El sindicalista Juan Pablo "Pata" Medina aseguró hoy que es "víctima" de una persecución judicial y atacó con dureza al expresidente Mauricio Macri . El extitular de la Uocra de La Plata se encuentra preso desde septiembre de 2017, acusado de asociación ilícita, coacción agravada y extorsión reiterada por disposición de la justicia federal de Quilmes.

"Macri fue un vendepatria", dijo Medina, en diálogo con Radio Rivadavia. Y lanzó: "Ese tipo tiene que estar colgado en la Plaza de Mayo".

En diciembre pasado, la Cámara Federal de La Plata otorgó la prisión domiciliaria al gremialista, quien acumuló poder y fue vinculado con múltiples hechos de violencia durante el kirchnerismo.

Medina lideró durante 16 años la seccional platense de la de la Unión Obrera de la Construcción Argentina (Uocra).

Según el sindicalista, el gobierno de Macri "fue corrupto". "Me considero totalmente inocente. Que la Justicie me demuestre lo contrario. Fue un apriete del Gobierno [de Cambiemos] para que me armen una causa", dijo.

"Hace cuatro años que hay pandemia en la Argentina, empezó con Macri", agregó Medina.

El exjefe de la sección de la Uocra en La Plata también cuestionó a los medios de comunicación y los referentes del gremialismo. "Podemos hablar del sindicalismo argentino, que se metieron abajo de la mesa cuando al Pata Medina lo metieron preso", aseguró.

Al frente de la Uocra platense durante 16 años, Medina armó una estructura de poder verticalista en torno al mundo de la construcción. Fue acusado de armar un mecanismo de coimas y generó un ejército de simpatizantes a través de la ayuda social.

El dirigente protagonizó varios escándalos. En 2016, una facción de la Uocra platense que él lideraba se enfrentó a los tiros con un grupo del gremio de camioneros que conducía Hugo Moyano durante el traslado del cuerpo del expresidente Juan Domingo Perón a la quinta de San Vicente.

En 2013, cuando una fuerte inundación afectó a La Plata, los simpatizantes de Medina se enfrentaron con militantes de La Cámpora, a quienes acusaron de querer monopolizar la asistencia a los damnificados. Más tarde trascendió que el vehículo en el que se movilizaron los trabajadores afiliados a la Uocra que se enfrentaron con los kirchneristas tenía una cédula azul a nombre del hijo del dirigente.

En 2017, permaneció atrincherado por horas en una de las sedes del gremio para evitar su detención. Apoyado por decenas de simpatizantes que amenazaron con arrojar piedras y bombas molotov caseras a las fuerzas de seguridad, Medina evitó entregarse durante toda una jornada, hasta que finalmente cedió y aceptó ser detenido.