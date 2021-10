Dos fanáticos de Javier Milei se tatuaron su firma

Como quienes se tatúan la firma de Diego Maradona, dos jóvenes fanáticos del primer candidato a diputado por la Ciudad de La Libertad Avanza, Javier Milei, le pidieron que les firmara el brazo para luego eternizar su autógrafo con tinta.

El episodio ocurrió en Capital Federal, cuando un par de seguidores del economista asistieron a una de las clases que Milei da, en el marco de su campaña previa a las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

Dos jóvenes se tatuaron la firma de Javier Milei

Los jóvenes, además de ser aficionados del referente liberal, son tatuadores profesionales que viajaron desde Necochea, provincia de Buenos Aires, para inmortalizar el autógrafo de su político favorito. Incluso decidieron tatuarse entre sí.

Un seguidor de Javier Milei se tatuó su firma

“Es más, no conseguí un enchufe. Si no, me ponía a tatuar acá”, le dijo uno de los hombres a Milei, detrás de una valla, en pleno acto de campaña. Es que, sin energía eléctrica, no pudo conectar su máquina para hacerse a sí mismo el tatuaje.

“Me voy a tatuar esta firma. Ando con la máquina encima, venimos de Necochea nosotros”, comentó el fanático, en medio del tumulto de gente. Tras la clase pública, el economista se acercó a sus seguidores y repartió algunos autógrafos.

Javier Milei le firmó el brazo a un joven que después se tatuó el autógrafo

Las imágenes del homenaje se viralizaron en las redes sociales a través de un tuit del primer candidato a legislador porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra. Recibieron todo tipo de comentarios, en su mayoría, críticas hacia el fanatismo de los dos hombres.