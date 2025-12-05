El elogio de Donald Trump a Javier Milei en la previa al sorteo del Mundial: “Está haciendo un gran trabajo”

En la previa del sorteo del Mundial, el presidente norteamericano, Donald Trump, volvió a manifestar su buena sintonía con la Argentina y repartió elogios para el gobierno de Javier Milei. “Está haciendo un gran trabajo”, destacó el líder republicano sobre la gestión del libertario.

“Amo la Argentina”, expresó Trump al ser consultado por la periodista Sofía Martínez por el seleccionado que conduce Lionel Scaloni. Y tras ello añadió: “El Presidente está haciendo un excelente trabajo. Está haciendo a la Argentina grande de nuevo”, insistió Trump en alusión a su ya habitual frase y eslogan de campaña “MAGA” (Make América Great Again).

Trump fue una de las primeras figuras en llegar a la gala mundialista, y lo hizo acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Estados Unidos será uno de los tres países anfitriones en el Mundial 2026 junto a México y Canadá.

Ante la consulta de si barajaba la posibilidad de ver en algún partido a Lionel Messi, Trump no brindó mayores detalles, pero sí dijo que el argentino es “fantástico” y luego recordó que en los últimos días se reunió con Cristiano Ronaldo.

Además de oficiar como país anfitrión del sorteo realizado este viernes en el Kennedy Center de Washington, donde se definió el fixture de cada selección, Trump fue una de las figuras protagónicas del encuentro al ser galardonado con el primer Premio de la Paz de la FIFA.

Un premio transmitido en directo a todo el planeta para el jefe de Estado estadounidense, quien se enorgullece de haber puesto fin a varios conflictos desde su regreso al poder y sueña abiertamente con el Premio Nobel de la Paz, otorgado este año a la opositora venezolana María Corina Machado.

“El fútbol trabaja por la paz, y en nombre de la gran comunidad del fútbol, el Premio de la Paz de la FIFA reconocerá los enormes esfuerzos de individuos que unen a las personas y traen esperanza a las generaciones futuras”, señaló Infantino el 5 de noviembre durante el anuncio de la creación de esta distinción en Miami ante la mirada de Trump.

Según pudo saber LA NACION, estaba previsto que el líder norteamericano compartiera durante la ceremonia un lugar en su palco con el mandatario argentino. Sin embargo, tras el creciente conflicto con la AFA y su presidente, Claudio Tapia, Milei suspendió el viaje a Washington postergando así una nueva foto con Trump.