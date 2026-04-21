El entramado empresarial de Dante Gebel en Estados Unidos expone el nexo de su armado político con su principal socio

Cinco “amigos” conversando y una mesa de café convertida en un espacio de trabajo en Suiza. Así es la foto con la que hace unos días Dante Gebel volvió a coquetear con una candidatura presidencial en el país que lo vio nacer. Con tono enigmático y esquivo de definiciones certeras, se mostró por primera vez junto a sus principales armadores políticos, aquellos que ya preparan la estructura territorial para apuntalar su eventual postulación para la Casa Rosada.

En ese espacio al que bautizaron a fines de 2025 como Consolidación Argentina conviven desde deportistas hasta gremialistas y políticos de distinto origen partidario. Eugenio Casielles, legislador porteño y exlibertario, y Juan Pablo Brey, titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, son los principales promotores detrás de un proyecto que combina religión, poder económico y lazos familiares.

Gebel nació en San Martín, provincia de Buenos Aires, pero desde hace más de 15 años que vive en Estados Unidos. Allí, construyó un entramado empresarial que hoy figura en su mayoría inactivo y supo amalgamar entretenimiento y fe. Conserva hoy su emblemática iglesia River Arena, en Anaheim, California, un emprendimiento en el que tiene como principal socio a Daniel Darling, padrino de Juan Pablo Brey y nexo clave entre el pastor y el sindicalista aeronáutico, que ocupa una silla en el consejo directivo de la CGT.

Dante Gebel en uno de los dos servicios de cada domingo en River Arena FB: Dantegebel

Según información pública de la Secretaría de Estado de California, Gebel abrió, en 2014, River Church USA Incorporated, la entidad detrás de su iglesia evangélica. Darling figura como agente registrado de la firma en el sitio estatal oficial y ejerce como CEO de la corporación religiosa, según explicó Gebel oportunamente en redes sociales. También llegó a referirse a él como Pastor Ejecutivo de su emprendimiento.

La iglesia de Gebel y Darling ofrece dos misas presenciales todos los domingos con entrada gratuita, pero promueve las donaciones de sus fieles. En el sitio web del River Arena, destaca en la página principal una sección que ofrece distintas opciones de pago, ya sea por teléfono, mensaje de texto o tarjeta. A pesar de la centralidad que le concede a este tipo de aportes, en lo que refiere a los ingresos y finanzas de la firma, se impone cierta opacidad.

En registros públicos, River Church USA Incorporated aparece inscripta como una corporación sin fines de lucro de carácter religioso. y, por ser considerada una organización de caridad pública, le fue aprobada, en 2015, una exención impositiva.

River Church USA Incorporated está exenta del pago de impuestos por tratarse de una entidad de caridad pública IRS

En general, las entidades que acceden a este tipo de beneficios deben presentar ante los Servicios de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) de Estados Unidos el formulario 990. Se trata de un documento informativo en el que organizaciones exentas de impuestos deben reportar, entre otras, sus actividades, ingresos y gastos.

Las iglesias, sin embargo, no están obligadas a presentar el formulario. Por este motivo, no existe información pública respecto de la situación financiera de River Church. En Pro Pública, por ejemplo, donde se suele consignar información sobre los ingresos y erogaciones de las organizaciones, no figura información alguna sobre las finanzas de la iglesia de Gebel.

En las redes sociales del River Arena, se suelen difundir las campañas solidarias de las que forma parte la firma de Gebel y Darling. La página web de la iglesia da cuenta de cinco proyectos de caridad, pero no hay detalle respecto de los fondos que se les destinan. Tampoco de los aportes totales que recibe la entidad en calidad de donaciones.

Dante Gebel junto a su socio Daniel Darling, padrino de Juan Pablo Brey X Dante Gebel

En la Argentina, el financiamiento del “operativo clamor” que impulsa Consolidación Argentina tampoco se caracteriza por su transparencia. En el armado aseguran que cada referente que se suma al espacio realiza su aporte personal: desde una pintada callejera hasta aviones con carteles con la inscripción “Gebel 2027″ en la costa atlántica.

Advierten que no se les ha solicitado un aporte monetario concreto y que -sin una confirmación pública del pastor evangélico respecto de su candidatura- aún no hay campaña que financiar. En las encuestas de opinión pública ya miden su apoyo, pero todavía se impone el desconocimiento respecto de su figura con valores que rondan el 60%.

En las encuestas, ya miden a Dante Gebel, pero se impone el desconocimiento sobre su figura Giacobbe

Una fuente al tanto del proyecto, sin embargo, indicó a LA NACION que en la estructura que busca impulsar a Gebel habrían deslizado que los fondos necesarios llegarían de Estados Unidos. Sus principales armadores lo desmienten.

LA NACION intentó contactar a Brey para consultar por el entramado empresarial y el vínculo con Consolidación Argentina, pero al cierre de esta nota no había obtenido ninguna respuesta.

Una red empresarial inactiva

Además de River Church USA Incorporated, Darling también figura como socio de Gebel en otros emprendimientos que hoy figuran inactivos. Uno de ellos es Open Line Group LLC, una sociedad de responsabilidad limitada (SRL, en Argentina) cuyo nombre hace honor al primer programa televisivo que condujo en la Argentina: Línea Abierta. Según información oficial de Florida, Estados Unidos, fue creada en 2013 y dada de baja apenas tres años más tarde.

Dante Gebel y Daniel Darling compartieron Open Line Group LLC entre 2013 y 2016 sunbiz.org

En esos registros, Darling aparece asociado al domicilio 6211 E. Blairwood Lane, Orange, California. Es la misma dirección con la que se registra Gebel en otra de sus empresas: Dante Gebel Ministries Inc. La empresa estuvo operativa entre 2014 y 2016, cuando fue suspendida por no entregar el reporte anual donde se debe informar la composición directiva de la firma. Al igual que River Church USA Incorporated, se inscribió como una organización sin fines de lucro.

Darling y Gebel comparten también la conducción de la empresa DMG Entertainment Group Corp. Se mantuvo activa entre 2017 y 2023. Gebel figura como presidente de la compañía, mientras que Darling es su segundo al mando y tiene la firma registrada a su nombre.

Dante Gebel y Daniel Darling figuran como autoridades de DMG Entertainment Group Corp en registros oficiales de Florida Sunbiz.org

Según indicaron en Consolidación Argentina a LA NACION, la corta vida de estas organizaciones responde a que las empresas se abrían con un fin específico -por ejemplo, financiar alguna gira o show del pastor evangélico como es, en la actualidad, Presidante- y que, una vez cumplido su objetivo, se cerraban por inactividad.

Antes de inscribir River Church USA Incorporated, Gebel ya contaba con otra iglesia registrada en Estados Unidos. Se trata de Favorday, una corporación sin fines de lucro cuya operatividad se extendió entre 2008 y 2018. Registros oficiales del estado de California consignan que la organización fue fusionada con la iglesia de Anaheim que todavía conserva.