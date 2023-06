El diputado opositor Gerardo Milman puso abogados en la causa del ataque contra Cristina Kirchner

escuchar

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman designó abogado defensor en la causa que investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner, cometido el 1 de septiembre de 2022, luego de que la fiscalía decidió elevar a juicio al autor material del disparo fallido, Fernando Sabag Montiel, a su novia Brenda Uliarte y al jefe de ambos Gabriel Carrizo.

Al presentar abogado, Milman puede acceder al expediente residual donde se lo investiga a partir de una pista alentada por Cristina Kirchner, en la cual lo señala como que estaba al tanto del atentado antes de que ocurriera. Según declaró un asesor de un diputado oficialista, Milman habría dicho que cuando ocurriera el ataque él iba a estar en la Costa. El abogado designado es Manuel Barros y la jueza federal María Eugenia Capuchetti lo aceptó.

“No me auto-imputé, sino que me presenté en el expediente para ponerme a derecho y la jueza me aceptó” , dijo Milman a LA NACION.

La jueza María Eugenia Capuchetti junto al fiscal Carlos Rívolo Ricardo Pristupluk

Como parte del expediente entre los imputados, Milman podrá intervenir en una audiencia que se realizará en la Cámara Federal el 22 de junio para decidir si corresponde que se secuestre su teléfono celular para ser peritado. La jueza Capuchetti había negado esta medida pedida por Cristina Kirchner porque el diputado de Pro no estaba imputado en la causa. Esa decisión fue apelada y el tribunal decidirá.

Falso testimonio

El asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados Jorge Abello se presentó ante la jueza Capuchetti 22 días después del atentado y dijo que había escuchado a Milman hablar en el bar Casablanca, frente al Congreso. La jueza y el fiscal entendieron que debía investigarse a Abello por falso testimonio. No obstante hicieron lugar a medidas de prueba para corroborar su versión.

Así accedieron a los celulares de las dos empleadas de Milman que estaban ese día en el bar y ahora Cristina Kirchner busca el teléfono del legislador, que en su momento fue desplazado de la jefatura de campaña de Patricia Bullrich. La vicepresidenta entiende que hay una intención de encubrir esta pista y la Justicia considera que por ahora no hay evidencias que la sostengan.

Ivana Bohdziewicz, la exsecretaria privada del diputado Milman

La exsecretaria de Milman Ivana Bohdziewicz declaró que antes de entregar su teléfono había borrado fotos íntimas, pero la querella de la vicepresidenta insiste que fue información relevante sobre el atentado y acusó a Patricia Bullrich por realizar esas tareas de borrado en oficinas de su fundación , en la ciudad de Buenos Aires.

El fiscal Carlos Rívolo envió a juicio oral la parte de la causa en la que están detenidos los procesados como autores materiales del hecho, Sabag Montiel y Uliarte, y como “partícipe secundario” Carrizo. Rívolo remarcó que no hay financistas ni instigadores políticos ni de otra índole en el ataque. Y decidió seguir investigando como parte residual esta pista que promueve la vicepresidenta.

