Javier Milei aseguró que buscará proyectar su partido a nivel nacional

El primer candidato a diputado por la Ciudad de La Libertad Avanza, Javier Milei, planteó que, pasadas las elecciones legislativas, se podrá analizar la performance de su frente liberal a nivel nacional. “Después del 14 (de noviembre), cuando hayamos generado un resultado, ahí se podrá empezar a hablar de cómo avanzar hacia el interior”, sostuvo.

A menos de dos semanas de las generales, el economista cuestionó a quienes le quitan importancia a su partido y aseguró, en declaraciones radiales a CNN: “Entonces, la realidad es que el movimiento es mucho más fuerte de lo que algunos pretenden señalar”.

En ese sentido, apuntó también contra quienes le quitan mérito por los resultados electorales obtenidos en las primarias, donde cosechó el 13,66% de los votos. “Me parece que esa interpretación del voto bronca es una forma que está usando la política para despreciar y menospreciar el rol que estamos teniendo. Entonces, como no lo puede aceptar, entender, digerir, se lo suele ningunear y darle ese rótulo. Dejemos que los números hablen”, aseguró.

Javier Milei hace campaña con una clase de economía en Parque Saavedra Hernán Zenteno - LA NACION

En busca de los votantes del precandidato de las PASO Ricardo López Murphy, les dijo que se van a enfrentar a un posible inconveniente en los próximos comicios. “Aquellos votantes de López Murphy que lo han votado en la interna de Juntos por el Cambio, los liberales que adhirieron a esa expresión están en problemas ideológicos”, reconoció.

Y lo explicó: “Porque la lista de Juntos por el Cambio, de los 10 primeros puestos, 9 son socialistas cool. Es poco digerible para un liberal tanto rojo en una lista. Es también difícil de llevar que en esa lista tengan a cinco kirchneristas”.

En referencia al jefe de Gobierno porteño, analizó que su partido está lejos de tener ideas liberales, no como su frente, donde son “liberales de verdad”. Así, Milei señaló: “Además, las declaraciones recientes de Horacio Rodríguez Larreta han sido un tiro en el pie, porque cuando habla del que el problema de la inflación son monopolios y que la inflación es multicausal demuestra ignorancia sobre lo que es la inflación”.

Javier Milei hace campaña con una clase de economía en Parque Saavedra Hernán Zenteno - LA NACION

En cuanto a la situación económica del país y su proyección internacional, dijo: “La Argentina tiene un problema de visión sobre cómo funciona el mundo y las propuestas respecto al FMI: aliarse con países para ir en contra del Fondo es un disparate. Los socios del fondo son los países”.

Contra el oficialismo, disparó: “Argentina es un sinsentido en su política internacional en los gobiernos kirchneristas”. Y continuó: “La deuda es hija del déficit fiscal. Argentina no tiene capacidad de pago y para tenerlo debería tener superávit primario. Aun cuando tuviera esos números, es discutible la voluntad de pago. Los políticos argentinos se caracterizan por no querer pagar las deudas. Eso no es gratis porque implica convivir con altísimos intereses y destruir inversión”.

Por otro lado, aseguró: “Se puede hacer un ajuste que no recaiga sobre la sociedad, sino sobre los verdaderos responsables que son los políticos. Los que tienen que arreglar el problema son el problema y hay que dar la batalla cultural”.