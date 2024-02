escuchar

Mientras la Cámara de Diputados debate la ley ómnibus, en el Senado la tensión pasa por el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei, que sustituye o deroga más de 100 leyes o decretos y que para el kirchnerismo [el bloque con más legisladores en la Cámara alta] debió haber sido tratado por la bicameral y “ya está en condiciones de ser votado en el recinto”.

El DNU fue la primera resolución de peso que tomó la administración de Milei. Los DNU deben ser aprobados o rechazados por la bicameral. Para el rechazo, se necesita luego mayoría agravada en ambas cámaras.

Hoy, en conferencia de prensa, los senadores de Unión por la Patria exigieron otra vez que se convoque a sesión para darle tratamiento. Ayer, la vicepresidenta Victoria Villarruel, había rechazado la solicitud.

La conferencia la encabezó el titular del bloque José Mayans. “Siempre termina pagando los platos el pueblo argentino. Eligieron un modelo que no cierra sin violencia. Cuando envían el proyecto a tres personas reunidas, me hace acordar a la dictadura”, advirtió sobre el manejo parlamentario de La Libertad Avanza.

“La fecha límite estaba fijada para enero, el DNU ingresó al parlamento el 5 de este mes. A partir de ahí el senado cuenta con 10 días hábiles para su tratamiento y llamar a la comisión bicameral, como está instituido. Luego hay 10 días hábiles para el tratamiento, la ley también establece que vencido el plazo sin que haya tratamiento en forma automática quedan habilitadas ambas cámaras para poder tratar el decreto”, explicó el senador al comenzar su alocución.

Y contó: “Nosotros presentamos la lista por parte de nuestro bloque porque nos correspondían cuatro miembros, por una decisión arbitraria porque están rompiendo el tema de la proporción, nos sacaron un senador por comisión, lo cual es un tema a discutir después. En la comisión de trámite legislativo también pasó esto. No lo cuestionamos porque queremos que funcione la comisión de trámite legislativo, de hecho los tres iban a estar presentes y los íbamos a acompañar todos porque nunca tuvimos un DNU de esta proporción y queríamos hacer audiencias públicas necesarias para darle tratamiento completo”.

“Es muy abarcativo, tanto que deroga 79 leyes y afecta 300 leyes en total, lo que le da una magnitud que traspasa lo que debería ser un DNU. Queríamos que sea transmitido al país cada una de las audiencias, discutir, que vengan los funcionarios responsables y que expliquen al pueblo argentino lo que quieren hacer”, expresó. Y lamentó: “Eso no pasó, no sé si no quieren el debate público, que los funcionarios informen, que den explicaciones válidas de lo que están haciendo para modificar. Al no pasar eso, a partir del 22 de enero quedaron habilitadas ambas cámaras para su tratamiento directo en el recinto”, describió el senador.

“El 25 hicimos un pedido formal a Villarruel para que llame a sesión pública especial para hoy a las 14. Hasta ayer esperamos y estuvimos en contacto pidiendo que se haga la sesión, para que se ponga a consideración aprobando o rechazando el DNU. Es una oportunidad por la emergencia en la que estamos viviendo para que cada senador de su opinión. Aparte de eso porque el DNU está vigente y creando consecuencias que son de importancia”, dijo Mayans.

“Tenemos la visión de que es un DNU reñido por la constitución. Necesitamos tratar cada uno de los puntos del gobierno. No le tengan miedo al debate, no hay que cerrar el Parlamento: eso hace la dictadura”, sentenció.

En este sentido apuntó contra Villarruel, y exigió que abra el Senado para que se pueda debatir el decreto: “Es inaceptable para un sistema republicano de Gobierno. Nosotros creemos en el estado de derecho, en la democracia, en el sistema republicano, y le pedimos a Villarruel de forma inmediata que abra las puertas del Senado para que se produzca el debate, si después se acepta o no, es cosa del senado. Le reclamamos que no cierre el senado. No tiene facultades para hacerlo, tiene que cumplir con la constitución y el reglamento”.

“Queremos trabajar en absoluta responsabilidad como merece el pueblo argentino. Volvemos a solicitar la sesión especial, creemos que la presidenta no tiene facultades para cerrar el senado, el tema preocupa a los ciudadanos”, pidió.

Inconstitucional

“Queremos sesionar, hablamos con funcionarios, no solo de este bloque, que consideran que el DNU es inconstitucional. Por primera vez en 40 años de recuperación democrática, no hubo por parte de ningún presidente un decreto de tal magnitud que modifica de facto la Constitución. Acá hay un interbloque que va a defender los intereses de ésta, de la democracia, de los argentinos y de las provincias”, aseguró Mayans.

Y denunció: “La vicepresidenta tiene diálogo con quien quiere. Tuvimos una reunión cuando asumimos y después nunca más. Uno ve fotos de ella reunida, pero a nosotros no nos convoca y somos la primera minoría. Se han cumplido todos los plazos legales, los de la constitución y los de la ley y de la cámara, nos obliga a tratarlo”.

Luego mencionó la manifestación que tuvo lugar ayer durante el tratamiento de la Ley Ómnibus en el Congreso cuando cientos de personas pertenecientes a grupos sociales de izquierda se juntaron en rechazo a la ley.

“Estamos preocupados por lo que sucedió con las cuatro militantes que estaban cantando el himno en una vereda y fueron tomadas por la policía. Nos preocupa que estas cosas pasen, porque vimos gente manifestándose pacíficamente. Quieren criminalizar la protesta, cuando su espacio político en pandemia salió a la calle”, expresó sobre los incidentes que se produjeron la tarde de ayer en medio de las protestas.

Hace pocos minutos, Mariano Recalde, presidente del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, hizo el mismo reclamo en su cuenta de X: “Queremos sesionar”, de esta forma título su reclamo. Y luego denunció: “Victoria Villarruel tiene el Senado cerrado para impedir que se trate el DNU de su gobierno. Una representante del Poder Ejecutivo impide que los integrantes del Poder Legislativo cumplamos nuestras funciones. Es gravísimo”.

