El diario económico Financial Times compartió este lunes por la tarde un artículo de análisis sobre la polémica generada por la oficialización del Decreto 206/24, que otorgaba un 48 por ciento de aumento salarial al presidente Javier Milei y funcionarios del Poder Ejecutivo. La resolución fue derogada el domingo por la medianoche y derivó este lunes en el despido del secretario de Trabajo Omar Yasín, destitución que fue comunicada por Milei en una entrevista con LN+.

La publicación británica empieza por resaltar que el traspié se da en el marco de una “campaña de austeridad” que intenta llevar a cabo el oficialismo. Califica además al hecho como “el primer escándalo que golpea a la administración del economista libertario”. Luego, el artículo realiza una breve repaso respecto sobre la puesta en marcha de los incrementos, que fue advertida en primera instancia por referentes de Unión por la Patria y del Frente Izquierda-Unidad.

Aclara, más adelante, que la resolución fue finalmente revocada por el Presidente, quien explicó que los aumentos “se habían activado automáticamente” de acuerdo a políticas establecidas por gobiernos anteriores -Milei apuntó específicamente contra la dos veces presidenta Cristina Kirchner por un decreto que firmó en 2010-.

El presidente de la República Argentina, Javier Milei Natacha Pisarenko - AP

Una vez establecido el orden de los acontecimientos, el Financial Times cita las opiniones de dos consultoras respecto de cómo el incidente podría impactar en la imagen de Milei y el futuro de su Gobierno. Antes, a título propio, el diario inglés considera que “el episodio podría resultar perjudicial para Milei”. Recuerda además promesas del referente libertario al electorado sobre los recortes drásticos que llevaría a cabo en el gasto.

Cristian Buttié, director de la encuestadora CB Consultores, sostuvo por su parte que el mandatario “no tiene casi margen para este tipo de error” y que desaciertos como este “socavan su narrativa sobre la austeridad”. Buttié revela además que, de acuerdo a encuestas realizadas durante el último fin de semana, se percibió una ligera disminución en la imagen positiva del Presidente respecto de febrero. “Una espiral negativa es peligrosa para un Presidente con pocos aliados”, advirtió.

En contraposición, Lucas Romero, director de la consultora Synopsis, ponderó que la “rápida reacción” de la administración Milei podría haber disminuido las consecuencias políticas del suceso. Sin embargo, Romero reconoció: “Si la gente piensa que las cosas no están empeorando tan rápido como antes, estos episodios pueden minimizarse. Pero si el Gobierno no puede mostrar resultados, es cuando la gente empieza a enojarse”.

El aumento de sueldos impulsado por el Decreto 206/24 alcanzaba al presidente Javier Milei e integrantes de su Gabinete

El trasfondo de la firma del decreto 206/24 y la tajante decisión que tomó Milei

En declaraciones a LN+, el ministro del Interior, Guillermo Francos, explicó ayer por la noche el contexto en el que el Presidente puso su rúbrica en la resolución. Insistió además en que no se trató de un error y recordó una frase que el mandatario mencionó delante de todo el gabinete poco después de asumir el poder.

“Cuando empezó el Gobierno, el Presidente nos dijo a todo el gabinete que no iba a haber aumentos de salarios para ninguno. Yo lo tenía muy claro”. rememoró. Y luego detalló: “Cuando generó todo esto del decreto, el Presidente no estaba consciente sobre qué se trataba. Sabía que había firmado un decreto que daba un aumento conforme a la paritaria pública. Pero no estaba al tanto de que ello implicaba un aumento para funcionarios de más alta escala política”.

Dando por zanjada la discusión, Francos sostuvo que “lo de Milei no fue un error” y reforzó: “Firmó un documento por la paritaria estatal. Eso disparó el aumento a los funcionarios políticos. Si ya había rechazado el aumento a diputados, no tenía sentido que acepte un aumento a otros funcionarios”.

En el marco de la controversia, Milei anunció a horas de la mañana que Omar Yasín daría un paso al costado de sus funciones. “En este momento lo están notificando por este error”, precisó en diálogo con Antonio Laje. Cerca del Presidente precisaron que el ahora exsecretario de Trabajo recibió la mala nueva en la noche del domingo. Aseguraron que fue a él a quien el aumento “se le pasó” y, con tono bélico, sentenciaron: “Al que se equivoca, se lo ejecuta sin más”.

