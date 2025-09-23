El director del Banco Central dijo que no se modificará el esquema cambiario de bandas

El presidente del Banco Central, Federico Furiase, celebró la señal de respaldo que brindó este martes el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, al presidente Javier Milei, y aseguró que fue bien recibida por los mercados locales, lo que derivó en una “una baja estrepitosa” del riesgo país y del dólar oficial. Así, el funcionario desestimó cualquier tipo de cambio en la política cambiaria, incluso después de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

“El esquema cambiario no se modificará ni hoy ni después de octubre. El programa macro va a seguir igual. Las bandas siguen y el dólar flota dentro de esas bandas. Bajó 150 pesos en los últimos dos días, producto de la baja temporal de retenciones”, sostuvo Furiase en diálogo con LN+.

Director del Banco Central, Federico Furiase: "El apoyo de Trump viene a traer más calma"

En relación a la baja temporal de las retenciones al grano y a la carne, el titular del BCRA consideró que generarán un “fuerte ingreso” de dólares al país. “Porque esto le deja a la soja el mejor precio de los últimos 25 años y eso también ayuda a la estabilidad cambiaria y a la baja de inflación”, señaló el funcionario.

Por otro lado, Furiase se refirió al reciente apoyo que el gobierno norteamericano brindó al Gobierno mientras la Argentina negocia con Estados Unidos un salvataje financiero.

Las primeras señales de apoyo llegaron ayer cuando el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anticipó que el país norteamericano podría auxiliar a la Argentina a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés). Esta martes, en tanto, Donald Trump llenó de elogios a Milei y le ofreció su“completo y total respaldo para la reelección como presidente”.

En primer término, el líder republicano difundió un posteo a través de su red Truth Social, donde calificó al mandatario “como un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de la Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”. Minutos después, Trump ratificó sus dichos en una bilateral con Milei al margen de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. Su mensaje entusiasmó al Gobierno, que a través del ministro de Economía, Luis Caputo, se ocupó de confirmar el acuerdo con el país norteamericano.

De igual modo, lo hizo Furiase quien ratificó que los equipos económicos de ambos países están trabajando para que el acuerdo “salga rápido”, si bien aclaró que al momento desconoce de cuánto será el monto que disponga el Tesoro de EE.UU. para el país.

Por otro lado, descartó que como parte del acuerdo con el Tesoro estadounidense se condicione el tipo de cambio. Asimismo, ante las críticas de una parte de la oposición que exigió la intervención del Congreso en cualquier nuevo endeudamiento, Furiase aclaró que no se trata de “una nueva deuda”, sino de un “arreglo financiero” para afrontar los próximos vencimientos de deuda.

Noticia en desarrollo