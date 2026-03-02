Chiqui Tapia celebró la liberación de Nahuel Gallo y habló de las gestiones de la AFA

Claudio “Chiqui” Tapia celebró este domingo la liberación de Nahuel Gallo y destacó el rol del fútbol como herramienta de cooperación para la salida de Venezuela del gendarme que estaba detenido por el regimen chavista. A través de sus redes sociales, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sostuvo que el regreso de Gallo al país fue posible gracias a una gestión de la asociación que encabeza.

“Gracias a un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL, hoy, después de 448 días, Nahuel Gallo regresa a Argentina y puede reencontrarse con su familia”, escribió Tapia en X. En una segunda publicación agregó: “El fútbol nos une, trasciende fronteras y demuestra que siempre es posible construir puentes para el entendimiento y la cooperación”.

El fútbol nos une, trasciende fronteras y demuestra que siempre es posible construir puentes para el entendimiento y la cooperación. — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 1, 2026

La liberación del gendarme argentino se produjo este domingo por decisión del gobierno venezolano, tras permanecer detenido desde diciembre de 2024 por orden del régimen de Nicolás Maduro. El gendarme se encontraba en la noche del domingo en vuelo hacia la Argentina en una aeronave privada costeada por la dirigencia de la AFA.

La propia AFA difundió el primer comunicado oficial sobre la excarcelación, acompañado por una imagen de Gallo junto a dos dirigentes. El texto, titulado “El fútbol, un puente humanitario”, señaló: “Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la señora presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura”.

Junto a Gallo, Luciano Nakis y el relaciones institucionales de AFA, Fernando Isla Cáceres captura de redes

El comunicado también indicó: “Asimismo, reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones”. En la fotografía difundida por la entidad aparecen Luciano Nakis, prosecretario de la AFA, y el jefe de relaciones institucionales, Fernando Isla Cáceres, junto al gendarme liberado.

Por otra parte, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, confirmó en redes sociales que “Gallo fue liberado y ya se encuentra fuera de la República Bolivariana de Venezuela”.

LIBERACIÓN DEL CIUDADANO ARGENTINO NAHUEL AGUSTÍN GALLO



La República Argentina confirma que el ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, quien se encontraba en situación de desaparición forzada desde el 8 de diciembre de 2024, ha sido… — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 1, 2026

Desde la Cancillería agregaron que la Argentina “expresa su reconocimiento por las múltiples gestiones realizadas por países aliados que contribuyeron a ejercer la presión internacional necesaria para lograr su liberación”, y mencionaron en particular el apoyo del Gobierno de Italia, de los Estados Unidos y de la organización Foro Penal.

El Gobierno argentino insistió además en que continúa exigiendo “la inmediata liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani, así como de todas las personas privadas de su libertad por razones políticas”.