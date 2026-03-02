Milei arremetió contra el kirchnerismo en el Congreso: “Su líder va a seguir presa”

Este domingo a la noche, durante la primera etapa de su discurso en la apertura del período 144° de sesiones ordinarias, Javier Milei tuvo una confrontación con parte del bloque opositor kirchnerista, específicamente cuando se refirió al presupuesto 2026 “sin déficit fiscal”.

“Ustedes también podrían gritar porque yo soy el Presidente de ustedes aunque no les guste”, soltó Milei al escuchar que los legisladores oficialistas lo aplaudían pero la oposición no lo hacía. “Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapan las manos a los bolsillos ajenos”, añadió.

El fuerte ida y vuelta de Javier Milei con la oposición en la apertura de sesiones (Fuente: Captura de imagen)

Después del grito del bloque de La Libertad Avanza y los aplausos, el Presidente sostuvo: “Sigan con las operaciones que después los vamos a ir a buscar cuando se caigan en la Justicia por mentirosos”.

Minutos después de reconocer el trabajo de Patricia Bullrich en su paso como Ministra de Seguridad, le gritaron desde el recinto “justicia social”, a lo que Milei respondió: “A ver, ignorantes, la justicia social implica un trato desigual ante la ley. Y está precedido por un robo, manga de ladrones. Delincuentes. Por eso tienen a la suya presa. Sigan con las operetas que la gente sabe, que los audios son falsos. Sigan mintiendo a la gente con situaciones aunque no tienen los crudos. Sigan mintiendo mangas de ladrones, de chorros, tienen a su líder presa y va a seguir presa, por los Cuadernos de las Coimas, Vialidad, el Memorándum con Irán”, arremetió.

A lo largo del discurso, Javier Milei continuó con la confrontación de parte del bloque de la oposición que asistió al Congreso, que cabe remarcar, no fue captada por la cámara de transmisión oficial. “Seguí recitando o decí cosas con sentido. Devaluaron ustedes, nosotros sinceramos el desastre que ustedes dejaron”, dijo en una parte y, luego, tras dar una explicación técnica, volvió a contraatacar: “Después les pasamos la versión en dibujitos así ustedes entienden”.

El cruce entre Javier Milei y el bloque de la oposición presente en la apertura de sesiones ordinarias

Sobre el detalle del aumento de la AUH y las becas nacionales, Javier Milei volvió a señalar a la oposición: “Ustedes que usaron los planes sociales para robarle a la gente con intermediación, ¿de qué hablan? Si no saben ni sumar. Pero sí escondían detrás de causas justas a los delincuentes para que no les toquen los robos, manga de delincuentes”.

Uno de los cruces más denotados del Presidente fue en la mitad de su discurso, cuando remarcó: “Kukas, me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar, y a la gran mayoría, les encanta verlos llorar”.

“Seguí llorando”. Milei chicaneó a Nicolás del Caño y Myriam Bregman

Pasadas las 22.00, el jefe de Estado se comparó con la gestión de Alberto Fernández: “La tasa de interés volaba por los aires, la actividad se frenó en seco y la demanda transaccional de pesos hizo que la inflación se acelerara. Esta aventura golpista no fue gratis. El riego Kuka nos costó 25.000 millones de dólares en términos de PBI”.

También apuntó contra Nicolás del Caño, quien gritó en medio del recito. Como respuesta, Milei soltó: “Del Caño, si vos fueras representante de los trabajadores tendríamos un problema muy grave, porque ustedes no son más que el 5%”. Luego siguió con Myriam Bregman: “¿Qué te pasa Chilindrina Troska?“.