Gabriela Cerruti: “El dólar blue sube y baja, no es algo que sea hoy una preocupación para el Gobierno”

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo esta mañana, en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada que hoy el dólar blue “no es una preocupación” para el gobierno del presidente Alberto Fernández porque siempre “sube y baja, tiene movimiento”.

“No puedo afirmar que la gente se vuelca al dólar blue”, remarcó la funcionaria tras ser consultada por la nueva medida oficializada en el Boletín Oficial para los nuevos tipos de cambio de la moneda extranjera, destinados a quienes viajen al extranjero y a los espectáculos internacionales. Esta mañana, luego de que el Gobierno encareciera el dólar turista, los tipos de cambios libres reaccionaron hacia el alza. El dólar blue acomodó su cotización -subió $9- y alcanzó el mayor valor del mes.

“El Gobierno busca que los dólares que tiene el Estado se tienen que usar para la producción, el trabajo, la ciencia, la educación y el conocimiento, por eso las medidas que se tomaron son para eso”, dijo Cerruti y aseguró que la Argentina está en un momento de crecimiento donde llegan inversiones extranjeras y crece el desarrollo interno. “No entendemos que haya en este momento incertidumbre por parte de los inversores”, agregó.

Las declaraciones de la vocera tuvieron lugar horas después de que el Gobierno oficializara los cambios en el cobro de la percepción para el llamado “dólar turista”, así como también el cobro del impuesto PAIS para productores que deban girar divisas al exterior para el pago de artistas internacionales.

La primera medida, dispuesta mediante la Resolución General 5272/2022 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que fue publicada este jueves en el Boletín Oficial, establece que los consumos en moneda extranjera con tarjeta de crédito y débito en pasajes y paquetes turísticos que superen los 300 dólares al mes pagarán una percepción extra del 25% de concepto de adelanto del impuesto a los Bienes Personales.

La decisión abarca también a los considerados bienes suntuarios o “de lujo” comprados en el exterior, como automóviles y motos de alta gama; jets privados, barcos; bebidas alcohólicas prémium; relojes, perlas, diamantes y otras piedras preciosas, máquinas tragamonedas y máquinas para minar criptomonedas. Los consumos por menos de 300 dólares por mes seguirán pagando el tipo de cambio más el Impuesto PAIS y la retención del 45% de adelanto de Impuesto a las Ganancias.

Cerruti reiteró la preocupación por “romper la cadena de aumentos exagerados”, y planteó que “hay que trabajar para que los oligopolios no se queden con una rentabilidad excesiva”. Por último, atribuyó a “versiones periodísticas” la posibilidad de implementar un supuesto plan de estabilización, y sostuvo al respecto que “las medidas no se anticipan, no tenemos nada que anunciar”, al tiempo que negó que se analice restringir las negociaciones paritarias, que representan “una legítima puja” entre empresarios y trabajadores.

“No sentimos que ninguna de las tres tenga algún tipo de cuestionamiento”

La portavoz consideró que las tres nuevas ministras Raquel Kelly Olmos (de Trabajo), Victoria Tolosa Paz (de Desarrollo Social) y Ayelén Mazzina (de Mujeres, Géneros y Diversidad) “no sentimos que ninguna tenga algún tipo de cuestionamiento” luego de que, tras su designación, desde algunos sectores reclamaron por participar de la toma de decisión.

“Las tres se reunieron ayer con el presidente Alberto Fernández, quien tomó la decisión de su designación en consulta con una cantidad de funcionarios y ministros, para encontrar el mejor perfil para cada área. Ellas representan cabalmente los temas y proyectos de cada área, y fueron muy bien recibidas”, dijo Cerruti. Fernández le tomará hoy juramento a las nuevas ministras en una ceremonia prevista para las 12 en el Parque Colón, detrás de la Casa Rosada.

Críticas a Mauricio Macri

Al ser consultada sobre la nueva publicación “Para qué” del expresidente Mauricio Macri, Cerruti sostuvo que el exmandatario “quiere una Argentina pre peronista, según la descripción de su libro”. Consideró que el referente de la oposición “ya no disimula y dice sin desparpajo” cuál es el país que él sueña.

La portavoz dijo que Macri “siempre fue eso”, pero que “durante un tiempo lo había ‘lookeado’ (el consultor ecuatoriano Jaime) Durán Barba, para que pareciera una persona más acorde a la historia de la Argentina, los derechos adquiridos en la Argentina, y que no iba a ir en contra de todas esas cosas”. ”Con absoluto desparpajo dice cuál es su Argentina soñada y evidentemente no es la que soñamos nosotros”, consideró.

En ese marco, consultada sobre la posibilidad de una reforma laboral, Cerruti dijo: “Fue lo primero que dijo la ministra de Trabajo [Kelly Olmos]. No hay ninguna posibilidad de una reforma. Las únicas reformas que vamos a hacer es para darle más derechos a los trabajadores”.

LA NACION