En medio de la parálisis que muestra la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, tanto a nivel sesiones como de acciones vinculadas al caso de la maniobra con tarjetas de débito protagonizada por un puntero del PJ y empleado legislativo, el Frente de Izquierda (FIT) anunció una protesta frente a la Legislatura. Será el viernes 29 y consistirá en preparar ñoquis frente al Palacio legislativo, en un mensaje alusivo al esquema de cobros que la detención de Julio Segundo “Chocolate” Rigau parece haber puesto en evidencia.

La protesta está impulsada por el monobloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, del diputado Guillermo Kane (Partido Obrero), y tendrá la participación de dirigentes nacionales de ese espacio, como Néstor Pitrola, además de concejales, según adelantó el propio Kane a LA NACION. “Estaremos sirviendo ñoquis” , informó el diputado. Si bien la bancada de Kane no impulsó pedidos de informes ni encaró denuncias judiciales, la acción pública que realizará el viernes es la reacción más visible que surgió hasta ahora desde la Cámara de Diputados provincial por el caso de las tarjetas.

En diálogo con LA NACION, Kane especificó algunas prácticas opacas de la Legislatura, como la votación del presupuesto específico de las cámaras. “Al votarse junto al presupuesto provincial, hay una negociación de los bloques principales [Unión por la Patria y Juntos por el Cambio] de la que no somos partícipes el resto. Hasta abril, no estaba subido [a la página de la Cámara de Diputados] el presupuesto que habían votado” , señaló el legislador. La Cámara de Diputados maneja para este año un presupuesto de 36.500 millones de pesos.

Julio Segundo "Chocolate" Rigau, el puntero del PJ detenido y luego liberado

Kane subrayó también que el presupuesto general de la provincia tuvo un tratamiento similar. “Al presupuesto provincial se le van haciendo modificaciones, se vota sobre tablas, muy tarde en la noche y no giran un texto final. Esta forma de votar es rara, hay ítems que se van sumando y no te enterás, como que los intendentes no pueden ser cuestionados por el Tribunal de Cuentas por hacer uso de fondos provinciales para otras cuestiones que las establecidas”, sostuvo el legislador provincial.

Desde la bancada de Kane enumeraron una serie de puntos oscuros en la dinámica cotidiana de la Legislatura bonaerense. Una de ellas es la cuestión presupuestaria. “Fue aprobado a libro cerrado el presupuesto de ambas cámaras”, escribió en una nota publicada en el sitio Prensa Obrera el secretario parlamentario del bloque, Federico Casas.

En el mismo artículo, se denuncia que en la Legislatura se promueve un sistema sin controles para las contrataciones laborales, lo que permite un uso discrecional de fondos y empleados en los bloques. “Lo que cierra el cuadro de esta ‘caja negra’ es la precarización laboral en ambas cámaras, que, además de reducir los gastos salariales, se utiliza para manejos corruptos de los recursos asignados a la Legislatura. No hay funciones establecidas a cambio de un sueldo determinado, por lo que los diputados y bloques arman estructuras con salarios y empleados a su criterio. Todo indica que Chocolate Rigau era un recaudador de un plantel figurante, que se valía de esta precariedad de los vínculos laborales de la Legislatura para desviar recursos ”, se especifica en el texto del secretario parlamentario del bloque izquierdista, en el que se denuncia también la falta de actividad de las comisiones.

Kane aprovechará la protesta del viernes para dar a conocer los proyectos que presentó en la Cámara baja bonaerense y que nunca se trataron.

