El escándalo Insaurralde superó en cantidad de menciones al caso Adorni, pero el jefe de Gabinete sigue padeciendo la agenda digital

La difusión de los videos con dólares que comprometen a Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora, protagonizó la conversación digital en los últimos días. Aunque las menciones al dirigente del PJ y su exesposa Jésica Cirio superaron las de Manuel Adorni, no alcanzaron para desplazar de la agenda las últimas revelaciones sobre el aumento patrimonial del jefe de Gabinete.

Así lo demuestra el último relevamiento de la consultora Ad Hoc que, entre el 20 y 22 de junio, relevó un total de 220.000 menciones al exfuncionario de Axel Kicillof y la modelo y conductora. En cambio, el caso Adorni acumuló 201.000 alusiones en plataformas en ese mismo período.

Las menciones al caso Cirio-Insaurralde superaron las del caso Adorni, pero no lograron desplazar al jefe de gabinete de la conversación digital Consultora Ad Hoc

El escándalo de Insaurralde volvió al centro de la agenda luego de que LA NACION diera a conocer una serie de siete videos en los que Cirio muestra distintos cajones llenos de dólares.

Según puntualizaron en los encargados del estudio, algunos usuarios alineados con La Libertad Avanza (LLA) concentraron la mayor cantidad de menciones al caso Insaurralde. Entre ellos, destacan Agarrá la Pala, el comunicador Tomás Díaz Cueto y la cuenta Indignado.

Cuentas alineadas con LLA destacan entre los usuarios que más se refirieron a los videos con dólares de Jésica Cirio y Martín Insaurralde Consultora Ad Hoc

Pese a la actividad de estas cuentas, en la Casa Rosada reconocieron, esta semana, que con el repliegue de las tropas digitales libertarias no lograron capitalizar políticamente los videos difundidos. “En otro momento hubiera sido una enorme oportunidad mostrar los vicios de la vieja política, pero esta vez no se pudo”, admitieron fuentes gubernamentales.

En el oficialismo entienden que cualquier posteo al respecto podría quedar sujeto a comentarios negativos por las últimas explicaciones patrimoniales de su ministro coordinador. Es, en parte, lo que mostró el estudio de Ad Hoc: la consultora advirtió que buena parte de las publicaciones relevadas asociaban el caso Insaurralde con el de Adorni. Los ejes “corrupción” y “justicia” destacaban como denominador común entre ambos.

“Uno de los puntos a observar es cómo el caso Adorni fue asociado por los usuarios al caso Insaurralde. Es uno de los motivos por el cual las menciones al jefe de gabinete se mantuvieron altas”, señalaron en la consultora. “La convergencia entre ambos temas muestra un estigma instalado sobre el funcionario”.

Varios usuarios asociaron los videos de los dólares de Martín Insaurralde y Jésica Cirio con el caso Adorni por la corrupción de funcionarios Augusto Famulari - LA NACION

La agencia Enter Comunicación también identificó una fuerte comparación entre ambos escándalos, lo que que hizo que se intensificara el debate sobre el patrimonio de los funcionarios, pero destacó los esfuerzos del oficialismo para marcar la diferencia en el volumen de fondos en cuestión.

“La comparación entre ambos casos se instaló en las redes, donde el oficialismo remarcó la diferencia en los montos involucrados y el nivel de obscenidad de las imágenes de Insaurralde para neutralizar sus propios focos de conflicto”, explicaron en la firma.

Según su relevamiento, entre el 20 y 22 de junio, las menciones a Insaurralde y Cirio sumaron alrededor de 321.000. Se trata de una cifra equiparable a la cantidad de posteos sobre el caso Adorni del 11 de junio, cuando el jefe de gabinete presentó su declaración jurada y alcanzó un pico de 323.000 menciones.

El pico de menciones a Cirio e Insaurralde tras la difusión de los videos con los dólares en el cajón es equiparable a la cantidad de alusiones al caso Adorni luego de que presentara su declaración jurada Agencia Enter Comunicaci

Del total de menciones a los videos con los dólares, el 34,5% contenía una comparación con la experiencia del ministro coordinador de Javier Milei. “Funcionó de manera bidireccional: sectores oficialistas traccionaron el video para diluir el impacto de la declaración jurada de Adorni acentuando la disparidad de montos, mientras que usuarios opositores buscaron instalar una equivalencia crítica basada en la rendición de cuentas patrimonial”, indicaron en Enter Comunicación.

También se hizo alusión al jefe de gabinete libertario en algunos pocos posteos (2% de la toda la conversación) que denunciaban una “operación política” detrás de la difusión de los videos de Cirio. En estos casos se buscaba encuadrar la publicación de los videos como una “maniobra coordinada” de distracción mediática para desviar la atención de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que hace meses golpea a la Casa Rosada.

La corrupción aparece como el principal eje sobre el que giró la conversación digital en torno al caso Cirio-Insaurralde Agencia Enter Comunicaci

La gran mayoría de las publicaciones (61%), de todos modos, giraban en torno a la corrupción política. “Las publicaciones se enfocaron en la sospecha inmediata sobre el origen de los fondos; utilizando la imagen del efectivo oculto como un argumento contundente”, subrayó la agencia.

Así, conceptos ligados al lavado de activos y el enriquecimiento ilícito volvieron a dominar la conversación en las plataformas.