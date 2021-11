El extraño atractivo de Javier Milei a nivel nacional y el fenómeno en las redes

“Yo busque la boleta de [Javier] Milei, pero no estaba”, dijo un joven que no vive en la ciudad de Buenos Aires durante un estudio cualitativo. “Ustedes tienen suerte que lo pueden votar”, sumo otro. Da la sensación que la figura del candidato porteño ya cruzó los límites del distrito donde se postula e indica un crecimiento de su nivel de conocimiento en la opinión pública.

La imagen positiva de Milei llega al 44% a nivel nacional, ubicándose segundo debajo del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el político mejor rankeado. El dato se desprende de una encuesta nacional realizada por las consultoras Grupo de Opinión Pública y Trespuntozero con una base de 1805 casos de personas mayores de 16 años y un nivel de confianza del 95%.

“Se convirtió en un fenómeno político él y su discurso. Logró llegar a las provincias solo a través de la televisión”, señaló Raul Timerman de GOP a LA NACION. “Milei tuvo impacto porque fue candidato en CABA, que es la capital del ombligo y donde residen los medios llamados nacionales. Fijate: en Jujuy, el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) prácticamente duplicó el porcentaje de Milei en CABA: 23%. En la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes sacó seis veces más votos que Milei: un millón trescientos mil votos”, apuntó el politólogo Andrés Malamud.

“Es una figura local pero un fenómeno nacional lo cual tiene que ver con los medios”, explicó Shila Vilker, directora general de Trespuntozero, quien agrega que se produjo un quiebre luego del resultado de las PASO, donde el economista cosechó un 13,66% de los votos y la Libertad Avanza consiguió ser la tercera fuerza en la Ciudad.

Además de la “nacionalización”, Vilker identifica dos puntos para describir el quiebre. Por un lado, la ampliación de la base electoral. Según explica, el apoyo ya no incluye únicamente a los jóvenes y se está ampliando a más generaciones. De todos modos, Vilker prefiere no definirlo como un fenómeno juvenil, no lo considera “generacional” sino de género: la mayoría de los seguidores del economista son hombres. Por otro lado, señala que se produjo una “habilitación a hablar sin vergüenza” y empezó a “a irrumpir en la escena pública como una opción legítima”.

Otro dato llamativo de este estudio es que el techo electoral de la Libertad Avanza medido a nivel nacional supera el del Frente de Todos. Quienes “seguramente” o “probablemente” votarían el espacio encabezado por Milei suman un 38,8% mientras que el oficialismo llega al 32,2%. De hecho, según fuentes cercanas a Milei, existen grupos de jóvenes de Córdoba y Santa Fe que viajaran el día de la elección para ayudar con la fiscalización en la Ciudad y hay algunas convocatorias en redes.

Para todos los que sean de Rosario y alrededores, viajamos organizados a fiscalizar por Milei.



Contactense al wpp de la imagen si se quieren sumar :) pic.twitter.com/OCHL8yyThG — Matias Libertad🇨🇺 (@MATIAS_LBTD) November 4, 2021

Este “boom”, sin embargo, no se traslada al resto de las provincias -donde el Partido Libertario no logra consolidarse por falta de afiliados- y parece quedar encapsulado en la figura de Milei, que no apoyó a ninguna de los otros candidatos liberales pero coquetea con proyectar su partido a nivel nacional y ser candidato a presidente en el 2023. “Es un fenómeno muy del AMBA que permite que aparezcan estos fenómenos porque en el resto de las provincias son principalmente mayoritarios y muy restrictivos a las terceras fuerzas”, explica el politólogo Juan Negri.

Negri considera que en este fenómeno convergen una serie de demandas. “El mensaje de la libertad luego de dos años de restricciones resuena muy bien. El mensaje más económico en un contexto argentino de crisis también es un mensaje que influye y lo más evidente es el discurso más antisistema, antipolítica. Hay un fascinación con esta idea de que al fin alguien dice las cosas como son”, ahondó aunque advirtió: “Tiene aristas complicadas, comentarios muy ambiguos sobre todo de la idea de democracia y tiene en su lista un montón de gente antidemocrática”.

“No solo los políticos que ganan son influyentes”, afirmó Negri, pero agregó: “Hay una cosa muy mediática y muy de redes sociales que magnifica el fenómeno Milei”. Desde la base de operaciones del candidato suelen apuntar que su campaña se focalizó justamente en este ámbito y siempre están pendientes de convertirse en Trending Topic. Justamente en esta red social, algunos jóvenes liberales seguidores del economista organizan “espacios” que duran más de dos horas para debatir sobre política cuatro veces a la semana. Buscan darle difusión a sus ideas y a veces cuentan con invitados. Además de Milei, Tetaz participó del debate. Según cuentan los organizadores a LA NACION, luego de que algunos de sus dichos se viralizaron en donde cuestionaba el liderazgo de Mauricio Macri en Juntos por el Cambio, hoy los candidatos prefieren no exponerse. Su récord de participantes fue el día del debate cuando alcanzaron 5300.

Ayer a la noche conversamos con mas de 3000 jóvenes libertarios sobre propiedad privada, impuestos, reforma monetaria, rol de la primera minoría del Congreso y el liderazgo de Macri en JxC

Les dejo el audio acá para que escuchen el debate y mis posicioneshttps://t.co/QdlXIy0BLC — Martin Tetaz (@martintetaz) September 28, 2021

Youtube no se queda atrás. Existen más de 50 canales con referencias a Milei. Entre los que cuentan con más suscriptores están: Milei Presidente, Liberales Argentina y Peluca Milei. Tomás, el administrador del último, decidió convertir su hobbie en su trabajo y hoy se dedica exclusivamente al canal que ya consiguió 107.000 asociados. “Tengo que estar todo el día en mi casa mirando la tele. Grabo sus entrevistas, las proceso, edito y lo subo enseguida, si lo sube otro pierdo”, apunta a LA NACION el joven de 22 años que también recibe ingresos a través de TikTok y Kuwait. Aunque el canal creció exponencialmente desde que empezó en enero, reconoce que el mes de la elección aumentaron las visualizaciones.

Pablo Moreno es tatuaor y se autotatúo la figura de Javier Milei junto a una frase característica del candidato a diputado nacional

La “peluca” de Milei no solo se convirtió en un canal, sino también en un tatuaje. Pablo Moreno decidió tatuárselo en la pierna porque “en este momento Javier Milei representa un conjunto de ideas” que comparte hace muchos años. Un uruguayo optó por inmortalizarlo en su brazo, otros dos fanáticos decidieron plasmar su firma después de una de las clases de economía que Milei dio en plazas como parte de su campaña. Alfredo Gammariello prefirió una frase y anotó en su antebrazo: “Toda la casta es de mi apetito” junto a las iniciales del economista y la fecha de su cierre de campaña porque esa frase “representa todo lo que piensa”. Gammariello que sale a repartir volantes de noche por “ideología”, confia en que Milei no se convertirá en la casta cuando llegue al Congreso. En ese caso afirma a este diario: “Me daría por vencido con la Argentina”.

Alfredo Gammariello decidió tatuarse junto con la fecha del cierre de campaña de Javier Milei y sus iniciales la frase "toda la casta es de mi apetito" , que caracterizo la campaña del economista en contra de la "casta política"

“La aparición de este fenómeno sin dudas es importante, refleja el outsider y es un discurso que promete mucho pero Milei todavía no demostró nada, todavía es una promesa”, cerró Negri. Tendremos que esperar a su llegada al Congreso para ver cómo se adapta al mundo de la política que rechaza.