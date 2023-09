escuchar

Tres días después de que Julio “Chocolate” Rigau fuera detenido, cambió de abogado. Asumió su defensa el estudio Gascón Cotti, uno de los más conocidos y solicitados de La Plata. Se presentaron en la causa Alfredo Julio María Gascón, Alfredo Gascón (su hijo) y Miguel Ángel Molina, socios de la firma. Los tres son exempleados o empleados de la Cámara de Diputados bonaerense, según consta en registros de AFIP, Anses y fue corroborado por múltiples fuentes consultadas por LA NACION.

Gascón padre fue asesor y relator en la Legislatura bonaerense en el bloque que hoy es Juntos por el Cambio , por lo menos, hasta 2016. Fuentes del órgano legislativo apuntan que trabaja para el radicalismo. Dos legisladores con los que tiene vínculo fluido son Sandra Paris y Emiliano Balbín, diputados provinciales del bloque de Juntos por el Cambio, por parte de la UCR. Con la primera trabajó directamente y de Balbín fue profesor, ratificó una fuente que conoce bien a Gascón. En una publicación del 19 de agosto del año pasado, subida a Instagram por Paris, se lo ve en un acto en una asociación civil junto con otras figuras del partido, en Necochea.

En el Congreso nacional, fue asesor en el despacho del radical Juan Pedro Tunessi (diputado desde 2009 hasta 2013). Gascón participó especialmente en la comisión de Justicia, de la que era miembro el diputado. Actualmente y desde 2015, Tunessi es secretario parlamentario del Senado de la provincia de Buenos Aires.

Gascón (h.) fue asesor de Paris, diputada provincial de la UCR, hasta mayo de 2021. Un año después fue contratado como relator en la Cámara, para la Comisión de Industria y Minería, a través de la diputada Vanesa Zuccari, también del radicalismo. Una fuente aseguró que dejó este lugar a fines de 2022 y, aunque llevó los papeles para continuar en su relación contractual, no se firmó un nuevo documento. En la red social Linkedin, él no consignó que hubiera dejado de trabajar en la Cámara. En el caso de Molina, los registros de las entidades públicas dan cuenta de que la Cámara fue su empleadora en algún momento, sin detalle de hasta cuándo.

Jerónimo Gascón, otro de los hijos de Alfredo Julio María Gascón, es abogado, pero no forma parte de la defensa de Rigau -al menos no formalmente-. También trabajó en la Cámara, según sus propias redes sociales. “En 2015 comencé a trabajar como asesor de la exdiputada Sandra Paris en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. De 2018 a 2022, me desempeñé como vicedirector legislativo del partido Cambiemos-Juntos por el Cambio-Juntos”, consignó en Linkedin.

Los tres abogados fueron contactados por LA NACION, pero prefirieron no hacer declaraciones. Aunque sus allegados aseguran que no siguen trabajando en el Poder Legislativo bonaerense, fuentes de la misma Legislatura sostienen que Alfredo Gascón hijo lo sigue haciendo.

¿Quién paga?

El estudio Gascón Cotti, que integran los Gascón y Molina, es una de las firmas más prestigiosas en La Plata. Es conocida, también, por haber defendido penalmente a políticos como Daniel Scioli, Facundo Moyano, Mauro Zárate y Jorge Nedela, en casos en los que fueron investigados por corrupción.

En el caso de Rigau, su capacidad de pago de los honorarios de este estudio en nada se parece a la de los otros políticos que defendió Gascón Cotti. El puntero reside en una vivienda relativamente precaria y en su tarjeta del Banco Provincia no percibía más de $260.000 por mes.

¿Quién podría estar interesado en pagar los honorarios de uno de los mejores estudios de la zona para que “Chocolate” quede en libertad? Dos fuentes que conocen el contenido del acuerdo dijeron a LA NACION que quienes llevaron el caso al estudio fueron exclientes de Gascón y personas asociadas al peronismo, y que son ellas quienes abonan las horas de trabajo.

Otro vínculo de Gascón padre con la política es que el abogado fue compañero de facultad de Raúl Pérez, operador de Sergio Massa en la provincia , expresidente del bloque de diputados del PJ en la legislatura y oriundo de La Plata. De su trayectoria queda claro, no obstante, que aunque se relacionó con dirigentes de diferentes partidos, su vínculo más estrecho es con el radicalismo: incluso hizo aportes de campaña en 2009 para la UCR por lo que hoy serían, ajustados por inflación, cerca de $700.000.

A su vez, Gascón está asociado con empresas que prestan servicios en el municipio de La Plata, que fueron objeto de denuncias por partidos políticos localmente. Él y su hijo fueron designados síndicos suplentes de “TDFI Logística SA”, la empresa que compone la unión transitoria de empresas conocida como Esur, que gestiona los residuos en el distrito, servicios con los que se lleva cerca de un cuarto del presupuesto de ese distrito por año. Por otra parte, actualmente tiene una relación de dependencia con la Universidad Nacional de La Plata, donde da clases.

Con la colaboración de Ricardo Brom.

