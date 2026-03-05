El frío saludo entre Karina Milei y Santiago Caputo: ella lo agarró y él no sacó las manos de los bolsillos

El video dura apenas unos segundos, pero es un retrato claro del momento político que atraviesa el Gobierno. Karina Milei, muy sonriente por la jura como ministro de Justicia de Juan Bautista Mahiques, a quien ella promovió, se cruza con el asesor presidencial Santiago Caputo -prácticamente se lo choca-, lo agarra de frente por un hombro, le da un beso y, contenta, sigue caminando. Él, serio, casi no gesticula y no se saca siquiera las manos de los bolsillos.

Copy of El frío saludo de Karina Milei y Santiago Caputo en la asunción de Mahiques

Justo detrás de ella avanza Carlos Mahiques, padre de Juan Bautista y camarista de la Casación Federal. Se encuentra de frente con Santiago Caputo, pero los dos hacen como si no se hubieran visto.

El encuentro fue retratado y publicado en X por el periosita Nicolás Palermo.

Para Santiago Caputo el recambio en Justicia implicó una derrota. No solo porque no fue designado un candidato impulsado por él, sino porque deja el ministerio Sebastián Amerio, hasta hoy viceministro de Justicia y un funcionario de la más estrecha confianza del asesor presidencial. Será reemplazado por Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza, abogado personal de Karina Milei, muy cercano a ella.

Amerio no solo era el número dos del ministerio, sino también el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el organismo que selecciona a los jueces nacionales y federales. Anoche, algunas fuentes oficiales comentaban que a Amerio le estaban buscando un lugar donde recalar dentro de la estructura estatal. Ayer, Amerio pasó un mal momento. Se enteró de la confirmación de su salida del Gobierno mientras estaba en una sesión del Consejo de la Magistratura que estaba siendo transmitida en vivo. Debió pedir disulpas y levantarse.

Milei y su asesor

Mucho más cálido fue este mediodía el saludo entre Santiago Caputo y Javier Milei. Al menos, de parte del Presidente, que lo tuvo agarrado durante varios segundos y le dio siete palmadas en señal de afecto. En ese caso, el asesor sí se sacó las manos de los bolsillos.

Justo antes, Milei había saludado con un apretón de manos a Santiago Viola, que había quedado en segunda fila, de traje gris claro. Y después del abrazo con Caputo, saludó con un beso a Daniel Scioli, con quien bromeó y ambos se rieron.

Como hizo en juras anteriores, Caputo llegó sobre la hora y se quedó parado en el lateral derecho del salón. El encuentro con el Presidente fue después de que la ceremonia terminó. El asesor, a diferencia de otras veces, estuvo solo, sin el grupo de jóvenes libertarios que normalmente lo acompañan.

Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia, es además fiscal general de la Ciudad (cargo que se le termina en octubre, pero al que no renunció) y fue funcionario del ministerio durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando Mahiques era el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, un puesto de mucho poder. A los dos cargos llegó promovido por el operador radical Daniel Angelici, de enorme influencia en la Justicia.