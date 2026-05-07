Marcela Pagano cruzó a Milei por acusarla de “mentirosa compulsiva”: “Confundió rating con grandeza”

La diputada nacional Marcela Pagano contestó a las críticas que expresó contra ella el presidente Javier Milei durante una entrevista con LN+. Aseguró que la historia lo va a recordar “como un hombre que confundió rating con grandeza” y enumeró una serie de puntos que, según su análisis, constituyen mentiras que el Presidente efectuó cuando estaba en campaña y luego no realizó en lo que va de su mandato.

Este miércoles por la noche, Milei se refirió a la diputada como una “mentirosa compulsiva”. Lo hizo en el marco de una entrevista en la cual se encargó de defender a Manuel Adorni y adelantó que el jefe de Gabinete está preparando todo para presentar su declaración jurada lo antes posible.

Marcela Pagano publicó un descargo frente a las críticas recibidas por parte de Javier Milei X Marcela Pagano

“Está hablando para justamente poder presentarlos (sus papeles) antes y que se terminen todas estas fantasías y mentiras engendradas por una gran mentirosa como es la señora Pagano, que habrán escuchado las barbaridades que estuve diciendo últimamente y que afortunadamente se conocieron las respuestas de Pilar Rahola que deja en evidencia que es una mentirosa compulsiva“, expresó Milei.

Previamente, Pagano había vinculado a la periodista española -Rahola- con supuestas reuniones en España entre el exvocero presidencial y empresarios.

En ese marco, la diputada nacional que formó parte del bloque parlamentario de La Libertad Avanza retrucó los dichos del Presidente: “El mentiroso serial sos vos”, escribió. Al texto publicado en X, lo acompañó con tres imágenes que con una larga lista de presuntamente inclumpidas por Milei.

Marcela Pagano ingresó a la Cámara Baja mediante la lista de La Libertad Avanza LLA

“Nos mentiste a los argentinos que creímos que venías contra la casta y terminaste construyendo una corte de burócratas obsecuentes alrededor de tu poder”, afirmó. También cuestionó el funcionamiento institucional de la administración libertaria y lo acusó de incumplir leyes sancionadas por el Congreso. “Nos hablaste de institucionalidad y sos el primer presidente en incumplir leyes sancionadas e insistidas por el Congreso como si la voluntad popular fuera un detalle administrativo”, señaló.

Además, Pagano rechazó las descalificaciones personales que, según indicó, recibió por parte del mandatario. “Decís que soy un chancho. Tenés razón en que estoy casi 10 kilos arriba, porque estoy embarazada de treinta y tres semanas y feliz esperando a mi segundo hijo”, expresó.

“Los estafaste, porque te votaron a vos. No a tu hermana”, escribió Pagano en un descargo que publicó frente a críticas que expresó sobre ella el Presidente Natacha Pisarenko - AP

Pagano también cuestionó el rol de Karina Milei dentro del Gobierno y sostuvo que en la actual administración “nadie discute nada” por temor al “dedo presidencial” y a la “guillotina” de la hermana del Presidente. “Los estafaste, porque te votaron a vos. No a tu hermana”, afirmó.

Sobre el final de su mensaje, Pagano puso en duda la aptitud del Presidente para ejercer el cargo. “¿Estás realmente en condiciones emocionales de ejercer la primera magistratura?”, planteó la diputada, quien además sostuvo que “un Presidente fuerte no necesita humillar mujeres embarazadas por televisión”.