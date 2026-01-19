Javier Milei llega este lunes a Zúrich y se traslada luego a la sede del Foro Económico Mundial para su presentación oficial ante la élite global. La agenda del evento reserva el estrado para el mandatario argentino durante la jornada del miércoles, de forma consecutiva a la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

¿Cuándo habla Javier Milei en Davos?

El cronograma fija la participación de Milei para el miércoles 21 a las 11.45 (hora argentina). El Foro Económico Mundial de Davos (WEF) ubicó su discurso en el mismo bloque horario que la alocución de Trump, quien hablará justo antes del mandatario argentino. Esta cercanía alienta las especulaciones sobre un posible encuentro o una imagen conjunta. La presencia simultánea de ambos líderes en Suiza marca un hito para los analistas que ven allí un símbolo de la anti-globalización dentro de un foro caracterizado históricamente por la defensa del multilateralismo.

Javier Milei viajará este lunes 19 de enero a Suiza para participar del Foro Económico Mundial Markus Schreiber - AP

La agenda oficial

Lunes 19 de enero: a las 21, partida del vuelo especial que trasladará a Milei hacia la ciudad de Zúrich. A continuación, se trasladará hacia Davos, donde arribará a las 15.30.

Martes 20 de enero: en horario a confirmar, el Presidente se encontrará con el empresario Maurice Ostro.

Miércoles 21 de enero

A las 6.05 hora argentina: breve saludo del Presidente al titular de la Confederación Suiza, Guy Parmelin.

A las 6.15: participación de Milei en el “Country Strategy Dialogue on Argentina”.

A las 7.30: encuentro del Presidente con CEO’s de Bancos Globales.

A las 11.30: saludo del presidente Milei al señor Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, D. Børge Brende.

A las 11.45: intervención del mandatario argentino en el Foro Económico Mundial.

Jueves 22 de enero: a las 7.05, entrevista de Milei con la agencia de noticias Bloomberg; luego, nota con la editora en jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes. A las 14 de ese día, tanto el Presidente como la comitiva que lo acompañará partirán de regreso a la Argentina.

Viernes 23 de enero: a las 6, arribo a la ciudad de Buenos Aires.

El presidente Javier Milei mantendrá reuniones con empresarios y banqueros antes de su intervención central Presidencia

La postura de Milei en Davos

El presidente argentino aprovechará la vidriera de Davos para desplegar su rechazo a las agendas socialdemócratas, quien califica habitualmente de “cáncer” al wokismo, el feminismo y la intervención estatal. Su retórica apunta contra las organizaciones supranacionales y las acusa de promover un “socialismo disfrazado” y de frenar la libertad individual. La propuesta central girará en torno a una “reducción drástica del tamaño del Estado” y la defensa de los valores occidentales tradicionales frente a lo que él considera el declive de Occidente.

El vínculo de Javier Milei con Donald Trump

La sintonía entre Buenos Aires y Washington excede la convergencia ideológica. Trump apoya públicamente a Milei y condiciona la ayuda financiera a su supervivencia política, mientras que el líder libertario elogia a su par norteamericano como el símbolo de una “nueva edad de oro”.

Javier Milei y Donald Trump expondrán el miércoles de manera consecutiva en el centro de convenciones de Davos Oficina del Presidente

Trump ratifica su rechazo al multilateralismo con el retiro de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales. Su discurso en el WEF funcionará como una declaración de guerra contra el orden económico posterior a la Segunda Guerra Mundial. El republicano prioriza la seguridad nacional y el uso de la fuerza como herramientas de poder bajo la lógica del America First.

La política exterior argentina exhibe un alineamiento con la nueva administración republicana. Milei cita a Trump como aliado junto a figuras como la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el húngaro Viktor Orbán y el salvadoreño Nayib Bukele. Este grupo pretende liderar una “Internacional del contra-Iluminismo”. El objetivo apunta al reemplazo de los ideales de igualdad y solidaridad por un liberalismo radical. Sus discursos seducen a un sector de la opinión pública cansado de las promesas del globalismo y en busca de soluciones simples.

Javier Milei y Donald Trump coincidirán en la agenda del miércoles; ambos mandatarios expondrán de manera consecutiva ante el auditorio del Foro Económico Mundial ANDREW CABALLERO-REYNOLDS� - AFP�

Europa se encuentra en una posición delicada frente a esta ofensiva. Líderes como Emmanuel Macron intentan defender un modelo basado en la cooperación y la regulación. Milei y Trump encarnan la alternativa radical donde la soberanía nacional prima sobre toda forma de solidaridad internacional. El interés que despierta el presidente argentino en el WEF demuestra que el debate trasciende lo económico. La discusión central define qué modelo de sociedad debe prevalecer en la era posterior a la globalización.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Luisa Corradini.