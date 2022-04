El entorno de confianza en el que se apoya Alberto Fernández ante las críticas del kirchnerismo

“No podes esperar resultados distintos si seguís escuchando siempre a los mismos”. La frase pertenece a un dirigente de La Cámpora y fue dicha a la nación en la última semana. Hacía referencia al entorno del presidente Alberto Fernández, blanco de la agrupación en el último tiempo. La línea sería visibilizada poco después por dos ministros bonaerenses, Andrés “Cuervo” Larroque, también miembro de La Cámpora, y Sergio Berni.

”Tanto el Presidente como sus laderos deben salir de ese laberinto en el que se metieron creyendo que el enemigo es Cristina o el sector que ella representa”, dijo Larroque. “El Presidente gobierna con el diario que le escriben cinco amigos y no sale a la calle”, agregó Berni.

Las críticas al círculo cercano del presidente no son nuevas. Desde antes de las PASO ya se perfilaban hacía allí y se materializaron tras la derrota en las urnas cuando la interna oficialista avanzó sobre dos piezas centrales del albertismo: el vocero Juan Pablo Biondi, amigo personal de Fernández, y al hasta entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien luego desembarcaría en Cancillería.

Todo eso está en el tablero de piezas que se analizan y mueven por estas horas. Cerca del Presidente aseguran que lo ven “consustanciado en que hay que encontrar una forma de mantener el Frente, pero también de encontrar una agenda, no de mantenerlo de cualquier manera”. “Tenemos que mantenerlo, pero definiendo agenda y reglas de juego”, sintetizan. “No puede seguir pasando que nos sigan operando para voltear ministros”, completan. A eso también suman las formas de funcionamiento: “Sino no hay procurador, no hay leyes que salgan”, en referencia a una situación que antecede la tensión más reciente.

Cerca del mandatario niegan que esté encerrado o solo escuche al círculo de siempre. “Alberto habla con mucha gente. No se encierra para nada, pero sí toma sus decisiones solo”, distinguen. “Habla con los suyos, pero también con políticos, intelectuales, sindicalistas, empresarios, gobernadores, intendentes. Siempre fue accesible y escucha mucho”, agregan. Para algunos, su momento de mayor encierro fue cuando se conoció la foto que mostró el festejo de su mujer, Fabiola Yáñez, en plena cuarentena estricta. Para otros ni siquiera se aisló entonces.

En el entorno cercano del presidente ubican nombres como el de Cafiero; del secretario General de Presidencia, Julio Vitobello, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y del asesor Juan Manuel Olmos. En una especie de “segundo anillo” son varios los que ubican al jefe de Gabinete, a Juan Manzur y, dependiendo de los temas a charlar o consultar, entran en escena nombres como los de los ministros Martín Guzmán, Juan Zabaleta, Gabriel Katopodis, Claudio Moroni o, en menor medida, Jorge Ferraresi y el dirigente y asesor, Fernando “Chino” Navarro.

Cerca del mandatario descreen de las clasificaciones de “anillos”. Es “relativo” dicen y aseguran que “no hay una órganica de eso”. Agregan que Fernández “no es un hombre que reúna a un grupo chico sistemáticamente” y explican que muchas de las personas que más ve es por cuestiones operativas de Gobierno. En ese sentido ejemplifican que a Cafiero, Vitobello o Ibarra, que no integraría la mesa chica ocupada solo por hombres, los tiene que ver seguido por temas de gestión. “Eso más allá de lo que puedan decir de la historia, es trabajo cotidiano”, completan.

Frente a los embates externos, desde el entorno del mandatario recalcan una idea que consideran central. “Acá hay que dejar algo claro que es un Gobierno con mucha participación de todos los sectores de la coalición”, apuntan. “El (Instituto) Patria tiene lugar, la provincia de Buenos Aires, gobernada por (Áxel) Kicillof es la que más recibe por parte del Ejecutivo Nacional. Senado y Diputados hasta que renunció Máximo (Kirchner) estaban bajo su control. Tienen las cajas de PAMI, ANSES, Aerolíneas Argentinas, YPF, y ministerios claves como Interior y Justicia”, enumeran.

En ese sentido también consignan una lectura a favor del albertismo y en contra del kirchnerismo. “Con la salida de Marcela (Losardo, exministra de Justicia, cuya cabeza fue pedida por la vicepresidenta, exsocia y amiga personal de Fernández) nada cambió en Justicia. Ese área la manejan (el secretario, Juan Martín) Mena y Gerónimo (Ustarróz), hermano de Wado de Pedro, que son hombres de ellos”, disparan.

En esa línea también mencionan que ni Comunicación ni Jefatura de Gabinete sumaron logros significativos tras los recambios exigidos por el kirchnerismo en septiembre. También refutan a Berni y sus dichos. Creen que el funcionario bonaerense, “critica, pero cuando se le descontroló la policía (en 2020), Alberto escuchó y reaccionó, incluso con el costo político que tuvo esa decisión que fue romper la relación que venía llevando con (Horacio) Rodríguez Larreta”. Y apuntan que el mandatario “también sumó costos por la “no salida” del subsecretario, Federico Basualdo, cuya cabeza pidió Guzmán y resistió el kirchnerismo. “Ellos cuentan una parte, se reservan patrimonio de la edición”, dicen del ala más dura.