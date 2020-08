El procurador del Tesoro había pedido anular el juicio que tiene entre sus acusados a Cristina Kirchner Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

El fiscal federal Marcelo Colombo solicitó avanzar con el juicio oral en la causa por el memorándum con Irán, tras desestimar un planteo del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros exfuncionarios fue acusado por el fallecido fiscal Alberto Nisman del encubrimiento de los iraníes investigados por el atentado a la AMIA.

Zannini, a través de su abogado, Mariano Fragueiro Frías, se había presentado ante el Tribunal Oral Federal N° 8, que prepara el juicio oral por esta causa, para señalar que el caso se había transformado en un asunto de competencia originaria de la Corte Suprema después de que el exsecretario general de Interpol Ronald Noble fue imputado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi para ver si formó parte del supuesto acuerdo para que cayeran los pedidos de captura contra los iraníes prófugos. Según Fragueiro Frías, esto es así porque se trata de un exfuncionario internacional que tiene inmunidad. Por eso, sostuvo la defensa de Zannini, el requerimiento fiscal -clave para dar inicio al juicio oral- debía ser declarado nulo.

Para rechazar el planteo de Zannini, el fiscal Colombo repasó las intervenciones de la Sala II de la Cámara Federal, del juez Martínez de Giorgi, de los fiscales y de las querellas que intervinieron en el caso y concluyó que Noble fue tratado en todas las instancias como testigo y no como acusado. Por ende, sostuvo, "no existe ninguna razón que impida su testimonio" en el juicio.

"Durante la etapa de instrucción, tres fiscales y las dos querellas particulares han sostenido una hipótesis determinada sobre los hechos, formalizada finalmente a través de los requerimientos de elevación a juicio, en la cual la organización de Interpol y/o sus representantes no fueron incluidos en la ejecución del hecho materia de este proceso. Eso fue así más allá de los pedidos de indagatoria que una de las querellas formuló también y luego de ello, intentando adjudicarle a Ronald Noble alguna responsabilidad en este hecho", señala el fiscal en el escrito al que accedió LA NACION.

"Ante esta circunstancia no cabe más que concluir que el agravio planteado [por la defensa de Zannini] se presenta de modo conjetural y debe ser rechazado, al no existir imputación formal sobre Ronald Noble. Ello implica que no existe impedimento para escucharlo como testigo en este debate, y que el agravio invocado respecto de si medió (o no) una alteración de la plataforma fáctica sobre la que se celebrará el juicio por su 'supuesta' inclusión como 'nuevo imputado' no representa un perjuicio concreto ni real", completó Colombo.

Acto seguido, el fiscal destacó que la gravedad de las acusaciones "imponen avanzar rápidamente a la instancia de debate para que sea allí, con la publicidad y amplitud probatoria que esta etapa garantiza, se resuelvan definitivamente las imputaciones", tras lo cual solicitó a los jueces del TOF N°8, Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado, que convoquen a las partes a una audiencia para definir la prueba relevante para el juicio.

La pretensión de Zannini

La lógica de la defensa de Zannini es que la investigación no está terminada como para ir a juicio y menos si Noble, de Interpol, pasa de testigo a imputado en la causa que instruye Martínez de Giorgi. Por eso pidió anular el juicio oral. "El tribunal mandó certificar que está siendo investigada Interpol. No estaba completa la instrucción para ir a juicio, sino no, se estaría investigando a Interpol. Cambiaron los hechos sobre los que nos estábamos defendiendo, por eso pedimos la nulidad", dijo en su momento a LA NACION Fragueiro Frías.

La defensa de Zannini dijo que para que una causa sea elevada a juicio es necesario conocer todos los hechos y que, con la incorporación de Noble como imputado, cambia el escenario. "No es lo mismo defenderse de un hecho en el que el encubrimiento fue en connivencia con miembros de Interpol que sin ello", señaló el defensor.

Los querellantes rechazaron esta idea y sostienen que, con independencia del avance de la causa sobre Noble, es necesario que el juicio oral comience cuanto antes. "Los hechos no cambian, los hechos que se le imputan a Zannini no se modifican por la imputación a Noble. Cada uno debe responder por su participación en el hecho, no por el hecho del otro. Además, pasó la oportunidad para plantear esta nulidad, debió ocurrir hace tres años, cuando la Cámara imputó a Noble y no ahora", explicó a LA NACION Tomás Farini Duggan, abogado querellante en nombre de los familiares de víctimas de la AMIA Luis Czyzewski y Mario Averbuch.

Por esta causa, hace dos años Zannini estuvo preso más de tres meses. Fue por orden del juez Claudio Bonadio, quien también procesó y dispuso la detención del excanciller Héctor Timerman, del exfuncionario y líder piquetero Luis D'Elía, del exjefe de Quebracho Fernando Esteche y del iraní Jorge "Yussuf" Khalil. Bonadio también ordenó la prisión preventiva de Cristina Kirchner, pero esa detención no se hizo efectiva por sus fueros.

En esta causa fueron procesados, además -aunque sin prisión preventiva- exfuncionarios que volvieron al Gobierno en cargos clave, como Juan Martín Mena, exnúmero dos de la AFI y hoy secretario de Justicia, y Andrés Larroque, actual ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires.