Todas las listas de las elecciones de Buenos Aires 2025: los candidatos, partido por partido
Este domingo 7 de septiembre cada sección electoral bonaerense vota diputados y senadores provinciales, además de autoridades locales
Ya se conocen todos los candidatos para las las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires de este domingo 7 de septiembre. En esta ocasión, se renovarán bancas de la Cámara de Diputados y el Senado provincial. Además, distintos municipios definirán sus representantes locales. En ese sentido, varios de los electores bonaerenses se preguntan cómo son las listas de cada partido político en esta ocasión.
Cabe recordar que el distrito se divide en ocho secciones electorales. Son grupos de municipios en los que, al momento de las votaciones, sus residentes eligen diputados y senadores provinciales de manera conjunta. Cada una tiene un número determinado de municipios y electores, y se les asigna un número específico de representantes según el sistema electoral vigente.
Primera Sección
Compuesta por 24 municipios y aproximadamente 4.600.000 electores, esta sección elige ocho senadores provinciales. Incluye a Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.
Alianza LLA
- Diego Valenzuela
- María Luz Bambaci
- Luciano Olivera
- Marisa Pirillo
- Luis Palomino
- Claudia Del Valle
- Roberto Costa
- Marina Casaretto
Fuerza Patria
- Gabriel Katopodis
- Malena Galmarini
- Mario Ishii
- Mónica Macha
- Fernando Coronel
- Roxana López
- Mauro López García
Somos Buenos Aires
- Julio Zamora
- Josefina Mendoza
- Emiliano Mansilla
- María Margarita Djedjeian
- Pablo Navarro
- Fabiana Avalos
- Esteban Cheiro
- Carolina Sosa
FIT-U
- Romina Del Plá
- Alejandro Bodart
- Vanina Mancuso
- Cristian Duarte
- Paola Rodríguez
- Néstor Pitrola
- Laura Bogado
- Facundo Pilarche
Alianza Potencia
- Félix Lonigro
- Mariángeles Boniface
- Alejandro Bulacio
- M. Inés Feldtmann
- Francisco Cardozo
- Dora Andres
- Bruno De Nardo
- Claudia Spoltore
Unión y Libertad
- Ignacio De Jáuregui
- Romina Moreyra
- Arnaldo Bresciani
- Cintia Machuca
- Jonatan Laprida
- Luisa Vega
- Norberto Gallafent
- Patricia López
Alianza U. Liberal
- Eduardo Bisognin
- Agustina Santillán
- Carlos Harendorf
- Delma Ricci
- Ítalo Barra
- Tamara Carabajal
- Mariano Llorente
- Mónica Cuevas
Fte. Patriota Federal
- Ernesto Arienzo
- Elsa Carabillo
- Miguel Sofía
- Claudia Delgado
- Agustín Fernández
- Ruth González
- Carlos Sainz
- Silvia Labraga
Es con Vos
- Martín Ayerbe
- Romina Cortaberria
- Enrique Silva
- M. Cristina Ballina
- Jorge Cáceres
- Ximena Montes
- Tomás Perinetti
- Gladis Iñiguez
Política Obrera
- Pablo Busch
- Patricia Urones
- Carlos Frigoli
- Felisa Salazar
- Walter Altavista
- María de los Á. Cabral
- Héctor Ochoa
- Nadia Cappa
Nuevo MAS
- Lucas Correa
- Andrea Nuñez
- Alejandro Lach
- Marina Alonso
- Víctor De Rossi
- M. Elena Rodríguez
- Luca Vázquez
- María Petraglia
Constr. Porvenir
- Javier Anchava
- Mónica Iserte
- César Purulla
- Erika Matta
- Víctor Quipildor
- Mónica Cañete
- Marcos Klein Vitale
- Sabrina Balsamo
Partido Libertario
- Sergio Palahy
- Andrea Martínez
- Agustín Rau
- Adriana G. Rossetti
- Pedro G. Pagnanelli
- Eliana Matko
- Alejandro P. Atamaniuk
- Betiana Trevisan
Val. Republicanos
- Pablo K. Cabrera
- Claudia Rivero
- Alejandro Cordera
- Yésica Gutiérrez
- Walter Frías
- Florencia Álvarez
- Fabián Kipper
- Luciana Enrique
Tiempo de Todos
- Guillermo Vidal
- Cristina Colombini
- Alejandro Groglio
- Silvia Colombini
- César Mercado
- Epifanía Domínguez
- Carlos Rithaud
- Carina Cháves
Segunda sección
Consiste en 15 municipios y más de 600.000 votantes y se votarán 11 diputados provinciales. Sus partidos son Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate.
Alianza LLA
- Natalia Blanco
- Pablo Morillo
- Analía Corvino
- Alejandro Rabinovich
- A. Clara Petrocini
- Ángel Torrano
- Lorena Bincaz
- Miguel Amadeo
- Daiana Hergert
- Gabriel Ziegler
- M. Julia Marincovich
Hechos
- Manuel Passaglia
- Paula Bustos
- Ignacio Mateucci
- Silvana Maldonado
- Federico Agudo
- Agustina Gruffat
- Juan Martín Genoud
- Mara Kolberg
- Santiago Esperanza
- Flavia Cascardo
- Giuliano Pelorosso
Fuerza Patria
- Diego Nanni
- Evelyn F. Yanz
- Carlos Puglelli
- Cintia Romero
- Fernando Martínez
- M. Eugenia Ball Lima
- Juan Morales
- Paula Obrador
- Mariano Pinedo
- Maira Ricciardelli
- Germán De Rossi
FIT-U
- Jorge Núñez
- Patricia González
- Juan José Valenza
- Maylén Quintos
- David Gutiérrez
- Lucía Gómez
- Matías Ravassio
- Florencia Baudracco
- Gonzalo Rojas
- Julieta González
- José Domenech
Alianza Potencia
- Ariel Bianchi
- Ramona Zabala
- José Serpi
- Valeria Laureano
- Diego Maranesi
- Raquel Ferri
- Ramiro Pérez
- Mariana Barreto
- Hernán Quintana
- Iara Boschman
- Claudio Chapuisat
Unión y Libertad
- Constanza M. Santos
- Marcelo Iglesias
- Daniela Antúnez
- Edgardo Tuliet
- Diana Osuna
- Roberto Duarte
- Débora Colman
- Diego Rolán
- Claudia Mekis
- J. César Medina
- Luciana Buonasora
Alianza U. Liberal
- Luciano Busso
- Sol Guevara
- Marcos Almada
- Stella Maris Luna
- Antonio Miori
- Mirna Fernández
- Jonathan Sampallo
- Camila G. Stagnaro
- Marcelo Castillo
- Cintia Franzoia
- Luciano Acevedo
Fte. Patriota Federal
- Verónica Gutiérrez
- J. Carlos Fontes
- Aldana Albiaque
- Pablo González
- Susana Mansilla
- Diego Baca
- Sandra Saravia
- Alberto Ojeda
- Carla Medina
- Lucas Ayala
- Dolores Benítez
Es con Vos
- Roberto Damboriana
- Graciela Devita
- Pablo Ottaviano
- Roxana Giménez
- Eduardo Duplan
- Alejandra Padilla
- Franco Chávez
- Viviana Pérez
- Jonathan Iranzo
- Virginia Traverso
- Reinaldo Sosa
Nuevo MAS
- Florencia González
- Juan B. Altamirano
- María Ofelia Linarez
- Matías Staciuk
- Florencia Álvarez
- Nahuel Melián
- Eliana Quiroz
- Exequiel Melián
- Azul Piccone
- Matías Campos
- Evelyn Nieto
Política Obrera
- Ademar Marabert
- Mercedes Flores
- Mario Charras
- Julieta Charras
- Facundo Quiroga
- Estefanía Costa
- Rubén Cáceres
- Marta Caffieri
- Guido Vergara
- Karen Acuña
- Juan Narvaiza
Constr. Porvenir
- Gabriel Gavier
- Tatiana Pérez
- Matías Ponce
- Mónica Martínez
- Pablo Martínez
- Verónica Carrera
- Jorge Sunsundeguy
- Yésica Sunsundeguy
- Andrés Curima
- Mónica Curima
- Maximiliano Villamayor
Tiempo de Todos
- Ramón Quintana
- Eliana Ceballos
- Miguel Severich
- Noelia Saravi
- Sergio Oviedo
- Daiana Ibañez
- Federico Ortiz
- Florencia Castillo
- Sergio Ibañez
- Tania Torres
- Joel Ocampo
Partido Libertario
- J. Pablo C. Onganía
- Sara Randazzo
- Guillermo MacLoughlin
- Carina López Giolfo
- Alejandro Puebla
- María Alais
- Alejandro Marcus
- Paula Marina
- Gustavo Ferraris
- Rocío Panzero
- Laureano Sastre
Val. Republicanos
- Héctor Gonnet
- Silvina Sandoval
- Claudio Velásquez
- Lucrecia Hernández
- Gustavo Nicoletta
- Analía Campi
- Jorge Ventoza
- Canela Méndez
- Rubén Palau
- Alejandra Cabañas
- Maximiliano Figueroa
Tercera sección
Agrupa 19 partidos y concentra alrededor de 5.000.000 de electores. Esta sección elige 18 diputados provinciales. Los municipios son Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y San Vicente.
Alianza LLA
- Maximiliano Bondarenko
- María Sotolano
- Luis Ontiveros
- Florencia Retamoso
- Nahuel Sotelo
- Leticia Bontempo
- Javier Prida
- Rocío Gómez
- Federico Bojanovich
- Vanesa Gioia
- Gastón Corti
- Sheila Adano
- Sebastián Acuña
- Mabel Grinkievich
- Diego Villamayor
- Norma Mazzamuto
- Marcelo Villa
- Luna Pérez
Fuerza Patria
- Verónica Magario
- Facundo Tignanelli
- Mayra Mendoza
- Mariano Cascallares
- Ayelén Rasquetti
- Luis Vivona
- María Eva Limone
- José Galván
- Romina Barreiro
- Roberto Vázquez
- Silvina Nardini
- Pablo Boschi
- Laura Chamorro
- Ricardo Fresco
- Edith Llanos
- Ernesto Salvatierra
- Susana Ocampo
- Ángel Celi
Somos Buenos Aires
- Pablo Domenichini
- Nazarena Mesías
- Fernando Pérez
- Rocío Giaccone
- Leonardo Iturmendi
- Mariana Stilman
- Julio Cuomo
- Alejandra D. Martínez
- Mariano Camaño
- Silvia Corbalán
- Diego Otero
- Silvia Paredes
- Mariano De Martino
- Daniela Ferreyra
- Mateo Mercep
- Josefina Aguilera
- Matías Nanni
- Cintia Lorenzo
FIT-U
- Nicolás Del Caño
- Mónica Schlotthauer
- Christian Castillo
- Ana Paredes
- Pablo Giachello
- Sofía Martínez
- Guillermo Pacagnini
- Liliana Kunis
- Carlos Lastra
- Nathalia González
- Norberto Señor
- Paula Alfaro
- Gustavo Michel
- Andrea Lanzette
- Emiliano Bonfiglio
- Karen Leguizamón
- Juan Carlos Maceiras
- Gabriela De la Rosa
Alianza Potencia
- Santiago Mac Goey
- Gabriela Lasso
- Miguel Echeverría
- Agustina Canestro
- Obdulio D’Angelo
- Tatiana Gardonio
- Maximiliano Grillo
- Mercedes Ferreyra
- Claudio Venchiarutti
- Nancy Castellano
- Víctor Altieri
- Melany Carrillo
- Jorge Pérez
- Graciela Vallejos
- Juan Pablo Alderete
- Tamara Ruiz
- Néstor Galibert
- Aixa Davico
Nuevos Aires
- Mauricio D’Alessandro
- Micaela Kulling
- Alejandro Trotta
- Laura Leiva
- Nelson Ríos
- Mariana O. González
- Guillermo Marchesi
- Sofía Arias
- Carlos Brosio
- Mariana E. González
- Ángel Díaz
- Liliana Mora
- Marcelo Pérez
- Ruth Vega
- Pablo Zárate
- Patricia Faure
- Leonardo Cañete
- Susana Leiva
Unión y Libertad
- Juan Pedro Del Oso
- Julieta Jofré
- Martín Pellegrino
- Camila Maza
- Bernardo Bastida
- Patricia Pino
- José Fernández
- Valeria Buono
- Gonzalo Rodríguez
- Nancy Ramos
- Raúl Gadea
- Patricia Limia Álvarez
- Fabricio Vega
- Graciela Thea
- Jorge Aquino
- M. de los Ángeles Maguicha
- Ariel López
- Adriana Ravida
Alianza U. Liberal
- Alejandro Mansilla
- Evangelina Martín
- David Barra
- Evelyn Cantoni
- José Luis Merino
- Miriam Roberto
- Luis Schpilman
- Alicia Bustos
- Mariano Zunino
- Evelyn Delbueno
- Gustavo Ledesma
- Mariela Rojas
- Ricardo Acosta
- Sabrina Buenopil
- Walter Flores
- Silvia Muñiz Kubik
- Carmelo Coñomilla
- Patricia Grau
Fte. Patriota Federal
- Diego Thomas
- Sonia Maciel
- Miguel Márquez
- Analía Scaglia
- Leónidas Mateu
- Laura Rojas
- Jorge Orlic
- Isabel Ernesta
- José Peterson
- Valeria Roldán
- César Canali
- Sandra Russo
- Carlos Soria
- Silvana Figueredo
- Leonardo Báez
- Norma Hojman
- Gustavo Vela
- Ramona Ramírez
Es con Vos
- Jorge Tuzzio
- Yanina Robira
- Hugo Melgar
- Laura Quiroga
- Félix Ferster
- Karina Yñiguez
- Francis Funes
- Andrea Pantalone
- Juan José Petrakis
- Sara Arvid
- Franco Destasio
- Mariana Meaca
- Jonatan Destasio
- Marcela Vicente
- Federico Cuenca
- Mariela Fernández
- Gustavo Sapis
- María Novoa
Nuevo MAS
- Juan Cruz Ramat
- María Paz Álvarez
- Iván Nievas
- Adriana Paiva
- Rubén Gimenez
- Natacha Heidenreich
- Leonardo Sinistri
- Yazmin Ocampo
- Ricardo Lamarra
- Lucía Bellani
- Héctor D’Antonio
- Constanza Pagano
- Giovanni Mobilio
- Daniela González
- Rafael Barros
- Ana María Ghibaudo
- José Luis Aldana
- Jazmín Rodríguez
Política Obrera
- Marcelo Ramal
- Mariela Arri
- Matías Cisneros
- Ramona Cáceres
- Manuel Quiroga
- Claudia Ibañez
- Facundo Perales
- Lilia Piriz
- Sergio Insaurralde
- María Puzzo
- Manuel Galarza
- Solange Aranzabe
- Federico Ayala
- Camila Silvestri
- Ignacio Aldaya
- Stella Maris Farías
- Jorge Peralta
- Carla Lorenzatto
Tiempo de Todos
- Sebastián Franco
- Irene Volchok
- Jorge López
- Mariel Rouquaud
- Fernando Silva
- Marina Herrero
- Pablo Benítez
- Karina Sarabura
- Jorge García
- Ana María Darduin
- Carlos Bechi
- Vanesa Asís
- Mario Frascone
- Dora Manfredi
- Ariel Frascone
- Melisa Oliva
- Héctor Cichero
- Laura Olazar
Constr. Porvenir
- M. del Carmen Rodríguez
- Rubén Sunsundeguy
- Katia Haddad
- Ivo Astorga
- Mariana Gómez
- Leonardo Poli
- Yamila Sunsundeguy
- César Guede
- M. Cecilia Ramírez
- Pablo Guede
- M. del Carmen Palacios
- Gerardo Cufre
- Mónica Chacela
- Jorge Ibalo
- Verónica Sunsundeguy
- Brian Ramírez
- Jimena Toledo
- Sergio Sunsundegui
Partido Libertario
- Lucas Gazzotti
- Ana Laura Prado
- Fernando Acosta
- Blanca Maidana
- Héctor Contreras
- Laura Melgar
- Fabián Escobar
- Paola Rodríguez
- Walter Romero
- Joana Graneros
- Gonzalo Verón
- Liliana Barbari
- Sandro Pared
- Lourdes Choque Vique
- Maximiliano Blanco
- Claudia Godoy
- Jonathan Blanco
- Beatriz Melgar
Val. Republicanos
- Diego Quinteros
- Marisa Bravo
- Ricardo Bilvinas
- Mónica Aguirre
- Kevin Díaz
- Lisa Macchi
- Francisco Sánchez
- Alicia Moreno
- Lautaro Quinteros
- Brenda Flores
- Sebastián González
- Vanina Andrada
- Bruno Olleros
- Rosa del Valle Coronel
- Ariel De la Rosa
- Susana Tabare
- Jorge Poppiti
- Edith Aguirre
Cuarta sección
Se compone de 19 municipios, con más de 520.000 electores, y en septiembre se eligen siete senadores provinciales. Sus partidos son Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.
Fuerza Patria
- Diego Videla
- Valeria Arata
- Germán Lago
- Sol Fernández
- Diego Ibáñez
- Julieta Garello
- Silvio Caprioli
Alianza LLA
- Gonzalo Cabezas
- Analía Balaudo
- Matías Ranzini
- Daniela Monzón
- Gustavo Bories
- Julieta Arce
- Ignacio Grego
Somos Buenos Aires
- Pablo Petrecca
- Natalia Quintana
- Guillermo Britos
- Maitén Agüero
- Martín Borrazas
- Soledad Adamini
- Juan Esponda
FIT-U
- Luciano Roggero
- Rosalía Rodas
- Eduardo Bunster
- Nancy Farías
- Emiliano Rivarola
- Florencia Toledo
- J. Carlos Herrero
Alianza Potencia
- Andrea Passerini
- Fabio Bollini
- Laura Fernández
- Luis Speranza
- Eugenia Bozzone
- Juan José Plou
- Cristina Corrao
Nuevos Aires
- Analía Esperón
- Gastón Quinteros
- Eduarda Quiña
- Gabriel González
- Vilma Gómez
- Carlos Sadoc
- Karen Godoy
Unión y Libertad
- Lorena Sgur
- Gastón Alberdi
- Nélida Villamayor
- Manuel Lugones
- Cecilia De Santo
- Ángel Sánchez
- Silvia Román
Alianza U. Liberal
- Carlos D’Alfonso
- Susana López
- Alberto Orol
- Nelly Nasso
- Dante González
Fte. Patriota Federal
- Sandra García
- Norberto Delgado
- Maricel Ponte
- Eduardo Figgini
- Sofía Leonelli
- Alexis Trujillo
- Nancy Mamonde
Es con Vos
- Gustavo Arabia
- Gladys Laurelli
- Jordan Jatip
- Leila Pizzello
- Carlos González
- M. Cecilia Alsina
- José Luis Ledesma
Política Obrera
- Sonia Rodríguez
- Fidel Rodríguez
- Laura Battaglino
- Nicolás Miranda
- Elsa Primiani
- Roberto Galarse
- Laura Negrete
Nuevo MAS
- Emilio Almada
- Melina Barreal
- Carlos Santagata
- Paula Bosco
- Oscar Juárez
- Silvia Lobos
- Nicolás Guagnini
Constr. Porvenir
- Horacio Ghinaudo
- Claudia Amaya
- Jerónimo Sunsundeguy
- Mayra Escurra
- Oscar Sunsundeguy
- Silvana Randone
- Carlos Fernández
Val. Republicanos
- Pedro Barrera
- Jorgelina Agüero
- Jorge Porcu
- Yésica Saccella
- José Villafañe
- Josefina Ávalos
- Luciano Ducasse
Tiempo de Todos
- Patricia Urquiza
- César Ibarra
- Carolina Antoniz
- Hugo Zanetti
- Laura Amodio
- Cristian Espósito
- Fátima Monteros
Partido Libertario
- Alejandro Franco
- Estefanía Russo
- Daniel Russo
- Romina Sosa
- Sergio Musso
- Silvina Ibañez
- Edgardo Ridolfi
Quinta sección
Con 27 partidos y más de 1.200.000 electores, esta sección elige cinco senadores provinciales. Abarca Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, La Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Villa Gesell.
Alianza LLA
- Guillermo Montenegro
- Cecilia Martínez
- Matías De Urraza
- Luján Fiego
- Luis Valiante
Fuerza Patria
- Fernanda Raverta
- Jorge Paredi
- M. Laura García
- Marcelo Sosa
- Nancy Cáceres
Somos Buenos Aires
- Maximiliano Suescun
- M. Eugenia Libera
- Carlos Unibaso
- M. Haydée Condino
- Emanuel Pecarrere
FIT-U
- Alejandro Martínez
- Victoria Martínez
- Miguel Ángel Arena
- Sonia Magasinik
- Nahuel Domínguez
Alianza Potencia
- Fabio Molinero
- Flavia Abud
- Francisco Kovacs
- Ana Martínez
- Enrique Borsi
Unión y Libertad
- Juan Obiol
- Sandra Dell’Aquila
- Claudio Jaime
- Diana Irrasabal
- Cristian Taborga
Alianza U. Liberal
- Horacio Rivara
- Susana Valle
- J. Luis Iriarte
- Andrea Gutiérrez
- Simón Olivarez
Fte. Patriota Federal
- Marcelo Freitas
- Nancy Castillo
- Daniel Ferreyra
- Zulema Bogado
- Adrián Zapata
Es con Vos
- Eliel Corigliano
- Maira Bicco
- Martín Di Domenico
- A. del Valle Romero
- Marcos Costantini
Nuevo MAS
- Marcos Pascuan
- Nora Caro
- Facundo Beccalli
- Natalia San Miguel
- Miguel Pilcic
Política Obrera
- Agustina Vaccaroni
- Germán Olivera
- M. Inés Meisegeier
- Antonio Levato
- Daniela Rumbola
Tiempo de Todos
- Jorge Pintos
- Mariela Lobartolo
- Florentín Barrios
- Romina Peñalver
- Gonzalo Córdoba
Constr. Porvenir
- Mario Garberoglio
- M. Eugenia Echeverría
- José Conti
- Margarita Fernández
- Ricardo González
Partido Libertario
- Lucía Lamothe
- Ángel Annacondia
- Susana Martinengo
- Matías Pérez
- Mayli Luque
Val. Republicanos
- Víctor Bazán
- Mónica Zaccaria
- Adelino Goncalves
- Alicia Alegre
- Sergio Alvarado
Sexta sección
Agrupa 27 municipios provinciales y cuenta con más de 600.000 electores. Aquí se eligen 11 diputados provinciales. Sus partidos son Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Bahía Blanca, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, General Lamadrid, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Puán, Saavedra, Salliqueló, Tres Arroyos, Tres Lomas, Tornquist y Villarino.
Alianza LLA
- Oscar Liberman
- Carla Pannelli
- Héctor Gay
- Mariela Vitale
- Gustavo Coria
- Fernanda Coitinho
- Hao Yuan Lan
- Carola Bedouret
- Matías Besada
- Claudia Yañez
- Daniel Adler
Fuerza Patria
- Alejandro Dichiara
- Maite Alvado
- Esteban Acerbo
- Sofía Vannelli
- Álvaro Díaz
- Miriam Riat
- Gustavo Brusa
- Ángeles Trejo
- Nicolás Orfano
- M. Gisela Ghigliani
- David Alcalá
Somos Buenos Aires
- Andrés De Leo
- Priscila Minnaard
- Norberto García
- Trinidad Barda Schell
- Mariano Dello Russo
- Catherine González
- Ariel Menna
- Antonia Urruti
- José María Ares
- Marisa Pignatelli
- Diego Montero
FIT-U
- Héctor Zaris
- Lorena Savioli
- Néstor Conte
- Montserrat Gayone
- Gastón Canali
- Carla Zaris
- Juan Ángel Cappa
- Mariana Torres
- Iván Moya
- Julia Lagleyze
- Gustavo Burachik
Alianza Potencia
- Miguel Donadío
- Roxana Almirón
- Franco Mombelli
- Valeria Busacca
- Fernando Mascetti
- Sonia Estrada
- Nicolás Jensen
- Sandra Giménez
- Jorge Mutti
- Nidia Burstein
- Daniel Jaramillo
Unión y Libertad
- Carlos Alonso
- María Martha Coria
- Ricardo Lepron
- Andrea Romero
- Juan Carlos Nieto
- Lorena Elizondo
- Néstor Dore
- Agostina Reschini
- Silvio Mosegui
- Martina Studio
- Franco Studio
Alianza U. Liberal
- José Luis Giannasi
- Evangelina Benítez
- César Pascualetti
- Silvana Aguilar
- Nicasio Martínez
- Erika Spitteler
- Guillermo Ecke Follonier
- Marcela Ramírez
- Roberto Scheel
- Claudia Bugallo
Fte. Patriota Federal
- Miguel Rodari
- Karina Molina
- Walter Bagnato
- Verónica Castillo
- Hugo López
- Camila Córdoba
- Pedro López
- Vanesa Mendoza
- Héctor Campos
- Lucía Bravo
- Roberto Gentile
Es con Vos
- Hernán González
- Leticia Calla
- Jaime Alper
- Vanesa Godoy
- Diego Aguirre
- Luján Bono
- Dante Lencina
- Nélida Schonfeld
- Roberto Stoessel
- Ana Hueche
- Mariano Rojas
Política Obrera
- Martín Grecco
- Alejandra Vega
- Horacio Vitangeli
- Myriam González
- Jorge Arroquy
- Malena Ortíz
- Nicolás Domini
- Patricia Policano
- Carlos Limoncelli
- Mercedes Valles
- Cristian Feloy
Nuevo MAS
- Paula Abal
- Eduardo Fernández
- Oriana Panozzo
- Daniel Pascuan
- Jésica Smus
- Franco Cacheda
- Romina Orcesse
- Tomás Guagnini
- Mirta Demundo
- Lautaro González
- Rocío Martynaitis
Constr. Porvenir
- Ana María Sosa
- Raúl Luchetta
- Marta López
- Lorenzo Martínez
- Mirian D. Larrea
- Ángel Herrera
- Elba Mendoza
- Leandro Di Yorio
- Susana Prado
- Norberto Romero
- Ilda Rodríguez
Val. Republicanos
- Ariel Scorolli
- Paula Flamenco
- Enzo Griffith
- Katherine Riffo
- Marcelo Castro
- Eva Magallanes
- Álvaro M. De Toro
- Cintia Santos
- Jonatan Varela
- Katherine Astudillo
- Guillermo Regueira
Tiempo de Todos
- Eber Irusta
- Alicia Sanabria
- Nicolás Escalante
- María Tenaglia
- Elías Hoyos
- M. de los Angeles Monjes
- Matías Tejeda
- Johanna Musi
- Mauro Neira
- Jessica Alegre
- Juan Pablo Ibarra
Partido Libertario
- Jorge Cusanelli
- Ada Ziaja
- Juan Rojas
- Rosa Rojas
- Gustavo Barua
- Lorena Acuña
- Claudio Vivas
- Yamila Torres
- Juan Carrizo
- Iris Noguera
- Lucas More
Séptima sección
Conformada por ocho municipios y casi 300.000 electores, esta sección elige tres senadores provinciales. Incluye a Azul, Bolívar, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, Veinticinco de Mayo, Tapalqué y General Alvear.
Alianza LLA
- Alejandro Speroni
- Celeste Arouxet
- Ezequiel Galli
Fuerza Patria
- María Inés Laurini
- Marcos Pisano
- Evelyn Díaz
Somos Buenos Aires
- Fernando Martini
- Viviana Rodríguez
- Federico Farina
FIT-U
- Emiliano Marín
- Malén Cortés
- Duilio Petrungaro
Alianza Potencia
- Pedro Vigneau
- Gabriela Paoltroni
- Iván Stankievich
Unión y Libertad
- Dalton Jauregui
- Josefina Silverii
- Matías Pascual
Alianza U. Liberal
- Eduardo Rocha
- Andrea Álvarez
- Gustavo Díaz
Fte. Patriota Federal
- José María López
- Mercedes Tomasello
- Rogelio Magallanes
Es con Vos
- Jonathan Capra
- Cecilia Travers
- Ezequiel Ledesma
Nuevo MAS
- Sofía Carneiro
- Ramiro Manini
- Ana María Iriart
Val. Republicanos
- J. Manuel Tribiño
- Mariana Donoso
- Luis Godoy
Constr. Porvenir
- Paula Herrera
- Luis López
- Miriam Aguilar
Partido Libertario
- José Pittelli
- Solange Juárez
- Daniel Meringer
Tiempo de Todos
- Silvio Herrera
- Liliana Molina
- Iván Lizarraga
Octava sección
También conocida como “sección capital”, tiene la particularidad de estar conformada por un solo municipio, La Plata. Allí se concentran casi 600.000 electores y, en esta ocasión, se eligen seis diputados provinciales.
Fuerza Patria
- Ariel Archanco
- Lucía Iañez
- Juan Martín Malpeli
- Carola Corra
- Cristian Vander
- Paula Lambertini
Alianza LLA
- Francisco Adorni
- Julieta Quintero
- Juan Osaba
- Micaela Fragasso
- Nicolás Morzone
- Cristina Cianflone
Somos Buenos Aires
- Pablo Nicoletti
- Antonela Ciparelli
- Emilio Rodríguez
- Vanesa Temporetti
- Diego Rovella
- M. Virginia Pérez
FIT-U
- María Laura Cano
- Leonel Acosta
- Julieta Rosas
- José Rusconi
- Patricia Ríos
- César García
Alianza Potencia
- Jorge Metz
- Rosario Castagnet
- Nicolás Massano
- Lourdes Ramos
- Guillermo Llorente
- Aylén Massaccesi
Nuevos Aires
- Marcelo Peña
- Karina Vanoni
- Mariano Erzi
- Ivana Nieva
- Ricardo Zic
- Claudia Pavón
Unión y Libertad
- Facundo Zaldúa
- María Belén Azar
- Matías Chimenti
- Beatriz Martín
Alianza U. Liberal
- Diana Zonaro
- Leonardo Panebianco
- Virginia Druetto
- Alejandro Del Franco
- Adriana Barrutia
- Gustavo Niccolo
Fte. Patriota Federal
- Oscar Loyola
- Alejandra Fernández
- Pablo Roma
- Carla Berrueco
- Ricardo Giordano
- Olga Guillardot
Es con Vos
- Maximiliano Ibarra Guevara
- Fernanda Scacheri
- Alejandro Pérez
- Norma Yodas
- Esteban Gutierrez
- Fernanda Sena
Nuevo MAS
- Facundo Díaz
- Mariana Callaud
- Gabino Baldioli
- Emilia Bardas
- Juan Pablo Valdés
- Maribel Montero
Política Obrera
- Sergio Gómez
- Alejandra Greig
- Omar Zarza
- Alicia González
- Daniel Zapata
- Érica Garnis
Partido Libertario
- José Campodónico
- Marta Manso
- Martín Boglione
- Sasha Griffo
- Tomás Firpo
- Daiana Loizu
Val. Republicanos
- Enrique Otero
- Violeta Yoshinaga
- Luciano Otero
- Marina Zanfardino
- Luis Ayala
- Abril Otero
Tiempo de Todos
- Oscar Alvarenga
- Costantina Albornoz
- Daniel Latronica
- Alicia Costa
- Rubén Balvidares
- Micaela Domínguez
Constr. Porvenir
- Leopoldo Miglioranza
- Priscila Pissola
- Gustavo Meres
- Marcela Moreno
- Fernando Cufre
- Natalia Ruíz Díaz
