Solo horas después de anunciar su ruptura con el bloque de La Libertad Avanza (LLA), el diputado Mariano Campero manifestó que “le gustaría” que la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich, sea candidata a presidenta en las elecciones del año que viene.

El legislador, que decidió crear un monobloque llamado “Cambia Tucumán” tras denunciar un pacto de LLA con el PJ en su provincia, elogió a Bullrich y dijo, que a título “personal”, sería de su agrado que la exministra de Seguridad jugara por la presidencia en 2027.

“La veo con ganas a ella de que le vaya bien a la Argentina. Si me preguntás si me gustaría que Patricia fuera candidata a presidenta te diría que es una pregunta válida. Me gustaría que lo sea”, manifestó Campero en diálogo con LN+.

Mariano Campero en la sesión por el veto universitario en el Congreso fabian-marelli-11419

Consultado sobre si esa postura implicaría abandonar la pelea por la reelección del presidente Javier Milei, manifestó que la base de su planteo no radica “en la antinomia”.

“La Argentina va en un rumbo correcto. Como expresión personal, sé que Bullrich viene laburando con muy buena fe, que viene poniendo el cuerpo, que hizo este trabajo de sacar las colectoras [de la reforma política]. Ella va haciendo los aportes que necesita el país”, dijo y reiteró que se trataba de una “expresión personal”.

Por otro lado, señaló que resolvió irse del bloque de LLA en Diputados debido a un supuesto pacto que el partido oficialista habría sellado en Tucumán con el gobernador de esa provincia, Osvaldo Jaldo.

Campero junto a Milei en 2025 @MarianoCampero

“LLA tiene un acuerdo con Jaldo. Una de las premisas es imposibilitar que yo pueda participar [en las elecciones a gobernador de 2027]. En mayo LLA no va a querer jugar o no va a querer ganarle a Jaldo”, acusó.

Y anunció que buscará pelear por el máximo cargo ejecutivo de Tucumán el año que viene. “Mi objetivo es transformar Tucumán. Quiero ser gobernador”, confesó.

El acuerdo que denunció

Mediante una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Campero explicó que su salida del bloque de LLA se debía a un presunto acuerdo entre LLA y Jaldo en Tucumán.

“Hay situaciones en Tucumán que hacen imposible seguir integrando el bloque. Me refiero, en concreto, al acuerdo que hay entre el gobernador Jaldo y Lisandro Catalán”, expresó.

Lisandro Catalán y Mariano Campero

Y prosiguió: “Este pacto motivó recientemente el desistimiento por parte del partido Creo de la acción judicial que impulsamos junto a otras fuerzas de la provincia para impedir una nueva candidatura del gobernador Jaldo por el artículo 90 de la Constitución provincial”.

Y reafirmó que su decisión de abandonar el bloque responde a la convicción de que “los intereses de los tucumanos y el respeto a las reglas institucionales deben estar por encima de cualquier acuerdo político”.