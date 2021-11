El dirigente comunal que ofreció $10 mil por un voto consiguió la reelección con el 57% de apoyo

Después de protagonizar un escándalo al pedir una foto del voto en el cuarto oscuro a cambio de $10.000, el presidente comunal de Santa Clara de la Buena Vista, Juan Manuel Caudana, seguirá al frente de esa jurisdicción en Santa Fe. El dirigente del Frente de Todos consiguió este domingo el 57% de los votos, y con ello, la reelección.

Caudana había grabado un audio de voz en el que le había solicitado a una persona que le enviara una fotografía de su voto a cambio de entregarle esa suma de dinero. El audio se viralizó, llegó a la prensa nacional y desató una fuerte controversia semanas atrás.

Sin embargo, el oficialista buscó descomprimir la polémica y afirmó que su triunfo estuvo basado en su gestión; en particular, “por las obras” realizadas en el pueblo, las cuales -dijo- “cambiaron la calidad de vida de la gente”.

Asimismo, cruzó al procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, quien había sugerido que Caudana no debía presentarse a la elección luego de lo ocurrido. “Que venga e investigue. No temo que sea impugnado el resultado. Que vengan y pregunten cuántos votos compré”, disparó en declaraciones a Radio 2 de Rosario.

Caudana insistió: “Estoy tranquilo y contento. El pueblo me conoce de chico y sabe quién soy. No soy un compra votos. Usé la astucia. Era una persona que estuvo en casa, a la que la habíamos dado para arreglar un baño y había vendido las cosas”.

En ese sentido, consideró que el audio viralizado fue una equivocación. “Hace cuatro años que no paro. Sufrí Covid, y una operación de cuatro horas. El hartazgo y el cansancio te hacen cometer errores”, expresó.

El audio

“Saca foto del voto porque, si perdemos, no te vas a poder llevar más los $10.000, porque yo no voy a poner más un mango de mis recursos para ayudas sociales y políticas. Hacé fuerza para que ganemos y vas a cobrar toda esa ayuda”, se escuchaba en el mensaje mandado por Caudana.

En diálogo con LA NACION, Caudana pidió disculpas por el contenido de los mensajes, y aseguró que tuvo “un mal día” y que la respuesta fue producto del cansancio por el acoso de “delincuentes” que integran las listas con las que se enfrentaría el 14 de noviembre para seguir en su cargo.