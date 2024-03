Escuchar

El ministro del Interior, Guillermo Francos, dio a conocer detalles inéditos del cruce que mantuvieron la exvicepresidenta Cristina Kirchner y el jefe de Estado Javier Milei a raíz de la promulgación del Decreto 206/24, que en el artículo 4° determinaba un aumento del 48 por ciento a los sueldos del Presidente y funcionarios del Poder Ejecutivo. En diálogo con José del Río en Comunidad de Negocios, Francos reveló haber estado con Milei mientras el mandatario debatía por redes sociales.

“Estaba con el presidente mientras tuiteaba. Y hay algo que quiere que le quede claro a la expresidenta [Cristina Kirchner]. A esa hora que ella menciona -la exmandataria había cuestionado al Presidente por continuar con posteos en redes sociales pasada la medianoche del domingo- el Presidente estaba activo, trabajando y conversando sobre los problemas que afectan a los argentinos”, sostuvo el ministerio del Interior en la pantalla de LN+.

Francos contó que el jefe de Estado se encontraba sereno, tranquilo y que entre respuesta y respuesta ambos aprovechaban para conversar sobre “los problemas que tienen los argentinos” y la inflación. “Hablamos sobre cuándo se iba a dar vuelta este escenario inflacionario que vivimos. Con el papel en mano, el Presidente hacía números, algo que por ahí le molesta a Cristina Kirchner que, en vez de trabajar con número reales, vivía de fantasías”, chicaneó.

Hizo un intervalo entonces para hablar sobre proyecciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los próximos meses: “Él [Javier Milei] está convencido de que la inflación va a caer como un piano. El próximo mes se espera una caída significativa. Hablamos por ahí de un 15 por ciento de inflación mensual o un poco menos. Todos los que opinan sobre este tema ven que la inflación ha caído. Algunos hablan hasta de una inflación de un dígito de un mes a otro”.

Hecha esta distinción, se explayó sobre el estado de ánimo del líder de La Libertad Avanza mientras discutía con la extitular del Senado. “Lo vi con una enorme claridad, con mucha convicción y confianza. Lo vi muy sereno al tipo. Le contestaba [a Cristina Kirchner] y después paró. Y cada vez que le contestó, lo hizo con mucha tranquilidad”, sostuvo el funcionario, que en cierta medida respondió al pedido de “calma” que la exvicepresidenta le hizo al actual mandatario.

Del mismo modo que hizo Milei en el último posteo que le dedicó a Cristina Kirchner, el titular del Ministerio del Interior apuntó contra la dos veces presidenta por quejarse de un incremento salarial en el Ejecutivo cuando “cobra una pensión y una jubilación por un monto aproximado de 14 millones de pesos”.

“Que se utilice este tema como una chicana por una expresidenta que cobra 14 millones de pesos cuando la jubilación más baja en la Argentina es de 200 dólares es un poco inconveniente. Creo que Milei la dejó al descubierto cuando ella es beneficiaria de una jubilación y una pensión que no cobra ningún argentino”, opinó.

Por último, Francos aprovechó para explicar el trasfondo de la firma del decreto 206/24 por parte de Javier Milei, insistió en que hubo un error por parte del Presidente y recordó una frase que el mandatario mencionó delante de todo el gabinete poco después de asumir el poder.

El presidente de la República Argentina, Javier Milei Rodrigo Néspolo

“Cuando empezó el Gobierno, el Presidente nos dijo a todo el gabinete que no iba a haber aumentos de salarios para ninguno. Yo lo tenía muy claro”. rememoró. Y luego detalló: “Cuando generó todo esto del decreto, el Presidente no estaba consciente sobre qué se trataba. Sabía que había firmado un decreto que daba un aumento conforme a la paritaria pública. Pero no estaba al tanto de que ello implicaba un aumento para funcionarios de más alta escala política”.

Dando por zanjada la discusión, el ministro del Interior sostuvo que “lo de Milei no fue un error” y reforzó: “Firmó un documento por la paritaria estatal. Eso disparó el aumento a los funcionarios políticos. Si ya había rechazado el aumento a diputados, no tenía sentido que acepte un aumento a otros funcionarios”.

“Tengo confianza en lo que está llevando a cabo el Presidente. Lo veo con mucha fuerza. No tienen ni la más mínima duda. La ventaja que tenemos es que es un Presidente que sabe de economía y no habla de fantasías. Todos están sorprendidos de la magnitud del ajuste fiscal que está llevando a cabo el Gobierno. Pero lo sorprende más que otra cosa el acompañamiento de la gente y de los sectores sociales, que miran con esperanza de futuro”, cerró.

