El diputado que hizo comentarios fuera de lugar le echó la culpa a la tecnología

Al cierre de la sesión de jura de los diputados electos, la legisladora Cecilia Moreau cuestionó en duros términos al radical Gerardo Cipolini, luego de que un micrófono abierto captara su voz pronunciando un comentario impropio sobre varias de sus pares en el recinto. En una defensa insólita, el diputado rechazó las acusaciones en su contra y responsabilizó a “la tecnología” de ello. “No voy a pedir perdón de algo que no he dicho”, expresó.

“Lamentablemente, la noticia que está trascendiendo en los medios de comunicación, más allá de los improperios que se puede haber dicho de un lado o del otro, tiene que ver con que el presidente provisional Cipolini comentó: ‘qué buena que está’ a tres diputadas”, dijo Moreau al tomar la palabra.

Cipolini presidió este miércoles la ceremonia en la Cámara baja, por tratarse del legislador de mayor edad en el recinto, y a lo largo de la jornada hizo comentarios fuera de lugar sobre tres colegas mujeres. Así pudo constatarse en la trasmisión en vivo donde se lo escucha decir: “Rosario Goitía... che, ¡qué buena que está!“.

Pero la escena se repitió por lo menos en dos oportunidades más en medio de la jura de las diputadas María Graciela de la Rosa y Mónica Becerra. Esta última fue víctima de un “¡Che, qué linda!“.

Gerardo Cipolini se defiende

Fue en este contexto y ante la falta de reacción de las autoridades en Diputados que Moreau intervino al final de la ceremonia después de haberse designado a las autoridades del cuerpo para el próximo período parlamentario.

“Algunas se ríen. A otras no les importan. Pero la verdad es que las mujeres somos mucho más que un buen culo, un cuerpo. Somos cabeza, corazón, idea, coraje y perseverancia por nuestro accionar dentro de la cámara. Le pido con toda humildad que ofrezca las disculpas correspondientes”, sentenció Moreau, rápidamente interrumpida por el propio Cipolini.

Sin embargo, lejos de asumir la responsabilidad, Cipolini replicó: “La tecnología ha avanzado a límites casi inconcebibles. De tal manera que uno sale diciendo cosas que no ha dicho”.

Entonces, el radical aclaró ante los presentes que no acataría el reclamo de Moreau. “No voy a pedir perdón de algo que no he dicho. De ninguna manera iba a expresarme en ese sentido. No acepto esa imputación que medios imputaron y que diputados recibieron. Soy un hombre grande, tengo hijas y nietas. Lo repudio totalmente”, concluyó.

Cipolini en su banca en la Cámara de Diputados Instagram (@gerardocipoliniok)

Quién es Gerardo Cipolini, el diputado que presidió la sesión

Nacido el 29 de marzo de 1943, Cipolini desarrolló una trayectoria pública estrechamente ligada a la provincia del Chaco, en particular a la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Formado como contador público en la Universidad Nacional del Nordeste, inició su carrera profesional en el ámbito contable.

Militante de la Unión Cívica Radical, su trayectoria política comenzó como intendente de Sáenz Peña en 2007. Gobernó durante tres períodos consecutivos. Su gestión municipal consolidó su figura dentro del radicalismo chaqueño y lo proyectó hacia la política nacional. En 2019 asumió como diputado nacional dentro de la coalición Juntos por el Cambio y fue reelecto en 2023, prolongando su labor legislativa en el Congreso.

Tras su paso por la Cámara de Diputados impulsó proyectos vinculados al desarrollo de su distrito, la administración de inmuebles públicos y distintas iniciativas de orden administrativo, reflejo de su formación técnica y su vínculo con la realidad local de su provincia.