché siquiera. Lo de trabajar más horas no sé de dónde salió, nunca lo escuché ni lo vi. No tengo la menor idea”, refirió.

Bajo la premisa de que tanto las cámaras empresariales como los sindicatos “muerden” del salario para cobrar la representación que les dan a los empleados, el ministro de Desregulación calculó: “Si sacáramos ese peaje, le devolveríamos al trabajador 100 luquitas [$100.000] por mes“.

En eso, dijo que piensan “rever la ultraactividad” que está en los convenios laborales de los años 70, que “implican obligaciones” que eran “lógicas” en su momento, pero ya no. “Hay que volver a discutir la ultraactividad. Si todos se ponen de acuerdo para seguir con lo mismo, perfecto; pero por lo menos que se pueda negociar eso”, comentó, como uno de los puntos que incluirá la reforma.

Dijo, además, que otro tema importante será cómo se da la negociación salarial en la Argentina, por rama de actividad, algo que -de acuerdo a lo que planteó- debería modificarse. “En la Argentina, las negociaciones son por sector y aplican a todo el país. Si pudieras quebrar esa unidad en el salario, el noroeste del país ampliaría empleo 16%. Tenemos que volver a plantear cómo se hace la negociación salarial“, sostuvo en relación con otra cuestión que formará parte del proyecto nacional.

Asimismo, sobre ese tema, consideró: “No puede ser que usemos el convenio de Toyota para una Pyme metalmecánica de Tartagal”, en un un intento de marcar que la reforma justamente tiene “el foco puesto en las Pymes”.