El mensaje de Marcela Pagano en el que se atribuye parte de la gestión para liberar a Gallo

La diputada nacional Marcela Pagano afirmó este domingo haber participado en gestiones clave que permitieron la liberación de Nahuel Gallo, el gendarme que se encontraba detenido desde diciembre de 2024 —448 días— en Venezuela por orden del régimen chavista.

A través de su cuenta de X la legisladora aseguró que un bloque compuesto por diplomacia parlamentaria no oficialista, exembajadores y la estructura de la AFA lograron desactivar los obstáculos que, según su denuncia, impuso el propio Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Superamos la inoperancia oficial”, sentenció Pagano, quien extendió un agradecimiento público a la presidente venezolana interina, Delcy Rodríguez, para destacar el éxito de la mediación por fuera de los canales institucionales del Ejecutivo.

“Por fin podemos decirlo! Nahuel Gallo LIBRE!!! Una gestión que se le debe a la diplomacia parlamentaria argentina no oficialista, ex embajadores y especialmente a la diplomacia deportiva de la AFA. Todo lo que entorpecieron desde Cancillería lo desactivamos desde el sentido común. Esto nos demuestra que todos unidos, distinción partidaria, superamos la inoperancia oficial. Que Dios bendiga a nuestros compatriotas y le dé paz a la familia Gallo de una buena vez". escribió en la red social.

Y después agregó: “Gracias @delcyrodriguezv y a todos los que desde Venezuela permitieron que trabajemos en la liberación de nuestro compatriota Nahuel Gallo. Pueblos que se vuelven a hermanar, paz para nuestras naciones”.

Con esas declaraciones la legisladora dio detalles de quienes intervinieron en la liberación Gallo informada este domingo por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que puso a disposición un avión para facilitar su regreso al país.

La entidad, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, difundió un comunicado acompañado de una fotografía en la que se observa al gendarme junto a autoridades de la organización, todo en el marco de la tensa situación del dirigente, investigado como sospechoso de evasión. La aeronave en la que está en camino Gallo a la Argentina pertenece a Baires Fly, una empresa asociada Tapia, y con vínculos con Fred Machado.

“Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la señora presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura”, indicó el comunicado al que titularon “El fútbol, un puente humanitario”.

“Asimismo, reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones”, prosiguió el texto publicado en la página de la AFA. Junto a Gallo, posan Luciano Nakis, prosecretario del máximo ente del fútbol argentino, y el jefe de relaciones institucionales de la Asociación, Fernando Isla Cáceres.