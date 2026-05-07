“Ni en pedo se va”, Javier Milei y sus reacciones más enérgicas sobre Manuel Adorni

Este miércoles por la noche, el presidente Javier Milei habló en una entrevista exclusiva con LN+ y se encargó de defender a Manuel Adorni tras el pedido de la senadora Patricia Bullrich para que el jefe de gabinete explique su situación patrimonial. El mandatario nacional dejó una serie de frases que ya comenzaron a viralizarse en redes sociales.

“Ni en pedo se va”, afirmó en relación la posibilidad de que el funcionario fuera desplazado del cargo ante su situación judicial. “No voy a ejecutar a una persona honesta”, agregó, en diálogo con los periodistas Luis Majul y Esteban Trebucq en LN+.

Milei defendió a Adorni: “No voy a ejecutar a un inocente"

Además, en relación a las refacciones hechas en la casa del country Indio Cua, afirmó: “Hablaban de una cascada y eran dos cañitos de agua”. El mandatario atacó al contratista, Matías Tabar, que declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que Adorni le pagó US$245.000 sin factura. “Es un militante kirchnerista y es muy dudoso todo su prontuario”, aseguró.

“Cuando los argentinos me eligieron a mí, eligieron a un tipo que es un puteador”, señaló en un tramo de la entrevista. En ese marco, indicó: “La gente valora más que sea honesto y les vaya con la verdad a que sea el rey de las formas”.

Otras frases de Milei: